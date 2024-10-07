AI 在软件开发领域的应用

人工智能 (AI) 通过引入可提高工作效率、准确性和创新性的工具和技术，正在彻底改变软件开发流程。从自动完成代码生成到优化测试和部署，AI 正在重塑软件的设计、构建与维护方式。
AI（尤其是生成式 AI 和大型语言模型 (LLM)）可通过自动完成从想法生成和需求收集到编码和测试的各项关键步骤，从而确保开发周期的顺畅推进。
通过与人类开发人员合作，生成式 AI 可将想法转化为需求。然后，它会将这些需求转换为用户故事（从最终用户角度编写的有关软件功能的基本解释），并生成测试用例、代码和文档。此合作可加快开发流程，并提高最终产品的质量。
AI 对代码生成具有重大影响。支持机器学习的工具可使用自然语言处理 (NLP) 来解释自然语言描述，并生成代码建议或完整代码。此功能可加快编码速度、减少人为错误，并允许开发人员专注于更复杂与更具创造性的任务，而不是样板代码。
人工智能驱动式自动完成与代码合成功能则可预测下一行代码甚至生成整个函数，从而进一步提高工作效率。AI 工具可通过使用机器学习模型和深度学习技术来实现调整和发展，从而实现更高效的编码实践和项目成果。
除了编码，AI 技术还可增强调试与测试功能。先进的 AI 工具可自动检测错误、漏洞和低效率问题，并提出修复或优化建议。AI 驱动式测试系统可生成自适应测试用例并优先处理最关键的测试，从而提高软件质量和安全性。
AI 可根据历史数据预测错误，从而帮助开发人员规避未来的问题。这些系统依赖复杂的机器学习算法并通过分析从先前问题中收集的指标，来不断改进检测与测试方法。
AI 可通过自动执行日常任务、改进时间估算和优化持续集成/持续部署 (CI/CD) 管道来协助开展项目管理和开发运维 (DevOps)。AI 驱动式工具有助于更高效地分配资源、安排任务并实时监控系统性能，从而优化部署并防止出现潜在故障。
此外，AI 开发还引入了专用框架，以便开发人员使用编程语言来构建更可靠、更高效的 AI 应用程序。
总体而言，AI 正在提高开发速度和准确性，并打造更可靠、更安全的软件环境。而未来，还会出现更多进步。随着生成式 AI 的发展，它可能会彻底重塑开发的每个阶段，甚至还可能会使我们眼下熟知的敏捷开发方法也成为历史。
AI 可提供有助于提高效率、创造力和整体开发流程的工具和技术。生成式 AI 可通过自动执行任务和提高工作效率来推动实现关键进步。在软件开发中，采用 AI 的关键领域包括：
人工智能驱动式工具可通过推荐代码或根据自然语言输入生成整个函数以协助开发人员，从而可通过自动执行日常任务来加快开发速度。IBM watsonx Code Assistant、GitHub Autopilot 和 GitHub Copilot 等工具可帮助开发人员更快地编写代码、减少错误，并可生成建议以及自动补齐代码。
生成式 AI 驱动式工具可自动检测代码中的错误、漏洞或低效率问题。这些工具可分析代码库中存在的模式并提供解决方案。
AI 工具可根据用户故事生成测试用例并优化测试，从而缩短手动测试时间并提高覆盖范围。
AI 可自动开展调度和资源管理，并提供准确的时间线。
生成式 AI 工具使用 NLP 来生成和维护文档，从而将代码转换为可理解的解释，并帮助确保提供最新的项目信息。
AI 可提出代码改进建议，以优化性能并降低代码维护难度。
AI 驱动式工具可识别漏洞、监控代码是否存在安全威胁并提供缓解策略。
AI 可自动执行在 CI/CD 管道中进行监控和扩展等任务，从而提高构建效率和部署速度。
AI 可自动生成用户界面，并根据行为数据提供个性化的用户体验。人工智能驱动式 A/B 测试平台可衡量设计性能。
AI 可根据最佳实践和项目要求提出最佳软件架构建议。神经网络可分析大量数据集，并为复杂系统（例如，医疗保健应用中的图像识别）提出高效的架构设计建议。
