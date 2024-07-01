主页 业务自动化 ELM IBM Engineering Lifecycle Management
创新与合规性的结合：大规模工程洞察分析。
查看产品导览 预约实时演示
IBM Engineering Lifecycle Management 图示

需求 | 可跟踪性 | 合规性 | 报告

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一种全面的端到端工程解决方案，站在市场的最前沿，可以从需求到系统设计、工作流程和测试管理为您提供无缝指导，并且能够扩展 ALM 工具的功能，以更好地进行复杂系统开发。通过在整个产品生命周期中采用端到端视图，为数据可追溯性奠定数字基础，您可以更轻松地跟踪更改，以最大限度地降低风险并减少成本。

克服从设计到执行的复杂性，通过数字线程团结团队，利用建模和重复利用，使用来自自动报告的洞察分析，自信地大规模运营，为创新奠定基础。
IBM Engineering Lifecycle Management 产品组合

快速了解产品和软件开发过程中的可用应用程序。

了解选择 ELM 的 7 个理由
优势 可跟踪性

数字线程中的双向数据将为功能、软件、机械和电气工程领域提供单一可信信息源。

 战略性复用

通过产品目标和需求的集成视图，支持产品线的可变性和复用，从而实现产品级验证。充分利用复用，实现快速创新。

 影响分析

迭代的成本很高。确保新功能按时交付，并且所有子系统和供应商都有责任减少集成失败和交付延迟。

 合规性

合规性和监管报告正在发生变化。确保您全面了解生命周期，以便您可以轻松生成报告来跟踪合规性进展。从一开始就内置了安全性。

 项目和跟踪协作

通过程序化报告实时洞察项目状态。使用单一系统进行协作，流程贯穿整个工程工作流。

 使用 SAFe 进行企业敏捷规划

调整和部署组织和工作流程模式，以在企业范围内实施敏捷实践。

功能

通过数字线程降低复杂性 ELM 可在需求、设计和测试数据的整个生命周期中实现完整的可跟踪性。它还可以轻松跟踪缺陷或问题的根源，帮助组织确定并解决问题的根本原因。此外，它还通过提供产品或流程如何满足这些需求的清晰记录，帮助证明合规性。 观看演示 (2:22)
缩短上市时间 此功能支持需求、设计数据和流程的复用，以支持多个产品版本和变体的交付，使团队能够构建更复杂、软件更密集、更智能的系统和 系统的系统。
加快决策速度 我们的方法利用 SysML 来利用可视化建模、模拟和测试架构和设计的强大功能。这使组织能够在开发过程的早期优化其设计。此外，我们的解决方案还提供可定制的报告和仪表板，提供量身定制的洞察分析。通过利用数据分析功能，它有助于做出更明智的决策。
简化合规性 我们的工具将行业标准和监管需求无缝集成到开发流程中。它不仅支持而且简化了整个变更管理流程，涵盖从需求到测试的所有内容。这种全面的方法可确保实现并维持合规性，同时还可以对在此过程中所做的任何更改的影响进行全面评估。
提高团队效率 ELM 促进协作团队开发，弥合所有开发职能甚至地理位置分散的团队之间的差距。这种强大的功能可确保无缝协调，促进有效沟通，并能够有效跟踪项目进度，无论团队位置或规模如何。
通过敏捷的系统工程加速交付 ELM 可大规模提高敏捷性，支持 SAFe 以简化规划、缩短上市时间并加快整个价值流的工作流程。这种变革性方法可扩展到系统和软件交付，从而实现企业内各个级别的敏捷性。此外，我们的解决方案提供可视化数据，可转化为切实可行的洞察，从而实现更可预测的交付结果。 阅读解决方案简介
IBM ELM 能够通过将基于文本的需求提升到基于模型的系统工程来管理数字工程的复杂性，这是一种改变游戏规则的方法。这样可以对客户功能进行全面描述和模拟，从而得出行为模型。反过来，这些模型为电气、电子和软件组件的架构模型提供信息，有助于管理激增的客户功能数量。 Sigi Haasis 博士 Mercedes-Benz AG 前研发首席信息官 (CIO)
购买方式
永久许可证

