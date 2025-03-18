语言模型处理和分割文本的方式正在从传统的静态方法，转变为一种更好、更具响应性的流程。与传统的固定大小分块方法不同，传统方法在固定位置对大型文档进行分割，而智能体式分块采用基于 AI 的技术，通过动态流程分析内容，从而确定最佳的文本分割方式。

智能体式分块利用基于 AI 的文本拆分方法、递归分块和分块重叠技术，这些方法协同工作，不断提升分块效果，既保留重要观点间的联系，又实时优化上下文窗口。通过智能体式分块，每个块都丰富了元数据，以加深检索准确性和整体模型效率。这在 RAG 应用中尤为重要，因为数据的分割方式会直接影响检索质量和回复的连贯性。所有较小的分块中都保留了有意义的上下文，使得这种方法对聊天机器人、知识库以及生成式人工智能 (Gen AI) 等应用尤为重要。框架如 Langchain 或 LlamaIndex 进一步提高了检索效率，使这种方法非常有效。