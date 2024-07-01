需求 | 可跟踪性 | 合规性 | 报告
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一种全面的端到端工程解决方案，站在市场的最前沿，可以从需求到系统设计、工作流程和测试管理为您提供无缝指导，并且能够扩展 ALM 工具的功能，以更好地进行复杂系统开发。通过在整个产品生命周期中采用端到端视图，为数据可追溯性奠定数字基础，您可以更轻松地跟踪更改，以最大限度地降低风险并减少成本。
克服从设计到执行的复杂性，通过数字线程团结团队，利用建模和重复利用，使用来自自动报告的洞察分析，自信地大规模运营，为创新奠定基础。
快速了解产品和软件开发过程中的可用应用程序。
了解选择 ELM 的 7 个理由
数字线程中的双向数据将为功能、软件、机械和电气工程领域提供单一可信信息源。
通过产品目标和需求的集成视图，支持产品线的可变性和复用，从而实现产品级验证。充分利用复用，实现快速创新。
迭代的成本很高。确保新功能按时交付，并且所有子系统和供应商都有责任减少集成失败和交付延迟。
合规性和监管报告正在发生变化。确保您全面了解生命周期，以便您可以轻松生成报告来跟踪合规性进展。从一开始就内置了安全性。
通过程序化报告实时洞察项目状态。使用单一系统进行协作，流程贯穿整个工程工作流。
调整和部署组织和工作流程模式，以在企业范围内实施敏捷实践。
通过可扩展的解决方案捕获、跟踪、分析和管理需求变更，优化开发团队和利益相关者之间的沟通。
通过原型、模拟和验证经过验证的设计来分析和阐述需求，同时促进提高生产力和质量。
协作管理端到端测试计划和资产测试。自动执行测试、记录测试结果并查看实时测试状态。
通过利用敏捷、SAFe 或定制流程，跨多个开发项目创建和管理工作计划、冲刺和任务，从而实现更快的发布周期。
扩展 IBM Engineering Lifecycle Management 的功能，以进一步增强和优化您的系统和软件开发环境。
自动文档生成解决方案，可从 IBM Engineering 产品以及使用 XML 和 REST 接口的其他供应商生成文档。
通过与第三方工具集成扩展应用程序生命周期管理。
TUSAS Malaysia 选择 IBM ELM 来升级其工程流程，因为它具有稳健性、协作功能和可扩展性。
通过虚拟测试和基于阶段的跟踪，ENYSE 降低了成本并缩短了上市时间，同时实现了可持续发展目标。
诺博科技与 IBM 携手打造新一代数字化研发管理，赋能未来汽车设计。
如何通过数字线程实现工程完整性和有效协作。
MBSE 中的软件自动化和代码生成。
通过早期验证和基于模型的测试加快项目进度。
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基于模型的系统工程 (MBSE) 简介。
利用 Harmony MBE 简化系统工程。
查看 Rhapsody 10.0 中的新增功能，了解如何更快地交付更高质量的系统和软件。
了解基于 IBM ELM 平台的数字系统和软件工程实践如何支持合规性行业实践。
提高整个开发过程的透明度和可追溯性，并更好地了解变化如何级联并影响正在开发的整个系统。
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