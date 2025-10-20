BabyAGI 是一个 自主智能体框架，用于根据用户提供的目标生成并执行一系列任务。BabyAGI 由 Yohei Nakajima 于 2023 年公开分享，通过使用大语言模型 (LLM) 和矢量记忆存储，编排任务创建、执行和优先级循环。
BabyAGI 采用重复的三阶段 AI 工作流：
任务执行：执行智能体使用来自矢量数据库的上下文和高级目标作为指导来运行任务。
任务创建：根据已执行任务的结果，任务创建智能体会生成与最初目标一致的后续任务。
任务优先级排序：优先级智能体根据与目标的依赖性和相关性对所有未完成任务（包括新任务）重新排序。
循环重复进行，直到没有任务剩余或满足另一个结束条件。
BabyAGI 由多个核心架构模块组成，这些模块协同工作，以促进自动化任务的生成、优先级排序和执行。这些组件包括：
大语言模型
矢量数据库
任务列表
任务执行智能体
任务创建智能体
任务优先级智能体
BabyAGI 的大语言模型 (LLM) 组件是智能体式系统的核心协调器。该人工智能 (AI) 模型充当高级指挥，接收用户提示并使用自然语言处理 (NLP) 评估提示以识别目标。它还为创建、执行任务和确定任务优先级的智能体提供支持。
BabyAGI 通常使用 OpenAI 的 GPT-4。BabyAGI 系统中的三个智能体使用精确的提示工程来指导 GPT-4 在智能体式角色中的行为。
BabyAGI 的矢量数据库组件存储已完成任务的记录和结果，作为智能体的记忆。BabyAGI 可以使用第一个任务的结果来通知第二个任务，并在任务列表中迭代这个过程。
矢量数据库将数据存储为称为嵌入的数学表示。在高维矢量空间中，彼此更接近的数据点被认为具有更高的语义相似性。BabyAGI 使用语义搜索来查找数据库中的相关信息。
标准实现使用 Pinecone，但在一些变体或分支中，有时会使用其他矢量存储，例如 Meta 的 Facebook AI Similarity Search (FAISS) 和 Chroma。FAISS 和 Chroma 是开源的，而 Pinecone 与许多 OpenAI 产品一样，则不是开源的。
任务列表或队列是由高级目标和初始任务衍生出的优先级子任务列表。当任务执行智能体完成任务时，这些结果就会上传到矢量数据库。根据这些任务的结果，任务列表可能会随着优先级的调整和新任务的添加而更改。
任务执行智能体利用 LLM 和矢量数据库中的数据来执行任务列表中的任务。语义搜索技术用于在数据库中查找相关信息。任务完成后，系统会创建新的嵌入并将记录存储在数据库中。
任务创建智能体使用高级目标和先前任务的结果来生成工作流的下一个任务。系统并非按照预先设定的工作流执行，而是通过持续的任务生成过程，对过去的结果进行迭代并动态学习。
任务优先级智能体通过定期重新排序和整理任务列表来进行任务管理。它的职责是根据先前任务的结果以及新任务与高级目标的关联程度，对子任务进行优先级排序。优先级智能体还会考虑任务之间的依赖关系：如果某个任务必须先完成，另一个任务才能进行。
BabyAGI 是一个 Python 库，需要一些 Python 编码知识才能使用。但是，设置过程相对简化：
安装 Python 和 Git。从 github.com 下载 BabyAGI GitHub 存储库。
打开包含 BabyAGI 的目录，并使用 pip install 命令安装所有依赖项。
创建一个 .env文件并将该 .env 示例文件复制到其中。
将 OpenAI API 密钥和 Pinecone API 密钥添加到 .env文件。如果需要，请先创建 OpenAI 帐户并获取 API 密钥。
通过更改 OBJECTIVE 值来定义目标。然后，提出一项初步任务。
保存并关闭 .env文件。
输入命令 python babyagi.py 以运行智能体。
BabyAGI 更像是一个教育沙盒，而不是面向主流智能体式 AI 使用的生产级应用。机器学习 (ML) 和智能体式 AI 爱好者已经使用 BabyAGI 来探索自主任务智能体和基于 LLM 的思维链推理。
BabyAGI 常被拿来与 AutoGPT 相比较，后者是另一个基于 LLM 构建的自主智能体开源框架。两者都是 AI 工具，旨在通过结合 LLM、记忆和工具使用来自动化多步骤目标。
BabyAGI 运行一个紧凑循环，通过矢量数据库实现短期和长期记忆，来创建、执行并重新排序任务。AutoGPT 提供了一个功能丰富的框架，用于目标分解、工具集成和外部 API 使用。
BabyAGI 最适合作为研究工具和沙箱使用，而 AutoGPT 则可以自动化更大规模的任务。
尽管名称中带有“AGI”，但它并不是通用人工智能 (AGI)。AGI 是一种假想的人工智能，具有人类水平的思维和推理能力。迄今为止，AGI 仍然是一个理论概念。包括 BabyAGI 在内的任何 AI 应用程序都无法达到如此复杂的程度。
与生成式 AI 应用程序的许多其他例子一样，BabyAGI 使用先进的统计建模来预测任何给定输入最可能的结果。它并不像人类那样理解、学习和思考。
2024 年，Nakajima 推出了 BabyAGI 2，这是一个实验性变体，使用 functionz 框架，将函数及其相关元数据存储在数据库中。该智能体在自我构建过程中，可以加载、运行并更新带有元数据的函数。
