A2A，即 Agent2Agent 协议，是一个开放标准，支持 AI 智能体、客户端和工具之间进行结构化通信。本教程中，您可以构建一个智能体系统，其中聊天客户端处理用户查询，并将其发送到在符合 A2A 标准的服务器上运行的 AI 智能体。

大多数智能体 AI 应用程序在组件之间实现了自定义通信（例如 ChatDev 的 ChatChain），这使得很难在不同应用程序中复用同一智能体或集成外部工具。这种标准化的缺失阻碍了互操作性，并限制了更广泛的智能体生态系统的发展。

A2A 通过基于 HTTP、JSON-RPC 2.0 和服务器发送事件构建的标准化协议，将通信层与智能体逻辑分离，从而解决了这一限制。这种解耦使得智能体能够与其他智能体协作、服务客户端请求以及访问外部工具，而无需自定义集成代码。

A2A 支持去中心化架构，允许团队逐步演进其 AI 系统而不会破坏客户端代码。团队可以更新工具、交换模型或修改智能体行为，同时在复杂工作流中保持一致接口。

智能体以 JSON-RPC 格式结构化的消息交换信息，这些消息包含元数据，从而以清晰和一致的方式丰富了智能体交互。每个 A2A 服务器在一个已知端点 (.well-known/agent-card.json) 公开一个 AgentCard，将智能体的能力描述为结构化的 JSON 数据。因此，它允许客户端动态发现智能体的功能，类似于 API 文档描述可用端点的方式。

请按照步骤构建并运行一个 A2A 智能体系统，并获得以下方面的实践经验：

BeeAI： 一个用于构建 AI 智能体的开源智能体框架。

一个用于构建 AI 智能体的开源智能体框架。 A2A 协议 ：用于智能体互操作性的标准化通信协议。

：用于智能体互操作性的标准化通信协议。 Ollama： 用于在本地运行大型语言模型 (LLM) 的工具。

用于在本地运行大型语言模型 (LLM) 的工具。 智能体工具：专用能力，包括网络搜索 (DuckDuckGo)、天气数据 (OpenMeteo)、维基百科访问 (WikipediaTool) 和推理 (ThinkTool)。

注意： 如果您使用过 ACP（智能体通信协议），您会发现相似之处。ACP 最初由 IBM 的 BeeAI 开发，现已与 Google A2A 在 Linux 基金会下开展合作。BeeAI 现在使用 A2A 适配器（A2AServer 和 A2AAgent）来提供符合 A2A 的通信。A2A 还与 MCP（模型上下文协议）协同工作，使智能体能够与数据源和工具交互，从而创建可互操作的智能体生态系统。