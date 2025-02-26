AI 智能体编排并不依赖于单一的通用型 AI 解决方案，而是采用 AI 智能体网络，每个智能体都针对特定任务而设计，它们共同协作以自动化复杂的工作流和流程。

要全面了解 AI 智能体编排，首先必须了解 AI 智能体本身。这涉及了解两种关键 AI 类型之间的区别：生成式 AI，它根据用户的提示创建原创内容，而代理式 AI，它能在极少监督的情况下自主做出决策并采取行动，以追求复杂的目标。

AI 助理存在于一个连续体中，从基于规则的聊天机器人开始，逐渐发展为更先进的虚拟助理，并进一步演变为能够处理单步任务的生成式 AI 和大型语言模型 (LLM) 驱动的助理。这一进展的重中之重是自主运行的 AI 智能体。这些智能体能够做出决策、设计工作流并使用函数调用来连接外部工具（例如应用程序编程接口 (API) 、数据源、网络搜索甚至其他 AI 智能体），以填补其知识空白。这就是代理式 AI。

AI 智能体是专业化的，这意味着每个 AI 智能体都针对特定功能进行了优化。一些智能体专注于业务和面向客户的任务，如计费、故障排除、调度和决策，而其他智能体则处理更多技术功能，如自然语言处理 (NLP)、数据检索和流程自动化。OpenAI 的 ChatGPT-4o 或 Google 的 Gemini 等进阶版 LLM 通常为这些智能体提供支持，其生成式 AI 功能使它们能够做出类似人类的响应并自主处理复杂任务。

多智能体系统 (MAS) 是指多个 AI 智能体以结构化或去中心化的方式协作，以比单个智能体更高效地解决复杂任务。

实际上，AI 智能体编排的功能就像数字交响曲。每个智能体都有独特的角色，系统由一个编排器（中央 AI 智能体或框架）指导，管理和协调它们的交互。编排器有助于同步这些专门的智能体，确保为每个任务在正确的时间激活正确的智能体。这种协调对于处理涉及各种任务的多方面工作流至关重要，有助于确保流程无缝高效运行。

例如，作为客户服务自动化的一部分，编排智能体（负责管理 AI 智能体的系统）可能会决定是调用计费智能体还是技术支持智能体，以确保客户获得无缝且相关的帮助。在 MAS 中，智能体可能无需单一编排器即可进行协调，通过动态通信协作解决各种问题（请参阅下面的“AI 编排类型”）

在电信、银行和医疗保健等需求复杂且动态变化的行业中，AI 智能体编排的优点尤为显著。通过部署在特定数据集和工作流程上受过训练的专门代理，企业可以提高运营效率，改善决策能力，并为员工和客户提供更准确、更高效、更具情境感知的结果。