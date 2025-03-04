2025 年的 AI 智能体：期望与现实

“IBM 和 Morning Consult 对 1,000 名为企业构建 AI 应用程序的开发人员进行了调查，其中 99% 的人表示他们正在深入了解或开发 AI 智能体，”Ahoori 解释道。 “所以，是的，答案是 2025 年将成为 AI 智能体之年。”然而，这一论断并非毫无细节差异。

在确立了当前市场将智能体视为具备函数调用功能的大型语言模型 (LLM) 这一观念后，Ashoori 将这一观点与真正自主的 AI 智能体区分开来。“（AI 智能体的）真正定义是具有推理和计划能力的智能实体，能够自主采取行动。不过，这些推理和规划能力仍有待深入讨论。这取决于你如何定义这些能力。”

“我确实看到 AI 智能体正朝着这个方向发展，但我们还没有完全实现这一目标，”Gajjar 说，“现在，我们看到了一些初步迹象：AI 智能体已经可以在一定程度上分析数据、预测趋势和自动化工作流。但是，构建能够自主处理复杂决策的 AI 智能体需要的不仅仅是更好的算法。我们需要在情境推理和边缘案例测试方面取得长足的飞跃，”她补充说。

Danilevsky 并不相信这是什么新鲜事。“我仍然很难真正相信这与单纯的编排有什么不同，”她说，“您对‘编排’进行重新命名，但现在叫‘智能体’，因为这是个很酷的词。但编排是我们在编程中一直在做的事情。”

对于“2025 年是智能体之年”这一说法，Danilevsky 持怀疑态度。“这取决于您所说的智能体是什么，您认为智能体将实现什么，以及您认为智能体将带来什么样的价值，”她说，“在我们还没有搞清楚更普遍的 LLM 技术的投资回报率 (ROI) 时，就提出这样的说法很不现实。”

而且，不仅是商业层面让她持谨慎态度。“人们热衷于想象这样一个场景：这个东西能替你思考，做出所有决策，并在你的电脑上采取行动。但老实说，这太可怕了。”



Danilevsky 将这种脱节归咎于沟通不畅。“[智能体]往往非常低效，因为人类的沟通能力非常差。我们仍然无法让聊天智能体始终正确地理解您的需求。”

尽管如此，即将到来的一年充满希望，是一个实验时代。“我坚信 [2025 年是智能体之年]，”Hay 兴奋地说。

如今，每一家大型科技公司和数百家初创企业都在尝试开发智能体。例如，Salesforce 发布了 Agentforce 平台，使用户能够创建易于集成到 Salesforce 应用程序生态系统中的智能体。

“浪潮即将到来，我们将拥有大量的智能体。这仍然是一个非常新兴的生态系统，所以我认为很多人都会去开发智能体，而且，他们会从中获得很多乐趣。”