该 JSON 文件概述了智能体式 AI 的元数据，并可通过 URL 访问。它包含有关智能体的基本信息，包括其名称、描述、版本、服务端点 URL、支持的模式或数据类型以及身份验证要求。

智能体卡类似于大型语言模型 (LLM) 的模型卡。它们还用于展示智能体的功能和技能，相当于一张名片、简历或 LinkedIn 个人资料，使智能体能够相互发现。