生成式 AI 正通过自动运行各项流程、缩短开发时间、提高代码质量和降低成本来改变 SDLC。使用生成式 AI 可提高工作效率并优化每个阶段的效率。生成式 AI 对 SDLC 产生的影响如下：
生成式 AI 可通过处理自然语言输入，从而将高级想法转化为详细需求。它可分析业务目标和用户需求以提出功能建议或预测需求，从而加快此阶段的速度并减少错误。
生成式 AI 可根据约束条件提出有关最佳架构、UI/UX 布局和系统设计方面的建议，从而增强软件设计。它可生成模型、规格和图表，从而减少人工操作并加快设计流程。开发人员和测试人员还可使用 AI 来定义和重用解决方案架构和技术设计，从而提高效率以及不同项目之间的一致性。
生成式 AI 有助于完成代码生成并自动执行重复的编码任务。生成式 AI 驱动式工具可帮助开发人员专注于解决复杂问题，而 AI 驱动式自动补齐功能和实时建议则可提高速度和准确性。
生成式 AI 可自动生成并执行测试用例，从而对需测试领域的对应代码进行分析。它可优化覆盖范围、及早检测错误并缩短手动测试时间，从而提高软件质量和测试效率。
生成式 AI 可通过预测故障和推荐调整方式来优化 CI/CD 管道，以便实现更平稳的发布、更快的构建以及更少的停机时间。工程师可使用 AI 来激活无论是在云端还是本地的底层技术环境，并管理应用程序在不同环境与治理控制点中的推广和部署，从而帮助确保整个开发生命周期的无缝过渡。
生成式 AI 有助于确定部署后需进行代码重构和优化的领域。它可持续监控性能、检测异常并预测问题，从而提高可靠性并缩短事件解决时间。
生成式 AI 可自动创建和更新文档，而文档范围则涵盖从 API 指南到代码解释。此功能有助于确保文档保持最新且准确，并使开发人员无需手动执行此任务。
AI 可分析用户行为和性能数据，并为未来迭代提出改进建议。此流程有助于开发人员优先开发有价值的功能和增强功能。
AI 正在彻底重新定义软件工程师和开发人员的角色，以便将他们从代码实施者转变为科技编排者。通过自动执行日常任务，AI 可提高工作效率并使工程师专注于解决更高级别的问题，例如架构规划、系统集成、战略决策和创意挑战。这一转变正在推动实现更出色的创新和效率。
生成式 AI、代码补齐系统和自动化测试平台等工具可降低工程师、开发人员和程序员手动编写代码、进行调试或开展耗时测试的需求。该自动化特性可提高效率并最大限度减少人为错误，从而生成更简洁、更优化的代码。
此外，AI 工具还可生成代码片段或整个函数，以便工程师和开发人员监督 AI 驱动式流程，并指导这些流程最终实现项目目标。
如今，工程师和开发人员需负责管理 AI 与开发流程的整合。他们可与 AI 系统开展密切合作，并利用自身的专业知识来改进 AI 生成的输出，同时确保这些输出能满足技术要求。他们可使用 API 和 AI 驱动式工具来创建更丰富、更具数据驱动性的应用程序，而无需在数据分析等领域拥有深厚的专业知识。如此一来，他们便可更深入地参与创新、系统优化和业务挑战应对。
虽然有人担心 AI 可能会削弱基础编码技能，但很多人却认为它是在助力而非取代开发人员，以便后者能专注于系统优化和创新。
尽管 AI 不会很快取代工程师，但它显然会深刻改变他们的工作方式。目前，仍需借助人类专业知识来指导和完善 AI 输出，以帮助确保科技能有效补充而非破坏开发流程。
软件开发领域的 AI 已不再局限于数据科学专家和开发人员。非技术人员也能越来越轻松地使用它。
熟练的开发人员和数据科学家会继续充分利用 AI 的潜力来构建先进的系统，而非技术用户如今则可通过无代码与低代码平台来使用 AI。此类平台可通过应用程序编程接口 (API) 来访问，并可提供用户友好型界面，以便缺少或没有编码经验的人员也能创建应用程序、自动执行流程并实施 AI 驱动式解决方案。
无代码与低代码平台可实现软件开发的民主化，具体实现方法则是：允许用户使用简易拖放工具来构建具有自然语言处理 (NLP)、图像识别和预测性分析等功能的人工智能驱动式应用程序。此举可消除对掌握大量编码或机器学习专业知识的需求。非技术用户（例如，业务分析师和产品经理）可应用 AI 来解决业务挑战、自动执行工作流程或打造聊天机器人和语音助手等体验。如此，更广泛的行业和专业人士便都能用上 AI 集成。
