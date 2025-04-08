影子 AI 的一个常见例子是 未经授权使用 生成式人工智能（生成式 AI） 应用程序，如 OpenAI 的 ChatGPT ，以自动执行文本编辑和数据分析等任务。员工经常使用这些工具来提高工作效率和加快流程。然而，由于 IT 团队并不知道这些应用程序正在被使用，因此员工可能会在不知情的情况下将组织暴露在涉及 数据安全、合规性和公司声誉的重大风险中。



对于 CIO 和 CISO 来说，制定一项包含 人工智能治理 和安全 措施的稳健 AI 战略 是有效 管理 AI 风险的关键。通过制定强调合规性和 网络安全重要性的 AI 政策 ，领导者可以 管理影子 AI 的风险 ， 同时拥抱 AI 技术的好处。