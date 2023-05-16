智能自动化 (IA)，有时也称为认知自动化，是指利用一系列自动化技术，如人工智能 (AI)、业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA)，简化并扩展组织间决策的过程。智能自动化可简化流程，释放资源，并提升运营效率，其中包含各种应用。 例如，汽车制造商可利用 IA 加速生产或降低人为错误风险，医药或生命科学公司可利用智能自动化降低成本，并在存在重复流程时获得资源效率。 保险提供商可利用智能自动化计算偿付金额，通过预测来计算费率，并满足合规需求。
智能自动化由三种认知技术组成。 这些要素相集成，创建出一个推动业务和技术转型的解决方案。
这三个要素的集成创建出一个变革性解决方案，用于简化流程，简化工作流，最终改进客户体验。
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智能自动化平台可利用大量数据，进行精确的计算和分析，进而顺利实施业务，因而给各行各业都带来了诸多优势。 主要优势包括：
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智能自动化让流程得以简化，否则就需要手动或基于旧系统完成其中各项任务，不仅耗费过多资源、成本高昂，还容易引入人为错误。 IA 在各行各业中得到广泛运用，提升了不同业务领域的效率。
智能自动化对于当今世界各行各业的价值不容置疑。 通过 IA 自动执行重复任务，企业可以降低成本，提高工作流程中的一致性。 新冠病毒疫情只会加速数字转型工作的开展，拉来更多基础架构投资以支持自动化。 随着远程工作员工人数的激增，智能自动化的作用也将持续增加。 专注于低级工作的员工将被重新调配，以便实施和扩展这些解决方案以及其他高级别任务。 中层管理者则需要将工作重心转移至工作中的人为因素，以保持员工队伍的前进动力。 自动化会暴露员工队伍的技能差距，员工需要适应持续变化的工作环境。 中级管理层在此类过渡过程中还应注意缓解员工焦虑，确保他们在变革期间保持工作灵活性。 智能自动化无疑将成为未来的工作趋势，而放弃采用的企业则会发现自己很难在市场中保持竞争力。
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