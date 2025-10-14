智能体是 AI 系统，旨在通过规划、决策和调用外部工具自主运行。关键是要防护外部 网络攻击 以及智能体可能执行的非预期操作。由于 智能体式 AI 是一个快速发展的领域，其威胁环境也在与技术同步实时演变。

AI 智能体的一个显著特征是它们能够执行工具调用，即在需要时连接到 API 、数据库、网站或其他工具并使用它。工具调用通常通过 AI 智能体框架 和 API 来协调。

从理论上讲，智能体使用工具来增强自己在规划和完成复杂任务方面的功能。例如，客户服务智能体可以与客户互动，然后连接到内部数据库以访问该客户的购物历史记录。

多智能体系统 更进一步，通过组合多个智能体，将复杂任务拆分为更小的部分进行分工。中央规划智能体负责管理 智能体式工作流 ，而执行智能体则完成分配给它们的任务部分。