诺博科技与 IBM 共同创建和部署 IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案，从而搭建一个可以无缝集成和高效管理软件开发的数字平台。这有助于诺博加快产品研发创新，并与国际汽车开发标准保持一致。
汽车工程正在迈向新的“汽车 4.0”时代。从汽车 1.0 时代的研发定义的产品特性和创新开始，到 2.0 时代的机电一体化汽车制造，再到 3.0 时代的全球价值链的产品和流程数字化，最后到当前 4.0 时代的研发全面数字化，这种转型过程无疑为当今的汽车开发带来了新的挑战。
随着技术不断发展和创新，汽车研发已成为一个庞大但不可量化的过程。研发过程的不断优化在很大程度上决定企业的可持续发展和保持竞争力。这种以研发过程为核心并以技术为手段的模式逐渐被越来越多的公司所认可。这对研发管理提出了越来越高的要求。因此，要高效地应对市场、客户和环境压力，关键是能够（在内部和外部）开展协作，同时无缝地集成不同的技术，从而实现价值最大化。
首先，创新的步伐越来越快，这会越来越多地体现在软件层面。中国汽车行业的“四个现代化”趋势（电动汽车电动化、车联网 (IoV) 连接、智能驾驶、汽车共享）凸显了汽车电子架构创新，嵌入式系统占创新和新功能的 90% 以上。软件已成为定义汽车的关键所在。企业软件项目的研发规模、过程和团队构成也变得越来越复杂，并且难以量化。
其次，随着创新迭代加快，实现质量管理和合规目标的难度不断增加。代码行数越来越多，复杂性也越来越高，这对开发提出了更严格的要求，在设计最终产品时，应考虑到这些要求以确保质量、安全性、稳定性、可靠性和保密性。
为了应对这些挑战，诺博汽车科技有限公司（诺博科技）与 IBM 共同部署 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案以搭建无缝集成的数字平台，从而高效管理软件开发以加快产品研发创新，并与国际开发实践保持一致。
诺博科技成立于 2019 年，是诺博汽车旗下一家专注于智能汽车软硬件技术和产品的高科技公司。该公司致力于为全球客户提供系统解决方案以推动未来出行。为迎接新兴的“众筹”开发模式，诺博科技将科学高效的工程生命周期管理 (ELM) 提上日程，以不断优化研发管理，提升竞争力和促进可持续发展。
以前，诺博科技在软件要求和测试管理方面的工作主要由离线操作和手工过程组成。自 2021 年以来，随着诺博科技业务不断扩大、产品快速量产和全球化进程加速，员工人数比公司成立时增长了近 10 倍。纸质文档等传统流程管理方法很难适应当前的发展节奏。尤其是：
仅依靠人工管理存在相当大的风险，包括在流程中遗漏要求、共享滞后、流程控制不佳以及无法可视化信息。如果没有透明和可视化的流程，员工就无法高效地同步信息并实时协作（仅在测试管理方面，大约 95% 的信息是通过离线文字处理和电子表格管理的），从而导致体验不佳和效率低下。管理层也很难动态跟踪项目进展情况。诺博科技需要使用协作基础设施以提高工作效率，并优化收集和管理所有“分散”数据和流程的成本。
诺博科技以前使用的 XRAY 插件（在线 Jira 轻量级测试管理工具）无法支持管理超过 80,000 个测试用例。链接过程非常繁琐，并产生额外的人工成本。因此，诺博科技需要建立完整的自动化测试流程（包括测试用例管理）以缩短开发迭代周期。
传统手工操作的一个缺点是，无法通过要求和测试的双向可追溯性全面了解整个项目。诺博科技以前通过电子表格记录要求和测试数据，这可能会发现缺少的信息。然而，这种方法无法确认是否正确且成功地追踪信息。此外，随着公司的快速发展，孤立的平台和工具数量也会不断增加，这使实现产品多元化、平台化、汽车品牌型号的复用目标变得极其困难。因此，诺博科技需要实现要求管理和要求可追溯性功能，以实现基于要求的整个产品开发生命周期闭环开发。
计划通过 ELM 实施成本投资
IBM ELM 是市场领先的高效研发管理解决方案，由系统和软件工程管理工具组成，可以提供从早期设计到最终车辆检查和认证的完整生命周期开发管理。它还有助于管理汽车合规性并符合各项标准规定的监管要求，包括 Automotive SPICE (ASPICE)、ISO-26262、SOTIF、ISO/SAE 21434 和 WP.29。
根据对功能、可扩展性、流程支持（ASPICE、ISO26262、ISO21434）、试验体验、实施能力、服务器架构、售后服务和性价比的综合评估，诺博科技选择构建基于 IBM ELM 的无缝集成，IBM ELM 是一个可以高效且灵活地管理软件开发的数字平台。
