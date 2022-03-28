推送通知是一种弹出窗口形式的短消息，显示在桌面浏览器、移动设备主屏幕或移动应用程序的设备通知中心上。
推送通知通常是选择性接收提醒，显示文本和富媒体，例如图像或按钮，并支持用户采取特定操作。
各组织不仅使用推送通知作为营销或沟通渠道，还可以将其用作安全机制。
推送通知最初意味着“危险”，但这并非典型意义上的推送通知。在担任 Design for Danger 总监期间，Android 先行者 Matias Duarte 和他的设计团队于 2008 年开发了推送通知。
2009 年，Apple 通过云消息服务 APNS（Apple 通知服务）发布了推送消息或通知。这项由 Apple 设计的服务现在作为面向移动用户的移动推送通知，通常用于从 iPad 到 iPhone 的各种 iOS 设备上。
推送通知是一种有效利用通信的渠道。营销是开发人员和组织创建和使用推送通知的主要方式。但是，推送通知也经常用于公民通信，较少用于安全认证。
使用推送通知有若干好处。但是，这些与组织计划和执行它们的使用情况紧密相关。作为各行业的标准平均值，推送通知的点击率在 2%-3% 左右浮动。为了获得较高的参与度和用户满意度，实现表现良好的推送通知的关键指导方针包括战略时机、个性化和细分。
通过使用推送通知，组织获益的原因有很多。其中包括：
对于推送通知接收者来说，最大的好处是这种渠道是一种以用户为中心的媒介。接收者可以按照自己的条件和偏好空间接收信息。他们还可以更改设备通知设置或取消订阅通知。这种选择的灵活性可以消除通知疲劳，但也迫使应用程序发布者和组织为接收者创建最相关的内容。
此外，自动化仍然是组织的一个主要优势，特别是在需要即时性的领域，例如传递新闻、公共服务信息，或高度个性化的体育赛事最新消息或房地产提醒等用例。
如果您收到了有关闪购、旅游优惠或交通更新的通知，则该提醒来自启用该功能的推送服务器。
推送通知可以基于云或基于应用程序，并且可以与提供通知的服务器协同工作。API 可以启用来自云服务的推送通知，作为应用程序和 Web 推送服务。组织请求推送通知后，API 会调用此服务并设置要传送的消息。
您的移动设备主屏幕或锁定屏幕上会收到推送通知。在启动浏览器和使用浏览器时，它还可以作为通知出现在应用程序图标或桌面主屏幕上。
组织使用文本发送推送通知，最常见的是使用表情符号等富媒体。部分（但不是全部）通知包含可点击链接或行动号召 (CTA)，提示用户执行完成结账或直接与网站或应用程序互动等操作。
然而，推送通知在不同浏览器和操作系统上的表现并不民主或均衡。虽然最流行的移动和桌面浏览器支持来自 Safari、Firefox、Chrome 和 Android 的推送通知，但这些浏览器之间的传递和体验却不同。
特别是对于 Android 用户来说，一些富媒体对于不太可能定期进行手机更新的用户来说是无法使用的。此外，Android 设备上的选择性退出与 iOS 设备不同，用户必须通过几个手动步骤选择性退出，不过 Android 近年来已经简化了这一过程。
对于寻求成功执行推送通知的组织来说，了解设备、浏览器和操作系统限制和权限的差异非常重要。
应用推送通知的方法有很多，但这些方法与营销策略无关，并且通常是渠道的常规方法。
其中包括：
对于营销活动来说，创建强大的推送通知活动的关键因素包括执行良好的细分和个性化。组织可以通过监控通知的频率和类型，以及如何针对用户进行通知个性化设置，降低用户的消息疲劳度和容忍度。
此外，如果根据行为模式和用户兴趣对通知进行细分，组织会看到更好的效果。例如，医疗保险平台向每一位需要进行牙科检查的患者发送远程医疗通知，这就是一种支持患者健康并方便其预约的重要方式。
个性化由细分延伸而来，包括针对特定用户的独特内容和时间安排。显示网站上浏览并保存的商品的价格下降通知，这是增加电子商务销量的一种方法。
几乎每个行业和部门都采用了针对其客户和受众量身定制的推送通知。但是，在基于需求的领域，例如金融、健康、天气、交通以及酒店业，点击率更高。
在成功的营销活动中，更能说明问题的是，推送通知在多大程度上满足了高度特定的需求，以及这种需求的即时性。这些都是提高转化率的重要驱动因素。在零售和社交媒体领域，提高参与率更加困难，因为 81% 的智能手机用户关闭了这些通知3。
此外，与发送带有标题的纯文本通知相比，使用表情符号创建具有情感背景的推送通知的组织通常会获得更高的参与率，即使两者都包含相关信息。
最后，虽然关于推送通知策略和营销活动的文章已经很多，但安全认证在其应用中也同样突出。银行和医疗保健等组织使用推送通知来验证身份，并通过安全应用程序传递。
通过会话式 AI，在所有渠道和接触点提供协同一致且智能的客户服务。
使用直观的用户界面、客户端 SDK 和简洁的 REST API，创建个性化、细分、实时的移动和 Web 推送通知。
IBM watsonx Assistant 帮助企业通过 AI 聊天机器人提供更好的客户体验，该聊天机器人能够理解业务语言，连接到现有的客户服务系统，并可在任何地方部署，具有企业级的安全性和可扩展性。watsonx Assistant 可自动执行重复性任务，并利用机器学习快速高效地解决客户支持问题。
1 Statista，2021 年 7 月，美国智能手机用户中的推送通知分布（ibm.com 外部链接）
2 Statista，2021 年 7 月，美国智能手机用户中的推送通知分布（ibm.com 外部链接）
3 eMarketer 调查，2021 年 6 月，大多数美国智能手机用户会毫不犹豫地限制推送通知（ibm.com 外部链接）