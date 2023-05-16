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了解智能自动化 (IA)，它结合了人工智能和自动化技术，可自动执行您企业内的低级任务。
两条类似激光的光束
什么是智能自动化？

智能自动化 (IA)，有时也称为认知自动化，是指利用一系列自动化技术，如人工智能 (AI)、业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA)，简化并扩展组织间决策的过程。智能自动化可简化流程，释放资源，并提升运营效率，其中包含各种应用。  例如，汽车制造商可利用 IA 加速生产或降低人为错误风险，医药或生命科学公司可利用智能自动化降低成本，并在存在重复流程时获得资源效率。 保险提供商可利用智能自动化计算偿付金额，通过预测来计算费率，并满足合规需求。

  

智能自动化的三个组成部分

智能自动化由三种认知技术组成。  这些要素相集成，创建出一个推动业务和技术转型的解决方案。

  1.  智能自动化的最关键要素是人工智能 (AI)。  通过利用机器学习和复杂算法分析结构化和非结构化数据，企业可基于此类数据开发知识库并作出预测。      这就是 IA 的决策引擎。
  2. 智能自动化的第二个要素是业务流程管理 (BPM)，也称为业务工作流程自动化。 业务流程管理会自动执行工作流程，从而提高业务流程的灵活性和一致性。   大多数行业都使用业务流程管理来简化流程并改进互动。
  3. IA 的第三个要素是机器人流程自动化 (RPA)。 机器人流程自动化使用软件机器人来完成后台任务，如提取数据或填写表单。 RPA 可利用人工智能的洞察来处理更复杂的任务和用例，因而这些机器人可与人工智能完美配合。

这三个要素的集成创建出一个变革性解决方案，用于简化流程，简化工作流，最终改进客户体验。
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智能自动化的优势

智能自动化平台可利用大量数据，进行精确的计算和分析，进而顺利实施业务，因而给各行各业都带来了诸多优势。 主要优势包括：

  • 通过增强员工队伍和提高生产力来降低成本：自动运行系统和流程，同时利用数据和分析来确保准确性，从而加速生产。  IA 还能够实现快速扩展，同时既不会增加风险、不会影响现有质量，也不会增加现有员工的压力。 一些领先企业利用此功能提高了产量和投资收益，获得了巨大优势。 
  • 通过一致的流程和方法提高了准确性，进而提升了质量：智能自动化的优势是利用人工智能推进决策制定，同时采用一致的方法来处理重复任务。 
  • 提升客户体验：以更快的速度将质量更高、更加可靠的产品推向市场，或者更快（或立即）得到查询的答案，为客户提供更加丰富、更加积极正面的体验，由此让公司获得竞争优势。 
  • 满足合规性和法规需求，倍感安心：许多行业都需要遵循特定的监管政策。  智能自动化可利用其任务自动化功能，以更加一致的方法满足合规性需求。
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智能自动化的应用

智能自动化让流程得以简化，否则就需要手动或基于旧系统完成其中各项任务，不仅耗费过多资源、成本高昂，还容易引入人为错误。 IA 在各行各业中得到广泛运用，提升了不同业务领域的效率。

  • 汽车：制造商利用智能自动化改进流程，对汽车行业带来巨大影响。  制造商能够利用 AI 更加有效地预测并调整生产，应对供需的变化。 它们可以简化工作流程，提升效率，同时减少生产、支持、采购及其他领域中的出错风险。 采用机器人后，他们减少了人力需求，改进了缺陷发现过程，提高了客户的产品质量，同时还降低了业务成本。例如，德国的大众汽车发动机生产工厂让“协作式机器人”配合生产团队工作，以此应对发动机装配过程中十分耗费体力的一个步骤。 这有助于防止员工受伤，加速流程，确保准确度，同时缓解了员工的体力负担。
  • 生命科学：制药行业管控严格，需要精确的设备校准和产品计量。  同时还需要大量的数据收集、整理、处理和分析。 缺乏可信的分析和效果，就无法认定药物试验取得成功。 手动方法会引入计算错误，并需要耗费大量资源和人力来完成。 相比之下，以创纪录的速度研制新冠病毒疫苗，便是通过智能自动化自动执行流程，进而提高生产速度和质量的一个例子。 在利用人工智能大幅提升效率之前，“......通常 40 多名拥有博士学位的科学家要花费 25 年乃至更长时间才能研发出一种适合市场的药品。”
  • 医疗保健：医疗保健行业正在结合使用智能自动化与自然语言处理 (NLP) ，旨在以一致的方法收集、分析、诊断和处理数据。       利用聊天机器人远程预约医疗服务不仅减少了所需的人为干预，通常还会缩短诊断时间。      
  • 保险业：借助 AI，保险行业几乎不再需要人工计算费率或赔付，同时还简化了索赔和估价等文书工作的处理。 智能自动化还能帮助保险公司满足各项要求，从而更加轻松地实现法规合规性。 通过这种方式，他们还可以计算出某个个人或实体面临的风险，并计算出相应的保险费率。
IA 的未来

智能自动化对于当今世界各行各业的价值不容置疑。 通过 IA 自动执行重复任务，企业可以降低成本，提高工作流程中的一致性。 新冠病毒疫情只会加速数字转型工作的开展，拉来更多基础架构投资以支持自动化。 随着远程工作员工人数的激增，智能自动化的作用也将持续增加。 专注于低级工作的员工将被重新调配，以便实施和扩展这些解决方案以及其他高级别任务。 中层管理者则需要将工作重心转移至工作中的人为因素，以保持员工队伍的前进动力。 自动化会暴露员工队伍的技能差距，员工需要适应持续变化的工作环境。 中级管理层在此类过渡过程中还应注意缓解员工焦虑，确保他们在变革期间保持工作灵活性。 智能自动化无疑将成为未来的工作趋势，而放弃采用的企业则会发现自己很难在市场中保持竞争力。
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