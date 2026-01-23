A2A，即 Agent2Agent 协议，是一个开放标准，支持 AI 智能体、客户端和工具之间进行结构化通信。本教程中，您可以构建一个智能体系统，其中聊天客户端处理用户查询，并将其发送到在符合 A2A 标准的服务器上运行的 AI 智能体。
大多数智能体 AI 应用程序在组件之间实现了自定义通信（例如 ChatDev 的 ChatChain），这使得很难在不同应用程序中复用同一智能体或集成外部工具。这种标准化的缺失阻碍了互操作性，并限制了更广泛的智能体生态系统的发展。
A2A 通过基于 HTTP、JSON-RPC 2.0 和服务器发送事件构建的标准化协议，将通信层与智能体逻辑分离，从而解决了这一限制。这种解耦使得智能体能够与其他智能体协作、服务客户端请求以及访问外部工具，而无需自定义集成代码。
A2A 支持去中心化架构，允许团队逐步演进其 AI 系统而不会破坏客户端代码。团队可以更新工具、交换模型或修改智能体行为，同时在复杂工作流中保持一致接口。
智能体以 JSON-RPC 格式结构化的消息交换信息，这些消息包含元数据，从而以清晰和一致的方式丰富了智能体交互。每个 A2A 服务器在一个已知端点 (.well-known/agent-card.json) 公开一个 AgentCard，将智能体的能力描述为结构化的 JSON 数据。因此，它允许客户端动态发现智能体的功能，类似于 API 文档描述可用端点的方式。
请按照步骤构建并运行一个 A2A 智能体系统，并获得以下方面的实践经验：
注意： 如果您使用过 ACP（智能体通信协议），您会发现相似之处。ACP 最初由 IBM 的 BeeAI 开发，现已与 Google A2A 在 Linux 基金会下开展合作。BeeAI 现在使用 A2A 适配器（A2AServer 和 A2AAgent）来提供符合 A2A 的通信。A2A 还与 MCP（模型上下文协议）协同工作，使智能体能够与数据源和工具交互，从而创建可互操作的智能体生态系统。
本项目演示了 A2A 如何实现客户端界面与智能体逻辑的清晰分离。
工作流遵循以下顺序：
此工作流展示了一种可复用的模式，适用于需要结构化客户端-智能体通信的用例，例如具有工具编排功能的聊天机器人、任务自动化系统、客户支持智能体 和研究助手。
本项目使用一个具有多种工具能力的 AI 智能体。在更复杂的系统中，您可以部署多个专用智能体，每个智能体专注于特定领域或任务。
RequirementsAgent (BeeAI)：一个声明式智能体，能根据用户请求动态选择和协调多个工具。它使用以下工具：
A2A 服务器（
2. 智能体设置：创建一个 RequirementAgent，其中包含处理智能体生命周期的工具和内存
3. 服务器配置：通过符合 A2A 标准的 HTTP 端点公开智能体。
服务器自动在 /.well-known/agent-card.json 公开 AgentCard ，描述智能体的能力并有助于验证智能体配置。
A2A 客户端 (
连接设置：创建 A2A 客户端适配器
来自
消息交换：发送异步提示并处理响应：
来自
以下是运行本项目的系统要求：
在开始之前，先来了解一下本项目所需的工具：
本项目使用 Ollama 作为 AI 智能体的模型提供um 。请按照以下步骤设置 Ollama：
注意：您可以通过设置环境变量，使用任何与 Ollama 兼容的模型
此项目需要同时运行两个独立的 Python 脚本，一个用于服务器，另一个用于客户端。您需要打开两个终端窗口或选项卡。
保持当前终端打开，然后打开第二个终端，并确保两者都已导航到正确的项目目录（
使用 IDE 吗？
如果您使用的是类似 Visual Studio Code 的 IDE，则可以使用“拆分终端”功能并排管理多个终端。
否则，请打开两个独立的终端窗口，并导航到每个窗口的项目目录。
虚拟环境有助于保持依赖项的分离和维护。为了保持服务器和客户端依赖项的分离，为每个组件创建一个虚拟环境。
对于服务器：
导航至
使用 Python 3.11 创建虚拟环境：
激活虚拟环境：
Windows 用户注意：使用 venv\Scripts\activate 激活虚拟环境。
对于客户：
导航至
创建并激活虚拟环境：
通过在每个终端中运行以下代码，安装每个组件所需的依赖项：
您可以在终端中运行
在第一个终端中，启动 A2A 智能体服务器：
您应该会看到：
服务器现在正在侦听来自客户端应用程序的传入请求，准备支持智能体之间的通信。
在另一个终端中，启动 A2A 客户端：
这将提示您输入：
在客户终端中键入一条消息，然后按下
在服务器终端中，您可以查看 A2A 协议日志，其中显示了与推送通知的通信：
第一个请求检索描述智能体功能的 AgentCard。第二个请求将您的消息作为
注意：LLM 的输出具有概率性，即使输入相同，每次运行工作流时输出也可能有所不同。
尝试使用不同类型的查询来测试智能体的各种工具：
请在浏览器中访问 https://0.0.0.0:9999/.well-known/agent-card.json，查看
此 JSON 文档介绍：
此 AgentCard 允许任何符合 A2A 规范的客户端发现智能体并与之交互，而无需事先了解其实施细节。
在本教程中，您使用符合 A2A 标准的服务器构建了一个聊天系统，该服务器为客户端与智能体通信提供了一个结构化的接口。通过将消息层与内部逻辑分离，Agent2Agent 协议使团队能够在不更改客户端代码的情况下更新智能体功能、更换模型或修改工具配置。当协调需要输入的任务、跟踪任务状态或将每个操作视为一个独立的工作单元时， 这种灵活性尤其有价值。
A2A 的工作原理是定义任何兼容组件都能理解的通用消息格式， 允许自主智能体与其他智能体协作。该协议规范定义了如何采用 JSON-RPC 格式构建消息以及如何使用元数据进行丰富，确保交互中的一致性和清晰度。
本教程基于 A2A 示例存储库提供的基础示例构建。有关原始实现的更多信息，请参阅存储库中的自述文件，其中提供了构建符合 A2A 标准的系统的更多上下文和示例。
对于实际部署，A2A 服务器可以实现身份验证机制来保护智能体端点，使用服务器发送的事件进行流式响应，并可扩展以处理生产工作流。通过遵循此工作流，您可以了解命令行客户端如何通过标准化协议与 AI 智能体进行交互，从而使智能体能够协调多个工具并提供上下文响应。这种方法展示了 A2A 在启用可维护、可扩展和灵活的 AI 系统方面的强大功能。
完成系统试验后，请按照以下步骤彻底关闭所有正在运行的组件：
在每个终端窗口中按下 Ctrl+C，可停止运行中的进程。
您应该看到类似以下内容的输出：
如果服务器没有响应或在关闭时挂起，您可以强行停止它：
查找进程 ID (PID)：
确定要停止的进程的 PID。
结束进程：
如有必要，请对每个服务器重复此过程。
就这样。您已成功运行一个完整的符合 A2A 标准的聊天系统。
