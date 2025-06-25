BeeAI 由 IBM Research 发布，现已捐赠给 Linux® Foundation，这是一个开源 智能体式 AI 平台，能够为开发人员提供从任何 框架 构建 AI 智能体的能力。1

人工智能（AI）智能体是指 通过 使用大语言模型 构建的系统或程序，能够通过设计其工作流和利用可用 工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。AI智能体比传统的 LLM 聊天机器人 更先进，因为它们可以访问预定义的工具，规划未来的行动，并且几乎不需要人工干预就能解决和自动化复杂问题。

BeeAI 的前身是 Bee Agent Framework，这是一个专门用于构建单个 LLM 智能体的 开源 框架。BeeAI 提供了一个更先进的生态系统，用于构建和协调多智能体工作流。

BeeAI：