世界经济论坛指出，随着 AI 及其他各类技术的应用范围持续扩大，其不仅将改变人类的工作模式，更有可能在 2025 年前对全球 8300 万个工作岗位造成颠覆性影响，同时催生 6900 万个全新职位。与历史上其他具有开创性意义的技术一样，AI 的发展演进将为新兴产业、新职业的诞生，以及现有业态的创新变革创造机遇。为帮助员工和企业做好应对准备，各类组织必须确保其员工掌握面向未来的技能，同时避免对当下的业务运营造成干扰。
企业雇主正同时面临两大核心人力资源挑战：一是吸引并留存优质人才，二是应对日益扩大的技能缺口。如今，企业既要为当下的岗位招聘到具备适配技能的人才，又要确保新聘员工及现有员工都能培养出关键的未来技能，毕竟生成式 AI 与自动化技术正被应用到越来越多的工作领域，这俨然是一场与时间的赛跑。
企业管理者已清醒认识到即将面临的挑战。IBM 商业价值研究院近期开展的一项研究显示，五分之四的受访管理者认为，生成式 AI 将改变员工的岗位职能与所需技能。这一变革将波及各层级员工。基层员工会率先感受到变化，因为事务性工作正逐步实现自动化；而企业管理者与高管群体同样无法置身事外。因此，人力资源负责人必须主动出击，通过以下举措帮助员工更新现有技能、适应工作变化并培养新技能：
人力资源负责人需明确并为员工提供开展工作所需的技能与工具，同时阐明员工应如何与 AI 工具协同工作。因此，人力资源部门不仅要在组织流程重构中发挥核心作用，还需主导员工的技能重塑与能力提升工作，并推动企业全新的 AI 赋能型文化建设。
组织面临的挑战本就错综复杂，而传统培训方法或许已难以胜任当前的工作需求。这就为人力资源部门创造了一个巨大机遇，重新审视现有培训方法与模式，使其适配当下瞬息万变的发展格局。
具有讽刺意味的是，这场颠覆职场格局、倒逼企业开展技能重塑的变革推手，恰恰也是助力员工习得更高价值工作所需技能的关键工具。未来，技能重塑、培训及人才发展工作将借力 AI 技术，摒弃刻板固化的课程模式；通过整合员工的工作经验、岗位属性与现有技能储备，为其量身打造真正个性化且贴合需求的专属学习路径，同时推动学习深度融入工作流程。AI 甚至能帮助员工更便捷地获取所需答案，让他们得以在解决实际问题的过程中完成学习。
生成式 AI 还能帮助人力资源负责人攻克规模化个性化学习这一难题，这种模式在以往依靠现有工具的情况下是完全无法实现的。AI 可借助更全面的数据洞察，为员工定制专属的能力发展方案。员工无需再参加千篇一律的“一刀切”式培训，转而能够获取个性化学习项目，且每个学习模块都会根据个人需求灵活调整。
要真正驾驭 AI 的力量，仅凭合适的工具是远远不够的。企业必须摸清自身组织内部已有的技能储备，明确未来所需的关键技能并划分优先级，同时为员工创造技能培养的机会。员工在使用 AI 工具的过程中，熟练掌握数据应用能力与数字素养至关重要。他们需要认识到，生成式 AI 并非绝对可靠的信息来源，其本质是依托数据生成潜在答案与解决方案；员工必须结合自身的经验、知识储备以及批判性思维能力，对这些内容加以研判，才能做出最优决策。
尽管 AI 素养与技术技能的重要性仍将延续，但员工所具备的软技能，将在创造商业价值以及推动 AI 与职场融合的过程中发挥关键作用。在人们应对变革的过程中，创造力与协作能力会成为愈发重要的技能。随着 AI 与自动化工具逐步接手重复性工作，人类员工需要借助自身的创造力，实现与人类同事及 AI 工具的协同工作。与此同时，新技术、新流程与新系统的不断涌现，也会持续为组织制定并重塑全新规则。因此，能够顺应变化趋势、保持灵活适应性的员工将迎来更好的发展机遇。
要让员工队伍做好迎接全新 AI 时代的准备，企业就必须真正投入资源培养员工及其职业发展。因此，人力资源负责人需洞悉员工的需求、职场体验与职业目标，进而制定能够助力员工成长的培养方案。这一切要从评估员工的技术技能与非技术技能、明确技能提升优先级，并为员工提供技能重塑、实践打磨的资源支持开始。
一场即将到来的大规模劳动力与技能变革已近在眼前，各类组织应当主动行动，为业务发展与员工赋能做好准备，以应对未来的工作模式。凭借恰当的战略规划、适配的工具，以及依托 AI 与自动化技术打造的全新工作模式，人力资源专业人士完全有能力引领组织迈向未来，从容应对各种未知挑战。
