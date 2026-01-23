使用 A2A 协议进行 AI 智能体通信

作者

Vanna Winland

AI Advocate & Technology Writer

A2A，即 Agent2Agent 协议，是一个开放标准，支持 AI 智能体、客户端和工具之间进行结构化通信。本教程中，您可以构建一个智能体系统，其中聊天客户端处理用户查询，并将其发送到在符合 A2A 标准的服务器上运行的 AI 智能体。

大多数智能体 AI 应用程序在组件之间实现了自定义通信（例如 ChatDev 的 ChatChain），这使得很难在不同应用程序中复用同一智能体或集成外部工具。这种标准化的缺失阻碍了互操作性，并限制了更广泛的智能体生态系统的发展。

A2A 通过基于 HTTP、JSON-RPC 2.0 和服务器发送事件构建的标准化协议，将通信层与智能体逻辑分离，从而解决了这一限制。这种解耦使得智能体能够与其他智能体协作、服务客户端请求以及访问外部工具，而无需自定义集成代码。

A2A 支持去中心化架构，允许团队逐步演进其 AI 系统而不会破坏客户端代码。团队可以更新工具、交换模型或修改智能体行为，同时在复杂工作流中保持一致接口。

智能体以 JSON-RPC 格式结构化的消息交换信息，这些消息包含元数据，从而以清晰和一致的方式丰富了智能体交互。每个 A2A 服务器在一个已知端点 (.well-known/agent-card.json) 公开一个 AgentCard，将智能体的能力描述为结构化的 JSON 数据。因此，它允许客户端动态发现智能体的功能，类似于 API 文档描述可用端点的方式。

请按照步骤构建并运行一个 A2A 智能体系统，并获得以下方面的实践经验：

  • BeeAI： 一个用于构建 AI 智能体的开源智能体框架。
  • A2A 协议：用于智能体互操作性的标准化通信协议。
  • Ollama： 用于在本地运行大型语言模型 (LLM) 的工具。
  • 智能体工具：专用能力，包括网络搜索 (DuckDuckGo)、天气数据 (OpenMeteo)、维基百科访问 (WikipediaTool) 和推理 (ThinkTool)。

注意： 如果您使用过 ACP（智能体通信协议），您会发现相似之处。ACP 最初由 IBM 的 BeeAI 开发，现已与 Google A2A 在 Linux 基金会下开展合作。BeeAI 现在使用 A2A 适配器（A2AServerA2AAgent）来提供符合 A2A 的通信。A2A 还与 MCP（模型上下文协议）协同工作，使智能体能够与数据源和工具交互，从而创建可互操作的智能体生态系统。

A2A 聊天系统如何运行

本项目演示了 A2A 如何实现客户端界面与智能体逻辑的清晰分离。

工作流遵循以下顺序：

  1. 用户输入：客户端通过终端界面捕获用户输入。
  2. A2A 请求：客户端将输入格式化为 JSON-RPC 消息有效负载，并将其发送到智能体服务器。
  3. 智能体处理：服务器将请求转发给RequirementAgent ，它会分析任务，并根据需要执行适当的工具。
  4. A2A 响应：服务器将智能体的响应作为 JSON-RPC 格式的结构化数据返回，并在结果生成时实时流式传输。
  5. 显示：客户端在终端中提取并显示响应文本。

此工作流展示了一种可复用的模式，适用于需要结构化客户端-智能体通信的用例，例如具有工具编排功能的聊天机器人、任务自动化系统、客户支持智能体 和研究助手。

A2A 智能体

本项目使用一个具有多种工具能力的 AI 智能体。在更复杂的系统中，您可以部署多个专用智能体，每个智能体专注于特定领域或任务。

RequirementsAgent (BeeAI)：一个声明式智能体，能根据用户请求动态选择和协调多个工具。它使用以下工具：

  • ThinkTool 用于推理和逻辑操作
  • DuckDuckGoSearchTool 用于网络搜索
  • OpenMeteoTool  用于获取天气数据
  • WikipediaTool 用于信息检索

A2A 服务器

A2A 服务器（beeai-a2a-server/beeai_chat_server.py ) 通过 HTTP API 公开智能体功能。它承担三项关键职责：

  1. LLM 初始化：通过 Ollama 加载本地语言模型
llm = ChatModel.from_name(os.environ.get(“BEEAI_MODEL”, “ollama:granite3.3:8b”))

 

2. 智能体设置：创建一个 RequirementAgent，其中包含处理智能体生命周期的工具和内存

    agent = RequirementAgent(
        llm=llm,
        tools=[ThinkTool(), DuckDuckGoSearchTool(), OpenMeteoTool(), WikipediaTool()],
        memory=UnconstrainedMemory(),
        description=”An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,

 

3. 服务器配置：通过符合 A2A 标准的 HTTP 端点公开智能体。

A2AServer(
    config=A2AServerConfig(port=int(os.environ.get(“A2A_PORT”, 9999))),
    memory_manager=LRUMemoryManager(maxsize=100)
).register(agent).serve()

 

