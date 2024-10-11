智能体式 AI：成为 AI 研究领域下一个重大事件的 4 大原因

LLM 擅长处理和生成类人文本，使得用户能更轻松地使用自然语言命令与 AI 交互。这降低了对显式编程知识的需求。LLM 能够基于细致入微、依赖上下文的理解来生成响应或行动，这在传统编程可能难以覆盖所有边缘情况的场景中非常有用。除此之外，LLM 在内容生成、代码补全、摘要等任务上具有创造性。这种生成能力很难用传统的基于规则的编程来复制。

与此同时，传统编程具有高度的结构化、确定性和可靠性，使其非常适合需要精确性、可重复性和可验证性的任务。传统编程语言提供了对任务执行方式的精细控制，有助于确保复杂工作流、算法或特定系统要求可以被明确定义和优化。对于需要高性能或独特功能的任务，传统编程通常更高效。

智能体式 AI 系统实现了优势融合：既利用 LLM 处理需要灵活性与动态响应的任务，又将这种 AI 能力与传统编程相结合，以执行严格规则、逻辑运算与性能优化。这种混合方法使 AI 既直观又精确。智能体能够自主执行任务，同时适应新数据或动态环境——这对于静态代码而言颇具挑战。与此同时，关键流程（如安全或计算）可以依赖于确定性的传统算法。

一个智能体式 AI系统可能包含简单的反射智能体，这些智能体能够出色且始终如一地执行简单任务。更复杂的基于规则的智能体可以利用当前感知并依赖记忆，使它们能够接收和存储新信息，从而能够执行更广泛的任务。学习智能体还可以采集新数据，并利用这些数据来指导后续决策，随着时间的推移提高准确性。一个强大的智能体式 AI 平台可能涉及数十甚至数百个不同能力的智能体的协同工作。