AI 智能体发展迅速，挑战人类监督

出版 13 八月 2024
更新 20 十一月 2025
By Sascha Brodsky

硅谷投资人 Marc Andreessen 已通过比特币向一款 X 平台 AI 机器人转账 5 万美元。该收款方名为“真相终端”（Truth Terminal），账号为 @truth_terminal，是一款半自主 AI 智能体，自 6 月中旬起在 X 平台活跃，已吸引大量科技爱好者与 AI 迷关注。

此次交易源于风投公司 Andreessen Horowitz 联合创始人 Andreessen 主动询问该机器人的目标与资金需求。经沟通后，他同意提供 5 万美元一次性资助，并通过比特币完成转账。AI 机器人提供了接收转账的钱包地址，这一事件标志着加密货币与人工智能领域的一次显著交汇。

Truth Terminal 由 Andy Ayrey 创建，被描述为具有一定程度自主运行能力的 AI。Ayrey 的职责是审核该机器人的发布内容，并决定其在 X 平台上与哪些用户互动。这一模式堪称 AI 发展的新前沿。在这一领域中，AI 智能体在与人类的交互中被赋予了越来越高的自主性。

数字思维的机遇与挑战

部分观察人士表示，Truth Terminal 等 AI 智能体的出现，标志着人工智能领域迎来了一个转折点。与根据人工输入执行特定任务的传统 AI 工具不同，这些智能体可以做出独立决策，并以越来越复杂的方式与环境进行交互。

宾夕法尼亚大学教授 Benjamin Lee 在解释 AI 智能体如何利用生成式 AI 增强用户交互时：“人类用户可以提供一个广泛的目标，并要求 AI 智能体制定一个计划或一系列分析，而不是提供单个提示可以实现这一目标。” Lee 补充道，AI 智能体可以在虚拟世界和网络物理世界中运行，从而扩展生成式 AI 的功能并与物理环境交互。

AI 治理中心研究者 Alan Chan 对 AI 智能体的潜力提出了类似的观点。“未来功能更强大的 AI 智能体可以自动执行那些繁琐、危险或其他令人不快的关键任务，”Chan 说。他设想 AI 应对复杂挑战，比如“探查代码库的安全漏洞”或进行独立的 AI 研究。

不过，两位专家都强调需要采取保障措施。Lee 认为“AI 智能体应能提供可解释的说明，或详细阐述其行动方案。人类应有权核查或追溯该代理输出结果及行为背后的成因。”他还提出了一种新的保障措施，“智能体可能会学习并提出一系列分析或朝目标迈出步骤，但人类用户可能需要在执行前批准该计划。”

Chan 赞同这一观点，并指出：“关于应制定何种恰当的保障措施，以及何时实施这些措施，目前仍需进一步研究探索。”可能采取的措施包括“限制智能体可以代表用户采取哪些行动，保持用户阻止智能体的能力，并让用户清楚地知道智能体在做什么”。

当 AI 智能体接近或超越人类智能时，控制它们的挑战变得更加艰巨。路易斯维尔大学的杰出教学教授 Roman V. Yampolskiy 指出了一项重大挑战：“若 AI 智能体变得比人类更智能，我们目前尚无任何技术能对其进行正向或负向的有效管控。”

AI 时代社会的重塑

广泛采用 AI 会产生巨大的潜在社会影响。Yampolskiy 认为，先进的 AI 智能体可以“完成所有工作，从而导致接近 100% 的失业率”。这会引发有关社会结构和经济制度的问题。

Lee 给出了更为审慎的观点：“尽管生成式 AI 已展现出惊人的能力，但我们尚未看到其对人类就业及社会结构产生广泛影响。”他指出，AI 可能提升计算机编程或法律助理等领域的员工效率，从而可能减少招聘需求。Lee 还指出，“AI 也可能增加人工生成内容的数量，并改变人类感知和消费媒体的方式。”

伊利诺伊大学计算机科学助理教授 Koustuv Saha 强调在敏感领域保持谨慎。Saha 警告说：“除非有足够的证据表明 AI 不会造成危害，否则不应将其付诸实践，”特别是在医疗保健等领域。

随着 AI 智能体的应用日益普及，其法律责任与伦理责任相关问题的复杂性也在不断攀升。当自主 AI 做出导致伤害的决定时，谁来负责？这些问题挑战了现有的法律框架和道德原则。

AI 智能体被恶意操纵或劫持的可能性又增加了一层担忧。Chan 的研究重点是开发保障措施和监控系统，以检测和防止此类滥用。他提出：“在使用 AI 智能体或与其交互时，你可能还需要某种监控机制，以告知你该代理是否正被他人操控。”

针对 AI 智能体可能形成自身目标或动机的潜在风险，Lee 表示：“目前来看，AI 智能体尚不具备足够的语境认知能力，无法自主提出新的目标。”他解释说，"人类用户可能会提供目标，而智能体可能会推断实现目标所需的中间步骤"。

AI 智能体潜力已实现

尽管面临这些挑战，但在其巨大的潜在效益及为企业带来的竞争优势驱动下，AI 智能体的发展仍在高速推进。

Forrester）针对 IBM watsonx Assistant 的《总体经济影响报告》显示，该 AI 解决方案的客户在三年内实现了 2300 万美元的收益，投资回报率高达 370%。在实际应用中，这一价值转化为客户参与度的显著提升，同时为终端用户与人工代理均带来了更优质的体验

这一成功的核心在于信任以及明确何时需要人类介入，以进一步强化这种信任。IBM 高级 AI 工程师 Morgan Carroll 在近期的《AI 实际应用》播客节目中表示：“我们致力于确保用户知晓，他们提供和接收的数据既准确又安全。”Carroll 还强调了从一开始就让客户知晓与 AI 智能体交谈的重要性。

当客户的需求变得更加细致，或者更倾向于个性化的服务时，人类就会介入。“有时候我们需要引入真人，”客户体验讲师兼培训师 Jeannie Walters 在节目中表示，“我们既需要人类所能赋予的那份共情能力，也需要人类所具备的深层理解力。”

随着 AI 系统变得更加智能、更加独立，专家呼吁采取更好的安全措施和全球团队合作。我们现在关于 AI 的选择将塑造科技和社会未来的发展方式。Truth Terminal 只是这些新型 AI 智能体的一个例子。尽管仍处于发展初期，但这些相关技术已引发了一系列重大议题。随着 AI 的持续进阶，我们必须深入思考：智能的本质究竟是什么？在机器能够自主行动的世界里，人类又该如何定位自身的角色？

 

作者

Sascha Brodsky

Staff Writer

IBM

