watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的销售智能体旨在帮助销售团队自动执行日常任务并产生洞察分析，他们可以使用这些洞察分析来最大化销售增长。销售智能体可帮助：

客户外联：生成式 AI 智能体可为经过验证的客户撰写并发送个性化电子邮件，实现可扩展且更快速的外联。[CS1]

客户搜索：通过整合 Dun & Bradstreet，可获得更丰富的公司和联系人数据，用于更有针对性的潜在客户开发。

客户关系管理 (CRM)：智能体可连接 Salesforce，以查看和维护账户、商机、潜在客户和联系人记录，帮助销售团队随时掌握最新数据。

产品赋能：来自 Seismic 销售赋能平台的精选内容可帮助智能体以正确的信息、独特卖点和销售资料来回答销售人员的问题。

销售拓客与转化：智能体式 AI 通过回答问题并帮助销售团队互动，将早期潜在客户推进销售漏斗的下一阶段。