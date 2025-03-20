简易 AI 智能体遵循一组预编程的“条件-行动”规则。这些规则通常采用“if-then”语句的形式，其中“if”部分指定条件，“then”部分指示行动。当满足条件时，AI 智能体会执行相应的操作。

这种推理方法尤其适用于特定于领域的用例。例如，在金融领域，欺诈检测智能体根据银行定义的一组标准将交易标记为欺诈。

利用条件逻辑，智能体式 AI 在遇到它无法识别的场景时将无法采取相应行动。为了减少这种不灵活性，基于模型的智能体利用它们的记忆和感知来存储当前的环境模型或状态。当智能体收到新信息时，此状态也会更新。但是，基于模型的智能体仍然受“条件-行动”规则的约束。

例如，机器人在仓库中导航，以便将产品上架。它会参考仓库模型来确定自己的路线，但当它感知到障碍物时，可以改变其路径以避开该障碍物并继续遍历。