如何构建 MCP 服务器

在本教程中，您将构建一个简易的 [模型上下文协议] (https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/model-context-protocol) (MCP) 服务器，提供用于搜索 IBM 教程的独立工具。通过使用 fastmcp 框架和 requests 库，脚本从远程 URL 下载教程的 JSON 索引。然后，它根据用户的查询搜索匹配项，并返回一个格式清洁的结果列表。您还将添加针对网络问题、异常 JSON 及意外错误的处理机制，使该工具更加健壮且对初学者友好。最后，您将运行该 MCP 服务器，以便与 Cursor 等客户端连接并进行测试。
MCP 标准化了 AI 模型与系统间的上下文传递机制。它简化了大型语言模型 (https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/large-language-models)(LLM）与外部数据源和工具的协调。一个常见的类比是将 MCP 视为 LLM 的 USB-C 端口。它通过让模型访问训练数据之外的能力与数据，显著提升 LLM 的实用性。这种能力在构建 [AI 智能体] (https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/ai-agents) 时特别有用。
MCP 由 Anthropic 开发，并已被包括 OpenAI、Google DeepMind 在内的主要 AI 提供商以及更广泛的行业采用。它为实现 AI 模型访问和使用外部数据、资源（例如提示模板）及工具，提供了一种安全且标准化的方式。
此外，Cursor 和 Visual Studio Code 等 [集成开发环境] (https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/integrated- Development-environment) (IDE) 也采用 MCP，允许其 AI 助手访问 MCP 服务器，其 AI 助手能访问 MCP 服务器，从而增强上下文相关性并提升开发人员友好性。作为一个开放标准，组织使用 MCP 作为生成式 AI 的随机世界与现有企业系统的确定性世界之间的桥梁。MCP 为 LLM 提供上下文信息，类似于其他已经开始出现的设计模式（例如 [检索增强生成](https://www.ibm.com/cn-zh/think/topics/retrieval-augmented- Generation）(RAG)、工具调用 和 AI 智能体。
与其他解决方案相比，使用 MCP 具备以下优势：
- 可扩展性：MCP 服务器可一次定义和部署，供多个 AI 系统重复使用。这种能力减少了对同一源数据、资源和 AI 工具在多套生成式 AI 系统中重复定义访问权限的需求。
- 数据检索：与 RAG 需要在查询前进行数据预处理和向量化不同，MCP 是动态的，允许实时响应信息源的波动和更新。
- 复杂度：正如我们在此演示的，MCP 的设置和集成到 AI 应用程序中相当简单。您可以轻松使用配置文件，使 MCP 服务器在不同环境间具备可移植性。
- 平台无关性：除了可以使用 Python、TypeScript 或其他语言构建 MCP 服务器之外，它们也不与特定的 LLM 解决方案耦合。
- 基于客户端/服务器模型的调试：MCP 客户端向 MCP 服务器发送请求，服务器随后从各种外部系统和源（无论是 API、数据库还是本地文件）获取必要数据。这种结构化的方法确保了 AI 模型能够接收到一致且相关的上下文信息，从而产生更准确、更可靠的输出。MCP 使用 JSON-RPC 来编码消息，并支持两种传输机制：stdio 和流式传输 HTTP。在协议的早期迭代版本中，它还支持基于服务器发送事件 (SSE) 的 HTTP
企业持续跟进其所需的最新信息可能是一项艰巨的任务。MCP 可以帮助构建上下文，并在合同执行过程中、正在数字化但尚未完全可消化的遗留信息处理等场景中，整合新的信息。这些信息可以是内部的，也可以是外部的，而通过添加上下文，可以绕过为求实用而耗时重新训练 LLM 的需求。
目前已有许多远程 MCP 服务器可用，并且在 github.com 上也有大量的参考实现。
本逐步指南可以在我们的 GitHub 代码库 中找到，同时还包括您在创建 MCP 服务器时将引用的 server.py 脚本。在本教程中，我们将逐步指导您构建一个基本的自定义 MCP 服务器，该服务器能够：
为了便于制作本教程，我们创建了一种机制，使您将构建的服务器能够轻松使用我们的教程内容，而无需任何身份验证。
-您的计算机上已安装 Python 3.11 或更新版本（可通过在终端中运行 python3 --version 进行检查）。
- 内置的 venv 模块可用（在大多数系统上它随 Python 一起提供；在某些 Linux 发行版上，您可能需要使用 sudo apt install python3-venv 单独安装它）。
- 命令行终端 (CLI)：
- macOS 或 Linux：使用终端应用程序（这些环境类似于 Unix）。
- Windows：使用 PowerShell 或命令提示符，下一步会说明细微的语法差异。
- 您选择的文本编辑器或 IDE
创建一个新目录并切换至该目录
确保您位于正确的目录中
注意：在 Windows 上，您也许可以将
创建虚拟环境后，您需要使用以下命令来激活它。
激活后，您的 shell 提示符很可能会显示
现在您需要安装 Python 包
安装
