AI 代理与 AI 助手

想象一下，您是一位电影明星或足球明星，这样就会有一个经纪人和一位助理。助理根据您的要求为您执行任务。他们可能会预订晚餐、取走干洗衣服、整理粉丝邮件并帮助您维护日程安排。
您的经纪人不一样。他们日以继夜地利用自己的专业知识最大限度地增加您的机会和收入。他们可以根据您的提示采取行动（可能是您愿意代言的产品），但他们不需要提示即可继续完成工作。事实上，您的好莱坞经纪人可能会以您不知道的方式提供支持。
人工智能 (AI) 助手与 AI 智能体之间的主要区别十分相似。AI 助手属于被动工具，它们可根据您的请求执行任务。AI 智能体则为主动工具，它们可自主工作，并自行决定通过任意方式实现特定目标。
助理和经纪人共同培养优秀的表演者，使他们成为明星或让他们保持明星地位。同样，AI 助手和 AI 智能体可以通过执行简单和复杂的任务，让员工个人和企业变得更好。
AI 助手是一种智能应用程序，它能理解自然语言命令并使用会话式 AI 界面来为用户完成任务。许多现代虚拟助理（例如 Amazon 的 Alexa 和 Apple 的 Siri）都依赖这些能力来增强用户交互。1
第一批 AI 助手主要依赖基于规则的指令、预编程的回应以及预定义的任务。如今，AI 助手几乎完全基于机器学习 (ML) 或基础模型。
AI 助手是使用一种基础模型（例如，IBM® Granite、Meta 的 Llama 模型或 OpenAI 的模型）构建的。大型语言模型 (LLM) 是基础模型的一个子集，它们专用于与文本相关的任务。此类模型可帮助助手理解人类提交的查询，并提供相关信息、建议或后续步骤行动，从而帮助组织简化信息访问、自动执行重复任务并简化复杂的工作流程。在业务中，AI 助手还协助进行数据分析，让用户能够高效地获取洞察。
AI 助手有一定的局限性：
引用 Elvis Presley 的话说便是：“请少谈话，多行动。”现在，我们来聊聊 AI 智能体。
AI 智能体是指一个系统或程序，它能够通过设计自己的工作流程和利用可用工具，自主代表用户或另一个系统完成任务。
AI 智能体比 AI 助手更自主、更互联、更复杂，并且可以涵盖 NLP 之外的广泛功能。这包括决策、解决问题、与外部环境交互和执行操作。
虽然 AI 助手需要用户为其执行每个操作提供提示，但在初始启动提示之后，AI 智能体即可独立执行操作。它们可以评估分配的目标，将任务分解为子任务并制定自己的工作流来实现特定目标。
这些智能体部署在各种企业应用程序中，从软件设计和 IT 自动化到代码生成工具和对话助手。使用 LLM 的高级 NLP，AI 智能体可以逐步理解用户输入的信息、制定其行动策略并确定何时调用外部工具。
AI 智能体和 AI 助手具备多种优势，从优化工作流到增强体验，不一而足。
互补的 AI 解决方案：AI 智能体专注于自主执行特定或复杂的任务，而 AI 助手则擅长理解用户并与用户自然地交互。它们共同构建了更强大、更直观的 AI 解决方案。
优化工作流和提高生产力：AI 工具和生成式 AI 可简化流程、自动执行日常任务并协助人类解决问题，从而提高整体效率。
增强用户体验：AI 助手可提供交互式支持，适应用户需求并从反馈和对话历史记录中学习，以提供更加个性化的交互。
自主操作和可扩展性：AI 智能体可以独立操作，同时管理多个任务，并可以扩展以处理复杂的流程，而无需人工直接干预。
改善任务管理和协作：AI 智能体可以解读用户需求并将任务分配给 AI 助手。助手可以使用智能体生成的数据来创建更直观的输出。这些能力有助于优化协作。
提高集成潜力：随着 AI 模型的发展，它们可以更好地集成对话和自主组件，实现无缝任务交接并在更短的时间内提供更高质量的响应。
