混合云具有灵活性、可扩展性、容量大的特点，有助于加快商品和服务的市场部署，因此许多组织都采用了混合云。混合云帮助全球企业提高各种项目和分析的数据安全和可访问性。然而，管理多个混合云可能是一项复杂的任务，尤其考虑到企业需求的不断变化以及当今企业组合中应用程序数量之多。
我们的专家认为，优先考虑融入生成式 AI 自动化的混合云管理平台可以帮助您成功推进转型。集成的混合云可以提高组织的运营敏捷度，使其能够充分利用新兴技术和新的全球市场，并且已经帮助一些组织实现了成本节约和效率提升，提高了性能，并更快地交付和扩展新服务。
对于希望实现自动化和现代化的组织而言，标准化至关重要。在混合云环境中，标准化可以解决由人员、技术和流程的复杂组合共同作用而产生的不一致、错误和差异。
实现适当的标准化可能充满挑战。贵组织应采取以平台为中心的方法，建立促进标准化实践、资源共享、开放沟通和流程精简的基础。
通过采用云平台作为中心基础，组织可以建立标准化的基础设施配置、部署、扩展、监控和安全实践，同时与业务目标保持一致。这有助于确保技术实施保持重点，并强调自上而下的方法对于组织生成式 AI 战略的重要性。通过与业务优先级保持一致，工程师可以有效地确定生成式 AI 的必要性（或评估更直接、基于规则的解决方案是否足够）。
制定自上而下的全面战略，将开发目标与业务目标结合起来，使组织能够快速确定合适的来源，并实施结构良好、治理良好的生成式 AI 实施方案。
自主 IT 管理系统旨在简化技术运营、关键业务流程和设计系统。它从可能相异的数据源中提取集成的数据，促进更快、更明智的决策。
生成式 AI 技术是一次飞跃，可以通过帮助工程师自动执行代码和文档生成来简化应用程序开发。通过借鉴各种基础模型，生成式 AI 利用强大的转换器，从非结构化信息中生成内容。如今，我们发现客户正在使用或考虑使用自动化来自动执行 IT 运营、IT 资产管理和资产利用。
借助生成式 AI，组织可以实现任务自动化，增强客户服务和销售功能，从而提高这些流程的效率。现有的销售和服务工程师可以使用基于语言的生成式 AI 来增强技能，并借助背景知识或行业知识，提供更好的客户体验或更快地解决问题。
生成式 AI 提供多种潜在的业务优势，包括改进的问题分类、面向问题解决的代码生成、增强的自动修复系统、上下文敏感型自动化、更快的代码调试、最佳实践建议、更好的文档生成、逆向工程功能和代码重构等。
通过自主 IT 运营增强可观测性，使系统工程师能够超越传统的 IT 健康指标。相反，他们可以专注于更有洞察力的“黄金信号”，其中包括系统延迟、网络流量指标、网络饱和度和错误。
在讨论 IT 运营自动化时，组织应注意利用生成式 AI 技术管理组织的安全运营 (SecOps) 的重要性。IBM 发现，通过将生成式 AI 集成到 SecOps 中，组织可以有效识别和解决安全异常，并检测和减轻潜在威胁。目标是利用 AI 驱动型自动化来增强组织的整体安全性和合规性。
安全和合规是两个非常广泛的领域，在不同行业之间可能存在差异。我们的专家认为，生成式 AI 可有效识别数据中的异常情况，并将其与各种信息源（例如原始代码和过往业务失败）联系起来。
例如，组织可使用生成式 AI 工具，根据相关审计标准来支持审计合规活动和文档。完成评估后，这些生成式 AI 工具就会标记出不恰当的字词或短语，供人工客服进行评估。
一个强大、AI 驱动、自动化优先的混合云工作量管理平台，可帮助客户实现混合云转型和升级，加速转型进程。组织可以利用代码生成等计策，自动执行 IT 流程并使旧版应用程序现代化，从而提高组织的敏捷性。
利用代码生成器，工程师可以编写提示，引导生成式 AI 创建代码，供工程师审查、修改和部署。这可以显著加快应用程序和服务的开发速度。
例如，生成式 AI 可以让开发人员和 IT 运营人员更轻松地编写代码，并根据自然语言输入提供 AI 生成的建议。
