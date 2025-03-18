语言模型处理和分割文本的方式正在从传统的静态方法，转变为一种更好、更具响应性的流程。与传统的固定大小分块方法不同，传统方法在固定位置对大型文档进行分割，而智能体式分块采用基于 AI 的技术，通过动态流程分析内容，从而确定最佳的文本分割方式。
智能体式分块利用基于 AI 的文本拆分方法、递归分块和分块重叠技术，这些方法协同工作，不断提升分块效果，既保留重要观点间的联系，又实时优化上下文窗口。通过智能体式分块，每个块都丰富了元数据，以加深检索准确性和整体模型效率。这在 RAG 应用中尤为重要，因为数据的分割方式会直接影响检索质量和回复的连贯性。所有较小的分块中都保留了有意义的上下文，使得这种方法对聊天机器人、知识库以及生成式人工智能 (Gen AI) 等应用尤为重要。框架如 Langchain 或 LlamaIndex 进一步提高了检索效率，使这种方法非常有效。
1. 自适应分块策略：根据内容类型、查询背后的意图和检索需求动态选择最佳分块方法，以确保有效分割。
2. 动态分块调整：根据语义结构和上下文实时调整分块大小，而非严格遵循固定的令牌限制。
3. 保留上下文的重叠：通过智能评估块之间的重叠，保持内容连贯性，避免关键信息丢失，从而提升检索效率。
智能体式分块比传统分块具有以下优势：
a. 保持上下文：在不进行不必要拆分的情况下，保留关键信息。
b. 智能调整大小：根据内容的含义和重要性调整分块边界。
c. 查询优化：持续优化分块，使其更符合特定查询的需求。
d. 高效检索：通过减少不必要的文本碎片化，提升搜索和 RAG 系统的输出效果。
在本教程中，您将使用 IBM Granite-3.0-8B-Instruct 模型（现已在 watsonx.ai 上线），进行智能体式分块策略的实验。总体目标是执行高效的分块，以有效实现 RAG。
您需要一个IBM Cloud 帐户来创建 watsonx.ai项目。
虽然您可以选择多种工具，本教程将引导您如何设置 IBM 帐户以使用 Jupyter Notebook。
使用您的 IBM Cloud 帐户登录 watsonx.ai。
创建 watsonx.ai 项目。
您可以从项目内部获取项目 ID。单击“管理”选项卡。然后，从“常规”页面中的“详细信息”部分复制项目 ID。您需要此 ID 来完成本教程。
创建一个 Jupyter Notebook。
此步骤将打开一个笔记本环境，可在其中复制本教程中的代码。或者，您可以将此笔记本下载到本地系统并将其作为资产上传到您的 watsonx.ai 项目。要查看详情 Granite 教程，请访问 IBM Granite 社区。可以在 GitHub 上找到此 Jupyter Notebook 以及使用的数据集。
创建一个 watsonx.ai 运行时服务实例（选择适当的区域并选择精简计划，这是一个免费实例）。
生成 API 密钥。
将 watsonx.ai 运行时服务实例与您在 watsonx.ai 中创建的项目关联。
学习本教程时，您将需要一些库和模块。请确保导入以下库，如果未安装，可以通过快速的 pip 安装来解决。
请注意，本教程使用 Python 3.12.7 构建
为了设置凭据，我们需要 “WATSONX_APIKEY” 和 “WATSONX_PROJECT_ID”。我们还将设置作为 API 端点的 URL。
对于本教程，我们建议使用 IBM 的 Granite-3.0-8B-Instruct模型作为 LLM 来实现类似的结果。您可以自由使用您选择的任何 AI 模型。可在此处找到可通过 watsonx 获得的基础模型。
这个函数用于提取 IBM 机器学习阅读解释器页面中的文本内容。此功能会删除不需要的 HTML 元素（脚本、样式），并返回清晰、可读的文本。
我们没有使用固定长度的分块方法，而是使用 LLM 根据含义来拆分文本。此功能充分利用 LLM 根据主题智能地将文本拆分为具有语义意义的块。
让我们打印这些块，以便更好地理解它们的输出结构。
太棒了！输出中的智能体已成功创建块。
既然我们已经对文本进行了智能体分块实验，接下来让我们继续进行 RAG 的具体实现。
对于本教程，我们选择智能体生成的块并将其转换为矢量嵌入。我们可以使用的开源代码矢量存储是 Chroma DB。我们可以通过 langchain_ Chroma 包轻松访问 Chroma 功能。让我们初始化我们的 Chroma 矢量数据库，为其提供我们的嵌入模型并添加由智能体分块生成的文档。
创建 Chroma 矢量数据库
将每个文本块转换为文档对象
将文档添加到矢量数据库。
现在，我们可以为 LLM 创建一个提示模板。该模板确保我们可以提出多个问题，同时保持一致的提示结构。此外，我们可以将矢量存储作为检索器进行集成，最终完成 RAG 框架。
在 RAG 工作流中使用这些智能体片段，让我们启动一个用户查询。首先，我们可以在没有使用之前构建的矢量存储提供的额外上下文的情况下，有策略地提示模型，以测试它是仅依赖内置知识，还是确实利用了 RAG 上下文。现在让我们使用 IBM 的机器学习阅读解释器来问这个问题。
显然，该模型没有接受过模型优化过程相关信息的训练，如果没有外部工具或信息，它就无法为我们提供正确的信息。模型会产生幻觉。现在，让我们用之前构建的智能体片段，将同样的查询提交给 RAG 链试试。
太棒了！Granite 模型正确地使用了智能体式 RAG 块作为上下文，为我们提供了有关模型优化过程的正确信息，同时保持了语义的连贯性。
在本教程中，我们在分块过程中使用 AI 智能体生成了较小的相关信息，并构建了一个检索增强生成 (RAG) 管道。
该方法利用人工智能和自然语言处理 (NLP) 改进信息检索和上下文窗口优化。当利用 OpenAI 的 GPT 模型等大型语言模型 (LLM) 时，它可以简化数据块以提高检索效率，以获得更好的结果。
