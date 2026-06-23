智能体生命周期管理 (ALM) 是在 AI 智能体整个运营生命周期内，对其进行管理的端到端流程。它涵盖智能体的完整生命周期，从规划、构建到测试、部署、监控、治理、优化与退役。
一个人工智能 (AI) 智能体是一类借助可用工具设计工作流，自主执行任务的系统。AI 智能体感知上下文，基于目标与约束进行推理，并通过工具或服务执行操作以完成任务。它们可使用一个或多个大语言模型解读用户意图、规划后续步骤、检索信息、调用 API、更新系统并生成响应。
作为自适应系统，AI 智能体需要持续的监督管控。由于智能体具备推理、执行、调用工具与调整行为的能力，组织需要管理的范畴远不止代码。组织需要管理完整的智能体系统，包括其提示、模型、数据源、集成、权限、审计凭证与运营保障措施。
在商业场景中，AI 智能体可应用于 IT 支持、客户服务、财务、合规、人力资源、软件开发、运营与知识型工作。与基础聊天机器人不同，智能体通常可主动执行操作，例如检索记录、创建工单、更新系统、生成报告或发起审批。部分 AI 智能体被称为自主智能体或自主系统，但在企业场景中，多数智能体系统都采用可控自治模式，具备明确权限，高风险操作需接受人工监督。
模型管理聚焦于 AI 模型本身，涵盖模型版本、性能、部署与监控。智能体生命周期管理的覆盖范围更广。它围绕模型管理整个智能体系统，包括提示、工具、内存、数据源、系统集成、访问控制、审计跟踪、评估、事件响应与停用。
换言之，模型管理关注模型是否按预期运行。智能体生命周期管理关注的是整个智能体，包括其模型、权限、操作与业务场景，是否安全、可靠且按预期运行。
智能体生命周期管理至关重要，因为 AI 智能体正从孤立试点转向更大规模的企业级部署。随着这一趋势发展，非正式的监督模式将难以为继。组织需要一套统一的管理方式，以掌握现有智能体清单、所属负责人、可访问资源、运行表现，以及更新或停用的时机。
研究表明，智能体的普及速度已超过多数治理体系的建设进度。IBM《2026 年技术领袖研究》显示，受访的 CIO 与 CTO 预计，到 2027 年，已部署的 AI 智能体数量将增长 38%，但仅有 11% 的受访者表示已为该规模做好充分准备。该研究还发现，77% 的受访组织表示，AI 的普及速度已超出其当前的治理能力。同样，2026 年一项针对 IT 与业务领导者的调查显示，仅有 21% 的企业表示已建立成熟的治理模式，用于管控智能体式 AI 带来的风险。1
这类差距不容忽视，因为 AI 智能体并非静态的软件工具。传统软件通常遵循既定规则：用户执行特定操作时，应用程序会以可预测的方式做出响应。AI 智能体则有所不同。它们可能对相似的输入生成不同的输出。它们还可根据用户请求、可用上下文、历史交互或对接工具选择不同的执行步骤。
这带来了多方面的管理需求：
ALM 通过为智能体全生命周期建立规范框架，助力满足上述管理需求。它通过建立可复用的标准化流程，覆盖智能体全生命周期的审批、测试、部署、监控、更新与停用，帮助企业摆脱临时评审的零散模式。它还可帮助组织管控各类风险，包括影子 AI、权限过高、可观测性不足、提示变更、模型版本变更、延迟、数据暴露与行为不一致。
一套实用的 ALM 模型可围绕以下核心阶段搭建：
生命周期的起点是明确智能体需要解决的业务问题，并判断智能体是否为合适的解决方案。部分问题采用传统自动化、搜索、基于规则的工作流或简单提示，处理效果会更优。
在规划阶段，团队需要明确智能体的用途、目标用户、业务负责人、成功指标与风险等级。团队还需确定合适的自治等级。例如，用于汇总内部文档的智能体，所需管控措施少于更新客户记录或触发财务工作流的智能体。
典型的规划活动包括：
