营销领域 AI 智能体

为了了解营销人员如何使用 AI 智能体，首先了解 AI 智能体本身会有所帮助。首先要了解两种主要类型的人工智能之间的区别：生成式 AI和智能体式 AI。生成式 AI 可根据用户提示创建原创内容。智能体式 AI 能自主决策和行动，在几乎无需监督的情况下，追求复杂目标。

AI 助手的能力也分不同的的层级。最基础的是基于规则的聊天机器人，它们遵循预定义的脚本；其次是更先进的虚拟助手；然后是搭载生成式 AI 和大语言模型(LLM) 的助手，能处理单步骤任务；这一进展的重中之重是自主运行的 AI 驱动的智能体。这些智能体能够做出决策、设计工作流程，并通过函数调用与外部工具连接，以弥补其知识上的不足。

AI 智能体远远超越了简单的营销自动化。虽然像基础聊天机器人这样的 AI 工具可能只提供预设的回复，AI 智能体则能够理解输入内容，推理各种选项，并在多个平台上做出感知情境的决策。它们会随着时间调整自己的行为，能够将大型目标拆分为更小的步骤，以最少的监督支持复杂的营销策略。

例如，IBM 自身的转型团队与 IBM 人力资源部门合作，提供了一个简化、个性化且数据驱动的员工自助服务体验。现在，94% 的 IBM 公司范围内较低级别的 HR 查询，都由我们的 AskHR 数字智能体来回答，这让 HR 专员能够腾出时间专注于更复杂的问题。 2

为了实现这样的结果，AI 智能体依赖于多种技术。机器学习帮助他们识别模式并做出预测。自然语言处理 (NLP) 使它们能够理解和生成人类语言，而生成式 AI 则使它们能够创作原创内容。

这些智能体通常由在大型数据集上训练的 AI 模型提供支持，以支持推理和个性化。他们与外部系统（例如客户关系管理 (CRM) 和应用程序编程接口 (API)）的连接同样重要，这使他们能够提取相关数据、进行个性化交互并在现实环境中采取行动。

例如，AI 智能体不仅仅回答产品问题，还可以根据一系列问题和收集的客户数据识别客户的购买意图。智能体可以总结关键特点，提供折扣，并跟进个性化的产品推荐。智能体无需收到明确提示即可采取这些步骤。

单个 AI 智能体可以处理相对简单的重复性任务，例如更新 CRM 记录或回复客户查询。在更高级的应用程序中，多智能体系统像智能团队一样运作。这些智能体可以委派子任务、分享信息并协调工具，以完成复杂的工作流程，包括规划活动、生成内容变体、分发材料和分析性能。

这种协作能力使 AI 智能体有别于传统助手。通过共享洞见和分工合作，AI 智能体能够处理相互依赖的任务，并将情境信息从一个流程传递到另一个流程，从而使营销运营更加智能、适应性更强且更高效。