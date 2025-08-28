IBM watsonx 智能体是 IBM watsonx Orchestrate 中可用的人工智能 (AI) 智能体，旨在自动执行业务任务。AI 智能体由大语言模型 (LLM) 提供支持，使它们能够自主行动，而无需用户提示。
WatsonX 智能体无需人工输入即可执行许多业务功能，例如工作流、与工具集成以及与客户实时沟通。
IBM watsonx 提供预构建、可定制的企业级智能体，用于覆盖众多业务运营的应用场景。无代码 Agent Builder 和随附的软件开发工具包 (SDK) 套件都允许用户创建自定义智能体和 AI 应用程序。
作为采购智能体的 AI 模型可自动化采购全生命周期，使员工能够专注于优化业务收益的战略性工作。采购智能体可以提供以下帮助：
供应商管理：通过整合 Dun & Bradstreet 的洞察分析，供应商管理智能体可以主动标记潜在的合规和风险管理问题。自动化供应商入驻提升了数据的准确性和档案维护效率。
采购：智能体授权员工检查采购申请、订单和收货，从而缩短采购周期并简化服务台运营。员工自助服务的好处还包括创建和修改采购请求，以及解决运营问题。
采购和合同：生成式人工智能 (Gen AI) 智能体可协助创建采购活动、起草招标书 (RFP)、推荐供应商并管理合同工作流程。watsonx 智能体生成的内容符合组织的模板和政策要求。
发票管理：智能体通过检查错误和不一致项、清理被阻账单，并简化发票处理过程中各方的协作，从而帮助提高发票的准确性。
watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的销售智能体旨在帮助销售团队自动执行日常任务并产生洞察分析，他们可以使用这些洞察分析来最大化销售增长。销售智能体可帮助：
客户外联：生成式 AI 智能体可为经过验证的客户撰写并发送个性化电子邮件，实现可扩展且更快速的外联。[CS1]
客户搜索：通过整合 Dun & Bradstreet，可获得更丰富的公司和联系人数据，用于更有针对性的潜在客户开发。
客户关系管理 (CRM)：智能体可连接 Salesforce，以查看和维护账户、商机、潜在客户和联系人记录，帮助销售团队随时掌握最新数据。
产品赋能：来自 Seismic 销售赋能平台的精选内容可帮助智能体以正确的信息、独特卖点和销售资料来回答销售人员的问题。
销售拓客与转化：智能体式 AI 通过回答问题并帮助销售团队互动，将早期潜在客户推进销售漏斗的下一阶段。
销售研究：智能体汇总来自多个来源的数据，为销售人员提供有效推介和促成交易所需的信息。
watsonx Orchestrate 预构建的 HR 智能体可以自动执行复杂的任务，为员工和 HR 人员提供他们所需的服务和功能。人力资源智能体可帮助：
员工支持：人力资源智能体处理日常事务，包括休假申请、工资单获取、福利说明和入职培训，从而让人力资源人员专注于更高要求的工作。
人才招聘：招聘已经成为双方都在参与的人工智能军备竞赛。智能体帮助自动化职位发布、候选人搜寻、简历筛选、面试安排以及录用函拟定。
学习与发展：智能体通过识别技能差距、提供个性化培训建议并自动化学习流程，促进员工技能提升与职业发展。
绩效管理：管理者可以利用智能体为员工设定个性化目标、提供持续反馈并优化绩效评估流程。
watsonx Orchestrate 中的客户服务智能体可以帮助客户解决问题，无需直接联系支持人员，智能体利用第一方业务数据，仅在必要时将问题上报至支持团队。客户服务智能体可以提供：
全渠道客户自助服务：智能体可在各类支持接触点协助客户，包括网页聊天、电话、短信和社交应用。驱动这些智能体的基础模型使用自然语言处理 (NLP) 实现上下文感知和推理，从而能够自主完成多步骤任务。
呼叫中心现代化：语音智能体使用自然语言理解 (NLU) 来实现语音识别，并通过电话与客户进行交互。
智能顾问：AI 智能体为人工员工提供相关答案和建议的后续操作，以简化决策流程并提高效率。
除了 watsonx Orchestrate 预构建智能体套件外，watsonx Orchestrate 还为需要自定义智能体的组织提供两种解决方案。无代码 Agent Builder 为人工智能开发提供了直观的智能体框架。有开发经验的用户可以使用 Agent Development Kit (ADK) 通过 Python、YAML 和 JSON 设计和构建智能体。
通过支持直接编码，ADK 为开发人员提供创建和部署智能体所需的空间和工具。其命令行界面 (CLI) 公用事业和 Python 模块可用于构建适用于 watsonx Orchestrate AWS、IBM Cloud 和其他实现方式的智能体和工具。
watsonx Orchestrate 简化了设计多智能体工作流的过程。智能体编排连接智能体，以便他们可以协同工作、共享上下文和管理依赖关系。每个智能体都以模块化方式工作，以进行推理、与其他系统集成或将任务委派给其他智能体。
watsonx 中的编排基于以下功能：
嵌套智能体调用：高级智能体将任务分解为子任务，并委托给其他智能体。
排序和控制流程：多步智能体可以按顺序执行任务，使用一个智能体的输出作为下一个智能体的输入，或者沿着自适应路径前进。
上下文传播：编排的智能体共享工作区上下文，以实现顺畅的协作。
可重复使用的智能体目录：watsonx 的预构建智能体可以融入工作流程或用作进一步定制的模板。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。