完成此步骤后，您可以通过运行以下命令来检查 fastMCP 是否已正确安装
如果您获得类似以下输出，说明 fastMCP 已成功安装于虚拟环境中：
FastMCP version: 2.10.1
MCP version: 1.10.1
Python version: 3.11.13
Platform: macOS-15.5-arm64-arm-64bit
FastMCP root path: /opt/homebrew/lib/python3.11/site-packages
现在 fastMCP 安装就绪，让我们开始创建 MCP 服务器。
在该目录中创建一个新文件，我们将其命名为
创建该文件后，打开它,复制并粘贴以下代码片段
让我们逐一分析前面的代码，并解释关键部分的作用。
yynw脚本首先导入 FastMCP，它为创建 MCP 服务器和请求提供了框架，请求用于通过 HTTP 下载数据。我们添加了一个常量
接着，我们使用 FastMCP() 创建一个 MCP 服务器实例
来自
本次搜索不区分大小写：查询词会被转换为小写，同时每个教程的标题和 URL 也会转为小写后进行匹配。如果某个教程的标题或 URL 中包含搜索词，它就会被添加到相关结果列表中。
如果没有找到匹配的教程，该函数将返回一条友好的提示信息，表明未找到相关内容。如果存在匹配项，该函数会构建一个格式化的、带编号的列表，显示每个教程的标题、URL、日期以及作者（如果该信息可用）。格式化过程对标题使用 Markdown 风格的粗体显示，以便在支持 Markdown 的客户端中突出显示。最终的格式化文本作为单个字符串返回。
该函数包含了针对性的异常处理机制：
一个通用的
每种错误情况都会向调用方返回描述性的错误信息，而不是导致程序终止。
在脚本底部，
现在您已经构建了服务器，需要先在 IDE 中启用，然后才能使用。目前有许多客户端支持 MCP 协议，并与该协议有不同程度的集成。MCP 官方网站提供了详尽的 示例客户端列表。
如果您已安装 Cursor，可以按照以下说明在 Cursor 中添加 MCP 服务器：
打开 Cursor 设置，导航至 Tools & Integrations。选择 New MCP Server，并将配置代码粘贴到 Cursor 在新标签页中打开的 mcp.json 文件中。确保将 <YOUR PATH> 替换为您当前所在的目录。您可以在终端中运行 pwd 命令来获取完整路径。有关 Cursor 和 MCP 的更多信息，请参阅 Cursor 文档。
{
"mcpServers": {
"tutorials": {
"command": "fastmcp",
"args": ["run <YOUR PATH>/ibmtutorialmcpserver/server.py"],
"env": {
}
}
}
}
如果您是 Microsoft VS Code 的用户，可以按照此处链接的说明添加 MCP 服务器。在继续操作之前，请确保已在 VS Code 中 设置好 Copilot。
如果您希望通过文件方式启用 MCP 服务器，请在此项目的目录中创建一个 .vscode/mcp.json 文件，并将配置代码复制粘贴到该文件中。确保将 <YOUR PATH> 替换为您当前所在的目录。您可以在终端中运行 pwd 命令来获取完整路径。
"servers": {
"IBM Tutorials": {
"type": "stdio",
"command": "fastmcp",
"args": [
"run",
"<YOUR PATH>/ibmtutorialmcpserver/server.py"
]
},
},
现在您已经启用了 MCP 服务器，接下来让我们启动服务器，以便您可以使用在 server.py 中创建的工具。如果您使用的是 VS Code，可以查阅 这些文档。
在 IDE 聊天中，我会询问“有哪些关于 IBM 时间序列的教程？”可能会收到如下所示的输出，但实际响应可能因使用的模型和您的 IDE 而异。
输出：
Here are some IBM time series tutorials:
Time series forecasting with Lag-Llama (zero-shot learning)
Tutorial link
Predict overnight low temperatures using the Lag-Llama model in a zero-shot learning scenario.
Using the watsonx.ai Time Series Forecasting API to predict energy demand
Tutorial link
Predict energy demand with the watsonx.ai Time Series Forecasting API.
Authors: Aleksandra Kłeczek and Meredith Syed
Let me know if you want details or help with a specific tutorial.
太棒了！智能体能够使用我们创建的
在本教程中，您学习了如何构建一个 MCP 服务器，以便通过您偏好的任何 MCP 客户端来搜索我们所有的教程。您创建了一个带有一个搜索工具的 MCP 服务器，该工具能够检索远程的教程 JSON 索引，根据搜索词过滤结果，并以可读格式返回它们。它使用 fastmcp 来注册和运行工具，使用 requests 来获取数据，并包含了针对网络、解析和意外问题的错误处理。运行后，MCP 客户端可以连接到该服务器，对所有教程进行实时查询。
