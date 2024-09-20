如何构建成功的员工体验战略

自从疫情改变了企业界以来，各组织都重新致力于（ibm.com 外部链接）构建卓越的员工体验战略。成功的员工体验（ibm.com 外部链接）战略（EX 战略）是招聘和留住顶尖人才（ibm.com 外部链接）的最佳方式，因为员工越来越多地根据企业对员工需求的响应来决定工作地点。
各组织可以优先考虑整体员工体验，深思熟虑如何在员工生命周期的各个阶段提供服务，从招聘流程到入职流程再到员工在公司的工作直到离职面谈。
它通常涉及高管和人力资源主管相互协调，打造强大且以员工为中心的公司文化、关注员工敬业度和绩效管理。其中的每一项都为整体员工体验做出独特的贡献，详情如下：
在员工生命周期的早期阶段，例如入职，人力资源主管应向新员工传达组织的使命以及他们如何在保持真实自我的同时做出贡献。例如，将潜在员工转化为新员工可能取决于组织能否证明将提供积极的员工体验。
虽然员工会从优先考虑良好员工体验的组织中受益，但他们的雇主也会获益，因为这可能会形成影响利润的几个关键业务优势，包括提高盈利能力、降低员工流失率并提高客户满意度。
因此，雇主有动力投资来提升员工体验，并将其传达给整个企业界，作为其公司使命的一部分。
注重提供积极的员工体验是首要责任。但如何影响变革呢？
真正关注制定有效的员工体验战略的组织应该证明他们关心员工的生活和整体健康。作为回报，这些组织可能会获得敬业、满意的员工，并且希望帮助所在组织蓬勃发展。但是，同理心不能假装或在运用时折中（ibm.com 外部链接）。组织及其高管必须将日常关怀员工作为一项关键使命或价值观，并为之努力来表明他们关心员工的福祉。他们可以在各个方面来证明这一点，比如，如何分配工作、如何优先考虑员工认同、如何让员工照顾他们的工作外需求以及他们如何向员工传达保持稳定的工作与生活平衡的方法。为了产生同理心，组织必须花力气建设工作场所文化，为他们的方法打造真实环境。
尽管每个组织都具有希望为每位员工提供的员工体验的特定基础方法，但可能会选择为不同员工定制某些元素。做到这一点的一种方法是创建员工角色，像客户一样，将员工分成小组，找出吸引他们的方法。
例如，一些员工可能因为情有可原的事实，需要比其他员工更多地在家工作。另一些员工对激励的反应与其他员工不同。例如，一名员工可能想要在家工作的灵活性，而其他员工则更关心健康福利，比如更好的医疗保健或支付健身房会员费用。
员工希望在工作环境中感受到自己参与了组织决策，尤其是当这些决策直接影响他们的生活时。鼓励员工提供反馈是确定提高员工满意度的新方法的最佳途径。
组织可以通过官方员工调查（例如，敬业度调查）和其他日常接触（例如，每周一对一和为直接下属创建门户开放政策）来征求员工反馈。当员工感到不满意或发现组织可以更好地为员工服务的方法时，鼓励员工畅所欲言，这将改善整体员工体验，帮助发现问题，并建立更好的雇主与员工关系。征求员工关于组织如何改进的想法是一个巨大的双赢，员工知道他们正在被倾听，组织也会从新思维中受益。
组织有很多机会表彰员工。组织可以确认周年纪念日或完成大型项目等里程碑，讨论员工对企业的重要性。同时，也要庆祝组织取得的成功。跟踪从调查中获得的总体工作满意度等指标，并表彰为员工和整个组织创造积极体验的人力资源团队和其他利益相关者。组织可以通过传统的通信渠道（例如，电子邮件和企业内部网）以及小组和个人会议来执行此操作。
管理人员感到自己在做出重要决策方面受到越多信任，他们对自己的工作就越有信心。这同时也改善了他们的直接下属的员工体验，因为下属们直接认识做出最直接影响他们工作的决策的人并与之合作。中层管理人员可以对职业发展、员工保留以及发掘和培养优秀人才产生巨大影响。
人力资源部门可以直接与管理人员合作，帮助他们确定发展机会，他们可以采用非正式形式与管理人员的直接下属讨论，也可以转换为正式的发展培训。
此外，他们还是以下事项的主要管理者：
创造良好的员工体验是雇主和员工的双赢之举。员工更有可能留在优先考虑他们需求的组织中，他们也更有可能创造积极的客户体验，因为他们在工作中感到快乐和充实。
让员工掌握未来的技能。通过适当平衡人员、AI 和数据，改变人才招聘、技能战略和流程。无论您是希望解决高流失率问题、增强招聘技术平台、提高员工生产力、解决技能短缺问题，还是为多元化员工队伍提供有效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术和托管服务方面提供量身定制的战略和工具。
利用生成式 AI 重塑员工体验