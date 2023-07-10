制定自上而下的全面战略，将开发目标与业务目标结合起来，使组织能够快速确定合适的来源，并实施结构良好、治理良好的生成式 AI 实施方案。

自主 IT 管理系统旨在简化技术运营、关键业务流程和设计系统。它从可能相异的数据源中提取集成的数据，促进更快、更明智的决策。

生成式 AI 技术是一次飞跃，可以通过帮助工程师自动执行代码和文档生成来简化应用程序开发。通过借鉴各种基础模型，生成式 AI 利用强大的转换器，从非结构化信息中生成内容。如今，我们发现客户正在使用或考虑使用自动化来自动执行 IT 运营、IT 资产管理和资产利用。

借助生成式 AI，组织可以实现任务自动化，增强客户服务和销售功能，从而提高这些流程的效率。现有的销售和服务工程师可以使用基于语言的生成式 AI 来增强技能，并借助背景知识或行业知识，提供更好的客户体验或更快地解决问题。

生成式 AI 提供多种潜在的业务优势，包括改进的问题分类、面向问题解决的代码生成、增强的自动修复系统、上下文敏感型自动化、更快的代码调试、最佳实践建议、更好的文档生成、逆向工程功能和代码重构等。

通过自主 IT 运营增强可观测性，使系统工程师能够超越传统的 IT 健康指标。相反，他们可以专注于更有洞察力的“黄金信号”，其中包括系统延迟、网络流量指标、网络饱和度和错误。