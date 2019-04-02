开放标准与开源：基本解释

开放标准到底是什么？您可能听说过这个词，但为什么它会对您的业务十分重要？它和开源有何关系？它们有何区别？

举一个常见示例。您是否曾注意到：Wi-Fi 似乎在任意路由器、手机或计算机上的工作原理都一样？我们往往认为此类标准的出现是理所当然，但它们却为我们的日常生活带来了巨大便利。

试想，如果没有 Wi-Fi 一类的标准，情况会是怎样？每个企业均可能会有自己的无线技术形式。如果您最喜欢的咖啡店配有 X 公司生产的路由器，而您拥有一台 Y 公司生产的电脑，您则可能不得不寻找另一家咖啡店才能查看电子邮件。

即使每家企业均有一种可运行的无线互联网，但由于缺乏相关标准，互操作性也几乎无法实现。如此一来，每家公司的客户均会受到影响。

您是否思考过，世界各地相互竞争的企业是如何以某种方式汇聚到一种形式来处理这些事项的？

其答案往往会落到开放标准上。