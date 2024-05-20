汽车工程正在迈向新的“汽车 4.0”时代。从汽车 1.0 时代的研发定义的产品特性和创新开始，到 2.0 时代的机电一体化汽车制造，再到 3.0 时代的全球价值链的产品和流程数字化，最后到当前 4.0 时代的研发全面数字化，这种转型过程无疑为当今的汽车开发带来了新的挑战。

随着技术不断发展和创新，汽车研发已成为一个庞大但不可量化的过程。研发过程的不断优化在很大程度上决定企业的可持续发展和保持竞争力。这种以研发过程为核心并以技术为手段的模式逐渐被越来越多的公司所认可。这对研发管理提出了越来越高的要求。因此，要高效地应对市场、客户和环境压力，关键是能够（在内部和外部）开展协作，同时无缝地集成不同的技术，从而实现价值最大化。



首先，创新的步伐越来越快，这会越来越多地体现在软件层面。中国汽车行业的“四个现代化”趋势（电动汽车电动化、车联网 (IoV) 连接、智能驾驶、汽车共享）凸显了汽车电子架构创新，嵌入式系统占创新和新功能的 90% 以上。软件已成为定义汽车的关键所在。企业软件项目的研发规模、过程和团队构成也变得越来越复杂，并且难以量化。



其次，随着创新迭代加快，实现质量管理和合规目标的难度不断增加。代码行数越来越多，复杂性也越来越高，这对开发提出了更严格的要求，在设计最终产品时，应考虑到这些要求以确保质量、安全性、稳定性、可靠性和保密性。



为了应对这些挑战，诺博汽车科技有限公司（诺博科技）与 IBM 共同部署 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案以搭建无缝集成的数字平台，从而高效管理软件开发以加快产品研发创新，并与国际开发实践保持一致。

