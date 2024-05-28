发布日期：2024 年 5 月 28 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
营销自动化是指使用软件和技术管理多个渠道的日常营销流程和任务。
营销自动化策略可简化组织完成营销任务的方式，并在整个客户旅程中为其希望影响的人群细分内容和体验。它是 B2C 和 B2B 营销活动的重要组成部分。
营销活动越来越多地使用自动化技术，并通过营销团队员工的专业知识加以强化。虽然营销自动化并不新鲜，但当今人工智能 (AI)、自然语言处理(NLP) 和机器学习(ML) 的进步为自动化技术创造了更多的功能。公司将这些自动化功能融入营销流程和自动化工作流程，以创造更大的价值。
营销自动化有几个好处，包括改善潜在客户生成活动、通过数字营销推动积极的客户体验，以及解放员工，让他们专注于更重要的任务。如果使用得当，营销自动化优化可以降低成本，提高营销投资回报率 (ROI)，进而提高公司的盈利能力。
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随着互联网的兴起，人们越来越需要创造新的数字营销工具，以吸引在网上花费更多时间的受众。现代电子商务销售渠道现在包括以认知、考虑因素、购买和忠诚度为中心的各个阶段。这就要求公司始终保持营销和销售运营。
随着需求的增加，越来越多的公司提供定制工具，这些工具侧重于营销技术堆栈的一个方面。如今，Forrester 预测 （链接位于 ibm.com 以外） 到 2024 年底，营销技术支出将达到 1480 亿美元。1
营销人员承受着巨大的压力，需要向他们的高管和董事会展示价值。他们需要尽可能消除营销活动中的摩擦，避免过度招聘营销人员。各组织都在寻求将重复性流程自动化，以便员工通过与高价值客户建立更牢固的关系，专注于客户忠诚度。
有些公司提供一体化营销自动化平台，可提供所有服务。
Siebel 和 Salesforce 等公司率先推出了客户关系管理 (CRM) 工具，使公司能够在整个客户生命周期中跟踪其目标受众和互动情况。很快，Pardot、HubSpot 和 Marketo 等公司开始提供一体化的综合工具，为所有营销活动管理活动提供支持。
目前最大的全方位营销自动化平台包括 Salesforce Marketing Cloud、Oracle Marketing Cloud 和 Adobe Experience Cloud。
其他则专注于一个方面，并提供这方面的服务。营销自动化服务可以提高所有营销渠道的效率，尤其是对于营销人员较少的小型企业更是如此。
麦肯锡预测，生成式 AI （链接位于 ibm.com 以外）将提高营销生产率，最高可达营销总支出的 15%，估计每年约为 4630 亿美元。2AI （尤其是生成式 AI）可以增强许多现有的营销自动化流程。
根据 IBM 商业价值研究院的数据，超过四分之三的 CMO 表示生成式 AI 将改变营销的运作方式。该报告为所有希望采用生成式 AI 的领导者提出了三个重要启示：
例如，生成式 AI 可以获取基础内容，并将其个性化到个人层面，以吸引特定的人。它还可以充当营销战略的副驾驶员，提出各种想法，让员工和管理人员在此基础上找到正确的方法。
它还可以通过识别人类可能忽略的模式，更快、更大规模地从客户数据中获得洞察分析。 其他形式的 AI 可以利用现有的客户数据并填补空白，例如个人的居住城市、电子邮件地址和购买偏好。许多营销自动化工具还在仪表板中嵌入了生成式 AI，以帮助员工起草电子邮件、社交媒体文案和潜在的网站文案。
领导者应该怎么做：
营销自动化解决方案可为企业带来多项重要优势。
生成式 AI 为营销提供了大显身手的机会。
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观看本集 AI 学院，了解您的组织如何能利用生成式 AI 的力量，帮助营销团队在合适的时间向正确的人员传达恰当的信息。
当 IBM Consulting 借助 Adobe Experience Cloud 优化人员、流程和技术平台时，IBM 实现了数据驱动和客户至上。
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1 2024 年全球市场营销技术支出将达到 1480 亿美元 （链接位于 ibm.com 以外），Forrester，2024 年 1 月 17 日。
2 生成式 AI 如何促进消费者营销 （链接位于 ibm.com 以外），麦肯锡，2023 年 12 月 5 日。