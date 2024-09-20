如何构建成功的员工体验战略

自从疫情改变了企业界以来，各组织都重新致力于（ibm.com 外部链接）构建卓越的员工体验战略。成功的员工体验（ibm.com 外部链接）战略（EX 战略）是招聘和留住顶尖人才（ibm.com 外部链接）的最佳方式，因为员工越来越多地根据企业对员工需求的响应来决定工作地点。

各组织可以优先考虑整体员工体验，深思熟虑如何在员工生命周期的各个阶段提供服务，从招聘流程到入职流程再到员工在公司的工作直到离职面谈。

它通常涉及高管和人力资源主管相互协调，打造强大且以员工为中心的公司文化、关注员工敬业度和绩效管理。其中的每一项都为整体员工体验做出独特的贡献，详情如下：

公司文化：建立以员工为中心的企业使命和价值观，并制定将其付诸实施的机制。

员工敬业度：制定计划和举措，确保员工与雇主达成一致并在工作中感到舒适满意。

绩效管理：通过使用洞察分析和工具来分析工作场所的绩效，找到改善工作场所绩效的方法。

在员工生命周期的早期阶段，例如入职，人力资源主管应向新员工传达组织的使命以及他们如何在保持真实自我的同时做出贡献。例如，将潜在员工转化为新员工可能取决于组织能否证明将提供积极的员工体验。

虽然员工会从优先考虑良好员工体验的组织中受益，但他们的雇主也会获益，因为这可能会形成影响利润的几个关键业务优势，包括提高盈利能力、降低员工流失率并提高客户满意度。

因此，雇主有动力投资来提升员工体验，并将其传达给整个企业界，作为其公司使命的一部分。