服务器自动在 /.well-known/agent-card.json 公开 AgentCard ，描述智能体的能力并有助于验证智能体配置。

A2A 客户端

A2A 客户端 (beeai-a2a-client/beeai_chat_client.py ）提供用户界面，并通过使用 A2A SDK 和 Python 的 asyncio 库进行异步消息处理来处理与服务器的通信。

连接设置：创建 A2A 客户端适配器

agent = A2AAgent(
    url=os.environ.get(“BEEAI_AGENT_URL”, “http://127.0.0.1:9999”),
    memory=UnconstrainedMemory()
)

来自url 参数指定 A2A 兼容服务器的端点（默认值：http://127.0.0.1:9999 ）。现在memory 参数在本地存储对话历史记录，使客户端能够在交互过程中保持上下文并支持长时间运行的任务。

消息交换：发送异步提示并处理响应：

for prompt in reader:
    response = await agent.run(prompt)
    # Extract and display response text

来自A2AAgent 是一个客户端适配器，抽象了 JSON-RPC 通信细节。它并非自主智能体，仅将用户输入转换为符合 A2A 标准的消息并处理服务器响应， 从而实现无缝的数据交换和可观测性。

运行本项目的先决条件

系统要求

以下是运行本项目的系统要求：

  • 操作系统：macOS、Linux 或 Windows
  • 内存 (RAM)：>= 8 GB（推荐：16 GB 或更大，用于运行本地 LLM）
  • 磁盘空间：>= 5GB 可用空间（ 推荐：10GB 或更大，以适应 Python 环境和本地模型）
  • Python 版本：>=3.11

工具和提供商要求

在开始之前，先来了解一下本项目所需的工具：

  • BeeAI：：一个用于构建 AI 智能体的开源智能体开发工具包。BeeAI 支持包括 Ollama（本教程使用）、OpenAI 和 Anthropic 在内的多个 LLM 提供商。
  • Ollama：用于运行本地 LLM，为 AI 智能体提供支持。
  • A2A 协议： 已集成到 BeeAI 框架中，实现客户端与服务器间的结构化通信。
  • 终端或 IDE：类似 Visual Studio Code 的终端或 IDE（推荐用于管理多个终端和查看日志）。
  • Python 虚拟环境：用于隔离客户端和服务器的依赖项。

LLM 提供商要求

本项目使用 Ollama 作为 AI 智能体的模型提供um 。请按照以下步骤设置 Ollama：

  1. 下载并安装 Ollama
    -     访问 Ollama 并为您的操作系统安装应用程序
  2. 启动 Ollama 服务器 
    -   打开终端并运行：
    ollama serve
  3. 拉取默认模型（需要大约 5 GB 磁盘空间）：

    ollama pull granite3.3:8b

注意：您可以通过设置环境变量，使用任何与 Ollama 兼容的模型BEEAI_MODEL 。检查 Ollama 模型库中可用的模型及其大小。

步骤

第 1 步：克隆 GitHub 存储库

要运行该项目，请使用 https://github.com/IBM/ibmdotcom-tutorials.git 作为 HTTPS URL 来克隆 GitHub 存储库。有关如何克隆存储库的详细步骤，请参阅 GitHub 文档

本教程可以在存储库的项目目录中找到。

在终端中，导航到本教程的目录：

cd docs/tutorials/projects/a2a_tutorial

第 2 步：设置开发环境

此项目需要同时运行两个独立的 Python 脚本，一个用于服务器，另一个用于客户端。您需要打开两个终端窗口或选项卡。

保持当前终端打开，然后打开第二个终端，并确保两者都已导航到正确的项目目录（a2a_tutorial 根目录）。

使用 IDE 吗？

如果您使用的是类似 Visual Studio Code 的 IDE，则可以使用“拆分终端”功能并排管理多个终端。

否则，请打开两个独立的终端窗口，并导航到每个窗口的项目目录。

第 3 步：创建并激活虚拟环境

虚拟环境有助于保持依赖项的分离和维护。为了保持服务器和客户端依赖项的分离，为每个组件创建一个虚拟环境。

对于服务器：

导航至beeai-a2a-server 目录：

cd beeai-a2a-server

使用 Python 3.11 创建虚拟环境：

python3.11 -m venv venv

激活虚拟环境：

source venv/bin/activate

Windows 用户注意：使用 venv\Scripts\activate 激活虚拟环境。

对于客户：

导航至beeai-a2a-client 目录：

cd beeai-a2a-client

创建并激活虚拟环境：

python3.11 -m venv venv
source venv/bin/activate

第 4 步：安装依赖项

通过在每个终端中运行以下代码，安装每个组件所需的依赖项：

pip install -r requirements.txt

您可以在终端中运行pip freeze 以验证环境及其依赖项是否已更新。

第 5 步：启动 A2A 智能体服务器

在第一个终端中，启动 A2A 智能体服务器：

python beeai_chat_server.py

您应该会看到：

INFO:     Started server process [88159]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:9999 (Press CTRL+C to quit)

服务器现在正在侦听来自客户端应用程序的传入请求，准备支持智能体之间的通信。

第 6 步：启动 A2A 客户端

在另一个终端中，启动 A2A 客户端：  

python beeai_chat_client.py

这将提示您输入：

Type your message (Ctrl+C to exit):
You:

第 7 步：与智能体交互

在客户终端中键入一条消息，然后按下Enter 。智能体程序处理您的查询并作出响应：

You: What is the capital of France?
Agent 🤖 : The capital of France is Paris.

