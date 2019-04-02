开放标准与开源：基本解释

开放标准到底是什么？您可能听说过这个词，但为什么它会对您的业务十分重要？它和开源有何关系？它们有何区别？
举一个常见示例。您是否曾注意到：Wi-Fi 似乎在任意路由器、手机或计算机上的工作原理都一样？我们往往认为此类标准的出现是理所当然，但它们却为我们的日常生活带来了巨大便利。
试想，如果没有 Wi-Fi 一类的标准，情况会是怎样？每个企业均可能会有自己的无线技术形式。如果您最喜欢的咖啡店配有 X 公司生产的路由器，而您拥有一台 Y 公司生产的电脑，您则可能不得不寻找另一家咖啡店才能查看电子邮件。
即使每家企业均有一种可运行的无线互联网，但由于缺乏相关标准，互操作性也几乎无法实现。如此一来，每家公司的客户均会受到影响。
您是否思考过，世界各地相互竞争的企业是如何以某种方式汇聚到一种形式来处理这些事项的？
其答案往往会落到开放标准上。
开放标准是一种可免费采用、实施和更新的标准。XML、SQL 和 HTML 是开放式标准的其中几个典型示例。
某一行业内的不同企业会共同采用开放标准，因为此举可让它们为自身和客户带来巨大的价值。标准通常由利益相关者基金会共同管理。此外，通常会存在有关用户可进行何种调整或更新的相关规则，以确保这些标准能保持互操作性和质量。
那么，什么又是开源呢？这个词听起来可能类似于开放标准；但实际上，二者存在根本区别。
就本质而言，开放源代码是为实现免费提供而创建的，且大多数许可证均允许任何人在任何地方以署名的方式重新分发和修改这些代码。很多情况下，该许可证会进一步规定：贡献者提供的所有更新也会免费提供并向该社区开放。此举可让去中心化的开发人员社区就某一项目开展协作，并共同从生成的软件中受益。
开源和开放标准均可帮助保护客户免遭供应商锁定问题，但它们实现此目标的方式各有不同。
让我们先从一个开放标准的示例说起。某一企业可能会从供应商处购买 PDF 阅读器和编辑器。随着时间的推移，该团队可创建大量 PDF 文档。这些文档或许会成为该公司的宝贵资产。由于 PDF 格式是一种开放标准，因而该企业从一种 PDF 软件转换到另一种 PDF 软件不会出现任何问题。因而也无需担心它无法访问其文档。即使该 PDF 阅读器软件并非开源软件，PDF 格式也仍是一个开放标准。每个人都会使用此格式。
现在，我们再来看看开源的优点。试想，某一企业花费了数百万美元来为专有操作系统编写内部软件代码。该企业将无法再更换供应商。它必须继续使用该操作系统，除非它愿意投入大量资金来重写该代码以在其他系统上运行。
开源软件本可防止出现此问题。由于开源软件不属于任何特定企业，因此客户不受任何特定提供商的限制。
在这两个示例中，客户均能免遭供应商锁定问题。在其中一个案例中，由于一个封闭的软件遵循了一个通用的开放标准，因而可避免此问题。而在另一案例中，则是因为该软件本身便属于某一开源社区。
虽然这些原因本质上各有不同，但均有助于促进创新，同时为客户提供更多选项。详细了解 IBM 开放技术的强大功能。