IBM Engineering Lifecycle Management 本地授权或浮动用户许可证。解决方案中的所有产品均可用。包括一年的订阅和支持。
SaaS（超过100个授权用户）

单租户安全站点上的 IBM Engineering Lifecycle Management。包括订阅和支持。
SaaS（最多 100 名授权用户）

单租户安全站点上的 IBM Engineering Lifecycle Management。包括订阅和支持。

立即请求定价。

我们将帮助您找到最契合企业需求的版本和定价方案。
模块
需求管理

通过可扩展的解决方案捕获、跟踪、分析和管理需求变更，优化开发团队和利益相关者之间的沟通。

了解需求管理 系统建模

通过原型、模拟和验证经过验证的设计来分析和阐述需求，同时促进提高生产力和质量。

深入了解基于模型的系统工程 测试管理

协作管理端到端测试计划和资产测试。自动执行测试、记录测试结果并查看实时测试状态。

探索测试管理 工作流程管理

通过利用敏捷、SAFe 或定制流程，跨多个开发项目创建和管理工作计划、冲刺和任务，从而实现更快的发布周期。

深入了解工作流程管理 流程支持

扩展 IBM Engineering Lifecycle Management 的功能，以进一步增强和优化您的系统和软件开发环境。

深入了解流程支持 报告和见解

自动文档生成解决方案，可从 IBM Engineering 产品以及使用 XML 和 REST 接口的其他供应商生成文档。

深入了解报告和洞察 集成中心

通过与第三方工具集成扩展应用程序生命周期管理。

深入了解集成中心
成功案例 航空航天业借助 IBM Engineering Lifecycle Management 在东南亚实现“腾飞”

TUSAS Malaysia 选择 IBM ELM 来升级其工程流程，因为它具有稳健性、协作功能和可扩展性。

 协作开发、可持续设计

通过虚拟测试和基于阶段的跟踪，ENYSE 降低了成本并缩短了上市时间，同时实现了可持续发展目标。

 推动汽车创新

诺博科技与 IBM 携手打造新一代数字化研发管理，赋能未来汽车设计。

活动和网络研讨会

连点成线

如何通过数字线程实现工程完整性和有效协作。

 解锁效率

MBSE 中的软件自动化和代码生成。

 敏捷系统工程

通过早期验证和基于模型的测试加快项目进度。

 IBM Engineering Lifecycle Management 7.0.3

了解 ELM 7.0.3 的最新增强功能，以实现高效的系统和软件开发。

 了解 MBSE 环境

基于模型的系统工程 (MBSE) 简介。

 掌握方法

利用 Harmony MBE 简化系统工程。

 在产品开发中释放系统设计的力量

查看 Rhapsody 10.0 中的新增功能，了解如何更快地交付更高质量的系统和软件。

 简化航空系统和软件合规性

了解基于 IBM ELM 平台的数字系统和软件工程实践如何支持合规性行业实践。

简化医疗设备开发：集成合规性、质量和敏捷性

提高整个开发过程的透明度和可追溯性，并更好地了解变化如何级联并影响正在开发的整个系统。

掌握从 DOORS 到下一个 DOORS 的迁移

加入我们的网络研讨会系列，IBM 合作伙伴和专家将指导您了解完成顺利迁移过程的优点和最佳实践。

 实现 AUTOSAR 标准的无缝集成

由三部分组成的网络研讨会系列，涵盖从系统级建模到产品代码生成和测试的所有内容。

管理金融解决方案项目的风险和合规性

了解如何主动管理风险、验证合规性并促进团队之间的无缝协作！
采取后续步骤

先查看产品导览，也可以预约与 IBM 专家会面，了解您的组织如何从 Engineering Lifecycle Management 中获益。

 查看产品导览
更多探索方式 产品文档 培训和认证