如何构建 MCP 服务器

与其他解决方案相比，使用 MCP 具备以下优势：

- 可扩展性：MCP 服务器可一次定义和部署，供多个 AI 系统重复使用。这种能力减少了对同一源数据、资源和 AI 工具在多套生成式 AI 系统中重复定义访问权限的需求。

- 数据检索：与 RAG 需要在查询前进行数据预处理和向量化不同，MCP 是动态的，允许实时响应信息源的波动和更新。

- 复杂度：正如我们在此演示的，MCP 的设置和集成到 AI 应用程序中相当简单。您可以轻松使用配置文件，使 MCP 服务器在不同环境间具备可移植性。

- 平台无关性：除了可以使用 Python、TypeScript 或其他语言构建 MCP 服务器之外，它们也不与特定的 LLM 解决方案耦合。

- 基于客户端/服务器模型的调试：MCP 客户端向 MCP 服务器发送请求，服务器随后从各种外部系统和源（无论是 API、数据库还是本地文件）获取必要数据。这种结构化的方法确保了 AI 模型能够接收到一致且相关的上下文信息，从而产生更准确、更可靠的输出。MCP 使用 JSON-RPC 来编码消息，并支持两种传输机制：stdio 和流式传输 HTTP。在协议的早期迭代版本中，它还支持基于服务器发送事件 (SSE) 的 HTTP

企业持续跟进其所需的最新信息可能是一项艰巨的任务。MCP 可以帮助构建上下文，并在合同执行过程中、正在数字化但尚未完全可消化的遗留信息处理等场景中，整合新的信息。这些信息可以是内部的，也可以是外部的，而通过添加上下文，可以绕过为求实用而耗时重新训练 LLM 的需求。

目前已有许多远程 MCP 服务器可用，并且在 github.com 上也有大量的参考实现。