硅谷投资人 Marc Andreessen 已通过比特币向一款 X 平台 AI 机器人转账 5 万美元。该收款方名为“真相终端”（Truth Terminal），账号为 @truth_terminal，是一款半自主 AI 智能体，自 6 月中旬起在 X 平台活跃，已吸引大量科技爱好者与 AI 迷关注。

此次交易源于风投公司 Andreessen Horowitz 联合创始人 Andreessen 主动询问该机器人的目标与资金需求。经沟通后，他同意提供 5 万美元一次性资助，并通过比特币完成转账。AI 机器人提供了接收转账的钱包地址，这一事件标志着加密货币与人工智能领域的一次显著交汇。

Truth Terminal 由 Andy Ayrey 创建，被描述为具有一定程度自主运行能力的 AI。Ayrey 的职责是审核该机器人的发布内容，并决定其在 X 平台上与哪些用户互动。这一模式堪称 AI 发展的新前沿。在这一领域中，AI 智能体在与人类的交互中被赋予了越来越高的自主性。