营销自动化策略可简化组织完成营销任务的方式，并在整个客户旅程中为其希望影响的人群细分内容和体验。它是 B2C 和 B2B 营销活动的重要组成部分。

营销活动越来越多地使用 自动化技术 ，并通过营销团队员工的专业知识加以强化。虽然营销自动化并不新鲜，但当今 人工智能 ( AI )、 自然语言处理 (NLP) 和 机器学习 (ML) 的进步为自动化技术创造了更多的功能。公司将这些自动化功能融入营销流程和自动化工作流程，以创造更大的价值。