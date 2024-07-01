IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一种全面的端到端工程解决方案，站在市场的最前沿，可以从需求到系统设计、工作流程和测试管理为您提供无缝指导，并且能够扩展 ALM 工具的功能，以更好地进行复杂系统开发。通过在整个产品生命周期中采用端到端视图，为数据可追溯性奠定数字基础，您可以更轻松地跟踪更改，以最大限度地降低风险并减少成本。

克服从设计到执行的复杂性，通过数字线程团结团队，利用建模和重复利用，使用来自自动报告的洞察分析，自信地大规模运营，为创新奠定基础。