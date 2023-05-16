智能自动化 (IA)，有时也称为认知自动化，是指利用一系列自动化技术，如人工智能 (AI)、业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA)，简化并扩展组织间决策的过程。智能自动化可简化流程，释放资源，并提升运营效率，其中包含各种应用。 例如，汽车制造商可利用 IA 加速生产或降低人为错误风险，医药或生命科学公司可利用智能自动化降低成本，并在存在重复流程时获得资源效率。 保险提供商可利用智能自动化计算偿付金额，通过预测来计算费率，并满足合规需求。

智能自动化的三个组成部分

智能自动化由三种认知技术组成。 这些要素相集成，创建出一个推动业务和技术转型的解决方案。

这三个要素的集成创建出一个变革性解决方案，用于简化流程，简化工作流，最终改进客户体验。