组织面临的挑战本就错综复杂，而传统培训方法或许已难以胜任当前的工作需求。这就为人力资源部门创造了一个巨大机遇，重新审视现有培训方法与模式，使其适配当下瞬息万变的发展格局。

具有讽刺意味的是，这场颠覆职场格局、倒逼企业开展技能重塑的变革推手，恰恰也是助力员工习得更高价值工作所需技能的关键工具。未来，技能重塑、培训及人才发展工作将借力 AI 技术，摒弃刻板固化的课程模式；通过整合员工的工作经验、岗位属性与现有技能储备，为其量身打造真正个性化且贴合需求的专属学习路径，同时推动学习深度融入工作流程。AI 甚至能帮助员工更便捷地获取所需答案，让他们得以在解决实际问题的过程中完成学习。

生成式 AI 还能帮助人力资源负责人攻克规模化个性化学习这一难题，这种模式在以往依靠现有工具的情况下是完全无法实现的。AI 可借助更全面的数据洞察，为员工定制专属的能力发展方案。员工无需再参加千篇一律的“一刀切”式培训，转而能够获取个性化学习项目，且每个学习模块都会根据个人需求灵活调整。