在该项目中，IBM 秉持共同创造的理念，并引入来自 IBM Technology 和 IBM Consulting® 的相关团队，共同为诺博科技提供端到端的定制解决方案。在项目的早期阶段，根据 IBM ELM 在国内一家大型汽车公司的最佳实践，IBM Consulting 团队密切关注诺博科技的国际化需求，共同讨论了该公司能否满足其业务流程的当前需求以及能否满足 ASPICE 等行业标准的要求。根据该协议，IBM 帮助诺博科技成功搭建了 ELM 工具平台并固化了其业务流程。
在项目实施阶段，IBM 为诺博科技开发团队提供多轮技术培训，并帮助将现有的二次开发程序顺利转移到 ELM 平台。诺博科技秉承“工具需要为人服务”的理念，在内部全面推广 ELM 学习，并通过不断实践和用户反馈持续优化系统流程。
IBM 大中华区可持续发展软件事业部总经理赵晓凯解释道：“与一些供应商只是将现有流程、模板和数据迁移到系统不同，IBM 在沟通阶段早期就与诺博科技密切合作以重组其业务流程，并在整个项目期间以诺博的业务目标为导向。整个项目涉及诺博科技的多个部门，他们具有前瞻性的思维和强大的数字化转型执行力，并与 IBM 团队进行了深入的沟通和协作。共同创造是项目顺利实施的关键所在，可以说是‘携手创造’的完美写照”。
诺博科技研发副总经理陈立顺补充道：“此次合作非常打动我的一点是，IBM 不仅在工具配置方面为诺博科技赋能，还为我们提供一套与业务流程和管理方法深度融合的先进工具。这不仅需要创新工具的服务能力，而且还需要丰富的咨询经验储备。这种完整的端到端合作模式可以帮助我们更高效地简化研发过程，同时发掘 IBM ELM 的全部潜力”。
经过一年多的实施，诺博科技与 IBM 共同搭建了一个适用于多个产品线和多种车型平台项目管理方法的 ELM 框架。其中，要求管理和设计管理部署了四种类型的要求模块（包括系统、软件、硬件和结构），并设计了 24 种类型的明细化要求工件（包含大约 90 种类型的字段属性）。以智能座舱 IN9.0 为例，完成了上下层要求、左右层要求和测试用例的可追溯性，涵盖客户需求、系统 SRS 要求、系统架构设计、软件要求和软件架构设计的完整追溯链清晰可见。
新系统自 2023 年 4 月起全面投入使用，现已实施 11 个在线业务流程，包括项目管理、问题管理、发布管理、变更管理和质量管理。以在线流程表单为例，诺博科技推出了大约 70 个表单，50% 的产品开发基本输出要求已上线，超过 80% 的 ASPICE 流程现在上线。这为开展完整生命周期管理和实现降本增效目标（减少 10% 成本投资）奠定了坚实的基础，例如：
此外，双方团队还共同完成了 ELM 与现有项目工具 Jira、通信工具钉钉、BOM 和变更管理系统 NPCP、软件静态扫描库 Sonarqube 和代码库 Gerrit 之间的集成。尤其是：
赵晓凯表示：“在数字化转型过程中，工具发挥着固化流程和提高效率的作用，而最重要的部分往往是人才。通过与 IBM 咨询团队的全面合作，我们将 IBM 在汽车行业的多年洞察和经验与客户打造流程完美结合，并为客户提供原厂实施的集成优势。我们很高兴地看到，诺博科技在 IBM ELM 的帮助下搭建了高效且智能的研发平台及其研发团队。凭借强大的二次开发能力，诺博可以不断改进和优化业务流程和工具操作方法，提升用户体验，并成为业界研发管理的智能标杆”。
随着汽车研发迈向全数字化且智能的汽车 4.0 时代，IBM ELM 以其更成熟且可复制的实施途径帮助行业公司强化研发过程和优化管理体系，同时提高研发速度和质量并缩短产品开发周期。因此，公司可以在日益激烈的市场竞争中脱颖而出。
诺博汽车系统有限公司（ibm.com 外部链接）是中国领先的智能座舱系统解决方案提供商，在零部件行业深耕 29 年之久。该公司拥有系统性和独立的产品研发、生产体系和科学的战略布局规划，在国内外拥有 10,000 多名员工。员工可以为客户提供安全、舒适、智能和差异化的系统解决方案，通过创造良好的出行体验和有竞争力的成本优势持续满足客户需求，并积极推动全球汽车智能化转型。
诺博汽车科技有限公司（ibm.com 外部链接）是诺博汽车旗下的一家汽车电子高科技企业，专注于智能座舱、智能车辆控制、智能互联网连接和智能驾驶领域。产品涵盖座舱域控制器、显示屏、仪表、信息娱乐系统、中央电子单元、T-BOX、驾驶域控制器和其他类别。凭借独立的研发能力，该公司可以为全球客户提供系统解决方案以推动未来出行。
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2023 年 10 月在美国制作。
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