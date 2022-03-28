如果您收到了有关闪购、旅游优惠或交通更新的通知，则该提醒来自启用该功能的推送服务器。

推送通知可以基于云或基于应用程序，并且可以与提供通知的服务器协同工作。API 可以启用来自云服务的推送通知，作为应用程序和 Web 推送服务。组织请求推送通知后，API 会调用此服务并设置要传送的消息。

您的移动设备主屏幕或锁定屏幕上会收到推送通知。在启动浏览器和使用浏览器时，它还可以作为通知出现在应用程序图标或桌面主屏幕上。

组织使用文本发送推送通知，最常见的是使用表情符号等富媒体。部分（但不是全部）通知包含可点击链接或行动号召 (CTA)，提示用户执行完成结账或直接与网站或应用程序互动等操作。

然而，推送通知在不同浏览器和操作系统上的表现并不民主或均衡。虽然最流行的移动和桌面浏览器支持来自 Safari、Firefox、Chrome 和 Android 的推送通知，但这些浏览器之间的传递和体验却不同。

特别是对于 Android 用户来说，一些富媒体对于不太可能定期进行手机更新的用户来说是无法使用的。此外，Android 设备上的选择性退出与 iOS 设备不同，用户必须通过几个手动步骤选择性退出，不过 Android 近年来已经简化了这一过程。

对于寻求成功执行推送通知的组织来说，了解设备、浏览器和操作系统限制和权限的差异非常重要。