在服务器终端中，您可以查看 A2A 协议日志，其中显示了与推送通知的通信：

INFO:     127.0.0.1:49292 - “GET /.well-known/agent-card.json HTTP/1.1” 200 OK
INFO:     127.0.0.1:49294 - “POST / HTTP/1.1” 200 OK

第一个请求检索描述智能体功能的 AgentCard。第二个请求将您的消息作为TextPart （A2A 消息中的文本内容单元）发送并接收响应。

注意：LLM 的输出具有概率性，即使输入相同，每次运行工作流时输出也可能有所不同。

尝试不同的查询

尝试使用不同类型的查询来测试智能体的各种工具：

  • 网络搜索：“搜索有关人工智能的最新新闻”
  • 天气数据：“东京的天气怎么样？”
  • 维基百科：“请介绍一下量子计算”
  • 推理：“天空蔚蓝的三个原因是什么？”

查看 AgentCard

请在浏览器中访问 https://0.0.0.0:9999/.well-known/agent-card.json，查看RequirementAgent 的 AgentCard。

{
    “capabilities”: {
        “streaming”: true
    },
    “defaultInputModes”: [
        “text”
    ],
    “defaultOutputModes”: [
        “text”
    ],
    “description”: “An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,
    “name”: “RequirementAgent”,
    “preferredTransport”: “JSONRPC”,
    “protocolVersion”: “0.3.0”,
    “skills”: [
        {
            “description”: “An agent that can search the web, check the weather, and think through problems step-by-step.”,
            “id”: “RequirementAgent”,
            “name”: “RequirementAgent”,
            “tags”: []
        }
    ],
    “url”: “http://localhost:9999”,
    “version”: “1.0.0”
}

此 JSON 文档介绍：

  • 智能体的名称（RequirementAgent）及其功能的简要描述。
  • 支持的通信协议和信息格式
  • 任何要求或限制

此 AgentCard 允许任何符合 A2A 规范的客户端发现智能体并与之交互，而无需事先了解其实施细节。

总结

在本教程中，您使用符合 A2A 标准的服务器构建了一个聊天系统，该服务器为客户端与智能体通信提供了一个结构化的接口。通过将消息层与内部逻辑分离，Agent2Agent 协议使团队能够在不更改客户端代码的情况下更新智能体功能、更换模型或修改工具配置。当协调需要输入的任务、跟踪任务状态或将每个操作视为一个独立的工作单元时， 这种灵活性尤其有价值。

A2A 的工作原理是定义任何兼容组件都能理解的通用消息格式， 允许自主智能体与其他智能体协作。该协议规范定义了如何采用 JSON-RPC 格式构建消息以及如何使用元数据进行丰富，确保交互中的一致性和清晰度。

本教程基于 A2A 示例存储库提供的基础示例构建。有关原始实现的更多信息，请参阅存储库中的自述文件，其中提供了构建符合 A2A 标准的系统的更多上下文和示例。

对于实际部署，A2A 服务器可以实现身份验证机制来保护智能体端点，使用服务器发送的事件进行流式响应，并可扩展以处理生产工作流。通过遵循此工作流，您可以了解命令行客户端如何通过标准化协议与 AI 智能体进行交互，从而使智能体能够协调多个工具并提供上下文响应。这种方法展示了 A2A 在启用可维护、可扩展和灵活的 AI 系统方面的强大功能。

关闭系统

完成系统试验后，请按照以下步骤彻底关闭所有正在运行的组件：

停止每个运行中的服务器

在每个终端窗口中按下 Ctrl+C，可停止运行中的进程。

您应该看到类似以下内容的输出：

INFO:     Shutting down
INFO:     Finished server process

如果服务器在关闭期间挂起

如果服务器没有响应或在关闭时挂起，您可以强行停止它：

查找进程 ID (PID)：

ps aux | grep python

确定要停止的进程的 PID。

结束进程：

kill -9 <PID>

如有必要，请对每个服务器重复此过程。

就这样。您已成功运行一个完整的符合 A2A 标准的聊天系统。

资源

应用专为企业构建的 AI 智能体大规模提高生产力

探索 AI 智能体改变游戏规则的潜力，并将其轻松整合至业务运营中。

2025 AI 智能体买家指南

深入研究本综合指南中的关键用例、核心功能和分步建议，以便选择适合您业务的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

持续关注 AI 革命的根本转折点——新兴 AI 智能体的最新动态。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
代理的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 对 AI 生成文本的水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 IBM® watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
相关解决方案
商用 AI 智能体

构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。

         探索 watsonx Orchestrate
    IBM AI 智能体解决方案

    借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。

         深入了解 AI 智能体解决方案
    IBM Consulting AI 服务

    IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。

         探索人工智能服务
    采取下一步行动

    无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。

         探索 watsonx Orchestrate 深入了解 watsonx.ai