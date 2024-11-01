标准操作程序 (SOP) 在支持任务分解和有效协调方面发挥着至关重要的作用，因此已被各个领域所采用。6在软件开发中，SOP 将项目任务分解成更小的行动进程，然后分配给特定的专门角色，从而促进团队之间的协作。MetaGPT 将 SOP 编码为提示序列，以组织和促进多智能体工作流。SOP 工作流引入了结构和改进的机会。

例如，系统提示项目经理智能体创建产品需求文档 (PRD)。由于项目采用增量式开发，产品经理智能体会收到一次提示，然后会被要求完善 PRD 的某些互素。例如，智能体被指示在 PRD 中创建一个“产品目标”部分。然后，通过更新最初的产品目标，确保这些目标与当前的项目方向保持一致，从而再次提示其完善这些目标。7 该优化方法用于确保全局任务在所有智能体中被正确识别并保持内聚性。



在下面的示例中，产品经理智能体被提示生成需求分析。在此初始提示之后，将提示智能体生成完善的分析报告，将任何协作中的新功能和增强功能考虑在内。



需求分析提示说明：“提供详细的需求分析。”8

完善的分析提示说明： “审查现有的需求分析，将其细分为字符串列表，以适应项目因增量式开发而不断变化的需求。确保分析全面涵盖细化项目范围所需的新功能和增强功能。”9



本示例演示了作为标准化输出生成的 PRD，该 PRD 由产品经理智能体传递给架构师智能体。每个生成的输出结果旁边会列出基于 SOP 的提示。请注意，提示同样基于 SOP 工作流，包括要求定义、任务完成方法以及完成顺序：



用户提示： “为我构建一个基于 React 应用的 Web 应用程序，供财富经理用来审查客户投资组合，并为客户推荐合适的基金。该应用程序需要在美国、英国和西班牙运行。”



原始需求

提示说明：“将原始用户的需求放在此处。” 10



“为我构建一个基于 React 的应用程序网络应用程序，供财富经理用来审查客户的组合，并推荐合适的基金供他们使用。该应用程序需要在美国、英国和西班牙运行。”

产品目标

提示说明：“提供最多三个清晰、正交的产品目标。” 11

为财富管理机构开发安全可靠的 web 应用程序。 确保为英语、西班牙语和地区差异提供多语言支持。 为投资组合管理和推荐创建一个直观、用户友好的界面。

用户故事

提示说明：“提供最多 3 到 5 个基于场景的用户故事。”12

作为一名财富经理，我希望审查客户的投资组合并提供个性化建议。 作为一名财富经理，我希望根据客户的投资目标和风险承受能力向他们推荐基金。 作为一名财富经理，我希望根据所在的位置，用英语或西班牙语访问该应用程序。

竞争分析

提示说明：“提供 5 到 7 种竞争产品。”13

“Wealthfront：界面简洁的自动化投资服务，但缺少个性化的基金推荐。” “Personal Capital：提供全面的财富管理工具，但对新手用户来说可能过于复杂。” “Betterment：专注于自动投资，为财富经理提供有限的定制服务。”

需求分析

提示说明：“提供详细的需求分析。”14

该应用程序必须使用 React 构建，确保其可扩展且可维护。它应该有一个多语言界面，以满足美国、英国和西班牙的用户的需求。该应用程序必须安全，保护敏感的财务数据，并遵守地区法规。它还应与各种金融数据源集成，以提供实时投资组合分析和基金建议。

需求池

提示说明： “列出前 5 到 7 个需求及其优先级 (P0、P1、P2)。”，“涵盖旧内容和增量内容。保留与增量式开发无关的内容。” 15

（“安全用户身份验证和数据加密，以保护客户信息。”，“P0”），

（“支持英语和西班牙语，并包含地区变体。”“P0”），

（“实时整合金融数据源，实现投资组合管理。”，“P0”），

（“用户友好的仪表板，用于审查和管理客户投资组合。”，“P1”），

（“根据客户资料推荐合适的基金。”，“P2”）

用户界面设计稿

提示说明：“请简单描述一下用户界面元素、功能、风格和布局。”16

该用户界面将采用简洁而现代的设计，仪表板可概述客户投资组合。它将包括用于投资组合分析的交互式图表、用于选择基金的推荐部分，以及在英语和西班牙语之间轻松切换。



任何不清楚的内容

提示说明：“提及项目中不明确的方面，并尝试加以澄清。”17

目前没有不清楚的方面。

以上示例是移交给架构师智能体进行设计，以下是与 PRD 一起给出的基于 SOP 的提示：

“这是产品需求文档（PRD）：基于此 PRD 审查此 API 设计是否满足 PRD 的要求，以及是否符合良好设计实践。” 18

架构师遵循自己的 SOP 工作流，为应用程序设计系统。

SOP 概述了每个智能体角色的职责，并建立了中间输出的标准。这些 SOP 随后会被编码，以影响智能体的行为。这种做法使智能体能够生成结构化输出，例如高质量的需求文档、设计工件、流程图和接口规范。所有智能体之间的交接必须遵守某些既定标准，以减少由于 LLM 之间的闲聊而导致的幻觉风险。结构化输出的使用大大提高了目标代码生成的成功率。19