智能体生命周期管理至关重要，因为 AI 智能体正从孤立试点转向更大规模的企业级部署。随着这一趋势发展，非正式的监督模式将难以为继。组织需要一套统一的管理方式，以掌握现有智能体清单、所属负责人、可访问资源、运行表现，以及更新或停用的时机。

研究表明，智能体的普及速度已超过多数治理体系的建设进度。IBM《2026 年技术领袖研究》显示，受访的 CIO 与 CTO 预计，到 2027 年，已部署的 AI 智能体数量将增长 38%，但仅有 11% 的受访者表示已为该规模做好充分准备。该研究还发现，77% 的受访组织表示，AI 的普及速度已超出其当前的治理能力。同样，2026 年一项针对 IT 与业务领导者的调查显示，仅有 21% 的企业表示已建立成熟的治理模式，用于管控智能体式 AI 带来的风险。1

这类差距不容忽视，因为 AI 智能体并非静态的软件工具。传统软件通常遵循既定规则：用户执行特定操作时，应用程序会以可预测的方式做出响应。AI 智能体则有所不同。它们可能对相似的输入生成不同的输出。它们还可根据用户请求、可用上下文、历史交互或对接工具选择不同的执行步骤。

这带来了多方面的管理需求：

安全性 ：智能体可能需要访问业务系统、数据、API 或服务账户。如果缺乏适当的访问管控，它们可能成为权限过高的非人类身份。

：智能体可能需要访问业务系统、数据、API 或服务账户。如果缺乏适当的访问管控，它们可能成为权限过高的非人类身份。 可靠性 ：智能体可能出现错误、产生幻觉、调用错误工具，或是在集成变更时发生故障。

：智能体可能出现错误、产生幻觉、调用错误工具，或是在集成变更时发生故障。 治理 ：组织需要掌握在用智能体的清单、所属负责人、可访问范围，以及是否符合内部政策与监管要求。

：组织需要掌握在用智能体的清单、所属负责人、可访问范围，以及是否符合内部政策与监管要求。 可追溯性 ：团队需要审计跟踪记录，以明确智能体的操作内容、使用的工具、访问的数据，以及决策或操作的触发原因。

：团队需要审计跟踪记录，以明确智能体的操作内容、使用的工具、访问的数据，以及决策或操作的触发原因。 运营弹性：如果智能体出现异常行为，团队需要具备暂停运行、撤销访问权限、回滚变更、排查问题与恢复服务的能力。

ALM 通过为智能体全生命周期建立规范框架，助力满足上述管理需求。它通过建立可复用的标准化流程，覆盖智能体全生命周期的审批、测试、部署、监控、更新与停用，帮助企业摆脱临时评审的零散模式。它还可帮助组织管控各类风险，包括影子 AI、权限过高、可观测性不足、提示变更、模型版本变更、延迟、数据暴露与行为不一致。