在此阶段，团队会设计并配置构成智能体系统的各类组件。其中包括智能体使用的模型、引导其行为的提示、可调用的工具、可检索的数据，以及可运行的工作流。
智能体配置通常涵盖：
一个关键原则是，提示、工具、模型与策略都应视为受管控的生命周期要素，而非随意的配置项。对任一要素的变更都可能影响智能体行为，因此需进行版本管理、评审与记录归档。
在企业场景中，智能体仅应获得其获批用途所需的工具访问与数据访问权限。管理人员需为智能体配置管控措施，例如基于角色的访问控制、服务账户治理，以及适用场景下的即时访问授权。
测试 AI 智能体不只是验证软件能否正常运行。团队还需要评估智能体在不同任务、输入、用户与系统条件下，是否均能按预期运行。
此阶段可能涵盖：
智能体通过必要检查后，即可部署至受控环境。部署工作包括向用户或系统开放智能体使用权限、配置运行时环境，以及启用其运行所需的身份、权限与集成能力。
常见实践包括通过 CI/CD 流水线发布、开发测试与生产环境隔离、模型与提示的版本锁定、分阶段上线、功能开关、回滚方案、密钥管理与运行时访问控制。部分智能体可能还需要沙盒环境，尤其是运行代码、处理敏感数据或使用外部工具的智能体。
预配置工作尤为重要，因为智能体可能通过 API 或企业应用程序执行操作。凭据、服务账户与权限的范围，应与智能体获批的角色权限相匹配。敏感操作可设置审批、速率限制或紧急终止开关。
部署完成后，ALM 会持续推进可观测性、评估与优化工作。各团队同时监控技术运行状况与行为质量，涵盖以下维度：
如果监控显示性能下降、行为异常或业务需求变更，团队可优化提示、更新模型、调整检索源、修改权限或调整工作流。此类变更应遵循与初始版本一致的生命周期管控要求：测试、评估、审批与文档记录。
最终，智能体可能需要退役。退役工作应包括禁用端点、撤销凭据、清理服务账户、留存必要日志、归档证据、通知用户与更新目录。
智能体生命周期管理依赖于开发、安全、监控与治理多方面能力。这些工具共同助力组织搭建智能体、管控其访问范围、掌握其行为模式，并实现全生命周期管理。
开发工具可帮助团队设计智能体的推理、规划与任务执行逻辑。此类工具可支持提示模板、内存、工具调用、工作流编排与人工审批步骤。在企业环境中，此类工具通常对接软件交付流程，因此智能体的变更可通过受控的 CI/CD 流水线完成评审、测试与发布。
智能体的运行支撑不只是代码。提示、模型版本、工具接口模式、数据源或配置发生变更时，智能体的行为都可能改变。版本管理有助于跟踪提示、模型、工具、知识源、评估数据集与发布历史。
智能体通常对接工单系统、CRM 平台、数据库、文档库与工作流工具。此类集成都应具备清晰的接口模式、权限设置与审计跟踪记录。模型上下文协议 (MCP) 等标准可定义智能体发现、调用工具、资源与提示的方式，提升工具访问的一致性。网关可集中实现身份验证、授权、路由、速率限制、审批、日志记录与紧急关停。
由于智能体可在企业系统内部执行操作，因此需要受管控的身份与权限配置。核心能力包括基于角色的访问控制、最小权限配置、即时访问、密钥管理、服务账户治理、审批工作流与定期访问审核。其目标是确保每个智能体仅能访问其获批用途所需的资源。
评估工具用于衡量智能体在部署前后的行为是否符合预期。具体可包括回归测试、A/B 测试、提示注入测试、幻觉与事实一致性检查、政策合规检查、人工审核与红队测试。测试应同时评估最终输出与中间步骤，例如工具调用与路由决策。
可观测性工具可采集输入、输出、轨迹、工具调用、延迟、错误、令牌使用量、成本、政策违规、上报事件与安全事件。这些数据可支撑故障排查、审计跟踪与事件响应工作。告警、运行手册、回滚流程、断路器与终止开关等运营管控手段，可帮助团队控制问题影响并恢复服务。
AI 治理工具维护已获批智能体的清单，涵盖所属负责人、风险等级、模型版本、提示、工具、权限、评估结果、审批状态与退役状态。随着组织从小规模试点转向大规模智能体集群部署，目录管理的重要性愈发凸显。