AI 助手通过聊天、语音和电子邮件等方式提供实时、真实的支持，从而改善客户体验。它们能够处理常见的客户咨询，指导用户使用自助服务选项，并在需要时上报复杂的问题。它们使用 NLP 实现个性化交互、推荐产品，并帮助客户快速完成交易。它们可随时提供服务，进而提高客户满意度并降低成本。
AI 智能体通过实时适应用户行为，进一步提升客户体验和客户支持。与按脚本回复的 AI 助手不同，AI 智能体可以学习并改进互动，无论是模拟求职面试还是自主处理复杂的支持问题。它们可以跨网站、应用程序和 IoT 设备协作，以打造流畅且高度个性化的用户体验。
AI 助手通过处理余额查询、欺诈警报和贷款申请，提供安全、实时的银行业务支持。它们还能通过分析消费习惯并提供个性化的预算建议来帮助客户管理财务。
AI 智能体通过实时监控交易、检测可疑活动并在威胁升级之前加以阻止，来主动预防欺诈。与仅发送欺诈警报的助手不同，AI 智能体会调整安全协议、完善风险模型并协同欺诈检测系统，防范新出现的威胁。在交易和投资领域，AI 智能体无需人工干预，即可分析市场趋势、执行交易和调整组合。
AI 助手通过生成职位描述、分类整理简历和起草个性化消息来帮助组织简化招聘流程。除招聘外，它们还通过指导新员工了解政策、福利和培训材料来协助办理入职。
AI 智能体通过管理和优化人才招聘、员工敬业度和员工队伍规划，进一步推动人力资源自动化。它们使用之前的数据筛选职位候选人，安排面试并完善招聘战略。在绩效管理方面，AI 智能体可以分析员工反馈、检测趋势并推荐培训计划。此外，它们还可以自动完成入职流程、福利管理和合规跟踪，帮助人力资源运营实现数据驱动，从而变得更高效。
AI 助手有助于改善患者体验并简化管理任务，在人力资源 (HR) 流程自动化中发挥着关键作用。它们能实时回答患者的问题，协助患者安排预约、缴费和处方续药，并提供自助式病历访问服务。AI 助手通过总结患者病史和标记紧急病例来帮助医生。此外，AI 助手还能整理文档，保持格式一致，以便于访问。
AI 智能体支持复杂环境中的医疗决策。在急诊室，多智能体系统可对患者进行分类，并根据传感器的实时数据调整接诊的优先顺序。AI 智能体还可以优化药品供应管理，预测短缺情况并根据患者的反馈调整治疗方案。
AI 驱动的技术存在风险和局限性，需要加以考虑。LLM 很脆弱，这表示即使是最微小的提示变化也会导致结构无效、有效载荷不正确或产生幻觉。这意味着，如果底层基础模型出现幻觉或崩溃，AI 智能体和 AI 助手可能会失败。
尤其是对 AI 智能体来说，它目前还处于早期阶段。如果它们在制定全面计划时遇到困难或未能反思自己的发现，AI 智能体便会陷入无限的反馈循环之中。由于 AI 智能体会考虑外部环境和工具，因此它们必须处理这些工具的变化。随着时间的推移，这些变化可能会导致智能体的设置中断。另一方面，AI 助手在大多数情况下均可可靠地进行使用，因为它们无需借助外部工具。
对于更艰巨的任务，AI 智能体需要大量训练，而且可能仍需要很长时间才能完成。此外，通常还很昂贵。
眼下的基础模型尚不够智能，因而无法可靠地充当代理，但模型推理方面的进步则会改善此情况。因此，我们仍处于了解和见证 AI 智能体具体功能的早期阶段。展望 AI 的未来，AI 科技的自助应用可能会得到扩展。但在此发展阶段，通常仍需人工干预来提供指导或完成重定向。
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1“我测试了下一代 AI 助手，简直让人惊艳”，《连线》，2024 年 2 月 1 日。
2 "Introducing OpenAI o1-preview", OpenAI, 2024 年 9 月 12 日。
3 "Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku", Anthropic, 2024 年 10 月 22 日。