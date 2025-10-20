标准实现是一个 Python 脚本，通过 API 调用 OpenAI 的 GPT 模型，使用矢量数据库（通常为 Pinecone）进行记忆管理，并借助 LangChain 智能体框架来构建 AI 智能体的角色。矢量数据库将任务结果记录为嵌入，用于上下文检索，而 LLM 驱动智能体的推理与任务逻辑。1

BabyAGI 作为一个自主的 AI 智能体，通过使用已完成的任务结果来通知新任务、重新确定任务列表的优先级并运行子任务，从而不断进行迭代。该过程持续进行，直到任务队列耗尽或达到停止条件。