智能体生命周期管理可帮助组织更统一、更透明、更可控地管理 AI 智能体。主要优点包括：
智能体生命周期管理无法彻底消除 AI 智能体带来的风险。它提供了一套管控风险的体系框架。面临的挑战包括：
AI 智能体正广泛应用于客户服务、IT 支持、人力资源、财务、法律、合规、软件开发、运营与知识管理领域。当这些智能体不再局限于简单问答，开始使用工具、访问已治理数据或在业务工作流中执行操作时，智能体生命周期管理的价值最为突出。
评估这些用例的一个实用方法是思考：智能体可能访问、修改或触发什么？智能体与敏感数据、受监管流程、生产系统的交互越多，生命周期管控就越重要。
对于低风险用例，基础的监控与版本管理可能已足够。对于高风险用例，组织通常需要明确的 KPI、基于角色的访问控制、人工审批路径、评估阈值、审计跟踪、可观测性、事件响应计划与退役流程。
实际应用中是什么样的？假设一家企业部署了一款 AI 智能体，协助客户经理筹备客户会议。在开发阶段，AI 团队会明确智能体获批的数据源、访问权限、上报规则与成功指标，例如节省时长、响应准确率与用户满意度。上线前，团队会基于客户场景样本测试智能体，并完成合规风险审核。智能体会对接监控工具，用于跟踪输出、延迟、使用模式与异常情况。
部署后，企业会将智能体视为受管控的数字资产，而非一次性项目。产品负责人查看性能仪表板，合规团队审核高风险交互，数据科学家则在政策、产品或客户需求变化时，重新训练或调整智能体。当用户反馈推荐内容难以理解时，团队会更新提示、检索源与防护规则。随着时间推移，企业会持续新增功能、停用闲置工作流，并为每个版本留存文档记录。这种生命周期方法可帮助组织规模化部署智能体式 AI，同时保障问责机制、安全性、性能与业务对齐度。
这个假设示例展示了智能体生命周期管理的完整流程。实际行业案例包括：
IBM 内部的人力资源智能体 AskHR，展示了智能体生命周期管理如何通过人工上报路径支撑企业级自动化。借助 IBM watsonx Orchestrate 的能力增强，AskHR 支持 80 余项人力资源任务，每年处理超过 210 万次员工对话。该智能体可对接 Workday、SAP、Concur 等系统，员工可查询工资单或休假申请，管理者可发起调岗、组织架构调整等工作流。
从 ALM 角度来看，这些能力需要权限边界、集成管控、可审计性与路由逻辑。AskHR 对常见问题的完成率达 94%，自 2016 年以来，服务工单量减少 75%，人力资源运营成本在四年内降低 40%。
在医疗行业，ALM 可助力管理可对接受保护的健康信息、受监管工作流的智能体。美国一家大型医疗支付机构在符合 HIPAA 标准的环境中，为会员服务部署了智能体式聊天机器人与语音助手功能。由于历史客户服务中心数据受限，团队创建或合成了基准真实数据，以安全地评估智能体行为。
生命周期流程涵盖解决率、一次性解决率、延迟、安全性相关 KPI；版本化提示与集成；最小权限工具访问；结构化评估；合规检查；安全测试；红队测试；统一可观测性。监控既跟踪延迟、错误等技术指标，也跟踪一次性解决率、问题解决率、满意度等业务指标。
作为 IBM Business Partner，Dynamiq 借助 IBM watsonx.data、IBM Granite 基础模型与 IBM watsonx Orchestrate，打造了一款 AI 驱动的法律智能体，帮助法律团队搜索、对比、分析合同、合规报告与监管文件。该智能体支持语义合同搜索、对比分析与条款级合规评分。它可帮助团队定位相关内容、标记监管风险点、识别政策偏差，并将文件流转至审批环节。
从 ALM 角度来看，该用例需要受管控的数据摄取、检索管控、业务系统集成、法律审核上报路径，以及模型与任务的对齐机制。Dynamiq 还采用规模更小的 Granite 模型处理日常合规任务，以平衡性能、延迟与成本。
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