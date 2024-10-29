AI 代理与 AI 助手

您的经纪人不一样。他们日以继夜地利用自己的专业知识最大限度地增加您的机会和收入。他们可以根据您的提示采取行动（可能是您愿意代言的产品），但他们不需要提示即可继续完成工作。事实上，您的好莱坞经纪人可能会以您不知道的方式提供支持。

人工智能 (AI) 助手与 AI 智能体之间的主要区别十分相似。AI 助手属于被动工具，它们可根据您的请求执行任务。AI 智能体则为主动工具，它们可自主工作，并自行决定通过任意方式实现特定目标。

助理和经纪人共同培养优秀的表演者，使他们成为明星或让他们保持明星地位。同样，AI 助手和 AI 智能体可以通过执行简单和复杂的任务，让员工个人和企业变得更好。