对于需要更高定制度但缺乏资源来训练自己模型的用户，预训练的基础模型可提供一个实用的解决方案。这些模型会在大量数据集的基础上进行训练，且可针对特定任务或行业进行微调，以便用户从机器学习中受益，而无需对计算能力或时间进行大量投资。
此外，基于云的机器学习平台提供了可扩展的基础设施和预构建工具，以便用户大规模部署 AI，而无需承受从头开始开发模型的技术负担。这些平台可简化 AI 集成，但仍依赖开发人员和数据科学家来创建更复杂或定制的软件解决方案。
在软件开发领域使用 AI 可提供多个主要优点，从而可提高生产力、效率和应用程序质量。
人工智能驱动式工具可通过自动生成代码片段或整个函数来协助开发人员，从而大幅缩短开发时间。该自动化特性有助于开发人员专注于处理更高级别的任务，例如问题解决和架构设计，而不是代码生成、错误检测和测试。
AI 可在开发周期的早期检测到错误、漏洞和效率低下问题。AI 驱动式测试工具可生成测试用例、优先执行关键测试，甚至还可自主运行测试。这些功能可加快调试与测试过程，并提升软件的可靠性。
AI 可分析大型数据集、预测历史趋势，并提供有关时间线、资源分配和功能优先级划分的更准确预测。这些功能有助于实现更出色的项目管理以及更有效的时间与资源利用。
通过无代码与低代码平台，非技术用户无需深厚的编程专业知识即可构建和自定义使用 AI 的应用程序。这些平台有助于业务专业人士、产品经理和其他利益相关者创建适合其需求的解决方案。
AI 可对应用程序进行实时个性化设置，并通过分析用户行为和偏好来提供定制化的建议、界面和功能。此能力有助于提高用户满意度和改善参与度，以使 AI 成为一项能提供更直观、对用户更友好的软件产品的资产。
AI 可为软件开发带来显著优势，但同时也会引发须主动管理的潜在风险。每种风险均可通过深思熟虑的策略来缓解，从而帮助确保以负责任的方式对 AI 进行集成。
AI 模型中的偏差：如果用于训练 AI 模型的数据包含偏差，AI 则可能会在其输出中延续甚至放大这些偏差。此问题可能会导致软件系统出现不公平或歧视性结果，尤其是在涉及决策或用户交互的应用程序中。
为降低此风险，必须使用多样化、有代表性且公正的训练数据。定期审计 AI 输出的公平性并整合偏差检测工具也有助于确保实现更公平的结果。
过度依赖 AI：开发人员可能会过度依赖 AI 工具来进行编码、调试或测试，从而可能会导致其基础编程技能下降。当 AI 工具出现故障或产生错误结果时，此下降现象则可能会引发问题。
为避免过度依赖，开发人员应将 AI 用作辅助工具，同时保持并锤炼自己的技术专业知识。手动编码技术的持续培训和定期复习或许有助于开发人员保持出色的技能水平。
安全漏洞：AI 生成的代码如果未经适当审查，则可能会引入安全漏洞。虽然 AI 可帮助识别错误，但它也可能会产生人类开发人员或许会忽略的缺陷。
为防范这些漏洞，人工监督仍应是代码审查的关键组成部分。此外，还应对 AI 生成的代码进行安全审计、测试和人工检查，以帮助确保该软件的安全性。实施自动安全检查可进一步减少漏洞。
缺乏透明度：很多 AI 模型（尤其是机器学习）的运行方式均对用户并非完全透明。此不透明性会致使难以理解 AI 系统做出某些决策的原因，从而导致在调试、改进或帮助确保 AI 驱动式应用程序中的问责制方面遭遇挑战。
为提高透明度，开发人员应尽可能使用更多可解释的模型，并应用能提供针对 AI 系统决策流程的洞察的工具。同时，应制定明确的文档与透明度协议，以加强问责制。
工作岗位流失：AI 旨在加强人类的工作，而非取代它。尽管如此，某些任务的自动化仍可能会降低对某些开发角色的需求，从而导致潜在的工作岗位流失。
为解决流失问题，公司应投资于员工队伍的再培训和技能提升，从而帮助员工过渡到专注于监督 AI 系统以及与这些系统开展协作的新角色。鼓励持续学习并提供 AI 相关领域的培训有助于减轻自动化对就业市场的负面影响
利用生成式 AI 加快代码生成速度、提高开发者工作效率。
创新与合规性的结合：大规模工程洞察分析。
云应用程序开发意味着一次构建、快速迭代和随处部署。