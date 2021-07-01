主页 业务自动化 ELM 洞察分析和报告
在一个视图中整合、发布、分析和可视化软件和系统工程数据，以加快决策制定
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在家加班的女性

利用报告解决方案，汇集整个工程生命周期的数据，为改进决策提供洞察力。

IBM ELM 的洞察分析和报告功能可帮助您整合、发布、分析和可视化软件和系统工程数据。

通过链接数据方法，ELM 报告解决方案有助于无缝整合来自不同来源的数据，可视化工程生命周期洞察，并自动生成精确的文档式报告。通过我们的集成解决方案简化运营、增强合规性并推动项目取得成功。
ELM 报告选项

如何根据需求选择合适的报告选项并探索其他可能性。
优势 提高工程敏捷性

减少查找、查询和分析工程数据及其关系所花费的时间。

 提高创新能力

专注于提供新想法和实现新改进，而不是试图查找信息和报告进度。

 证明合规性

在合规性标准的背景下访问跨工具和跨域数据的视图。

 加速实现价值

利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。

 做出正确决策

借助仪表板和分析收集有意义的数据，帮助企业快速响应项目中的积极和消极指标。

 可跟踪性

数字线程中的双向数据将为功能、软件、机械和电气工程领域提供单一可信信息源。

功能

轻松分析跨工具数据，通过开放式架构提高洞察分析和协作能力。
使用可无缝适应各种来源和格式的工具，灵活处理数据
快速开始使用模板，同时保持可追溯性，以进行有效的风险评估和流程管理。
自动创建高质量、合规的文档，节省时间并确保需求的可追溯性。
尽情享受这一数据高兼容性工具为您带来工作的自由畅快。无需外部工具即可轻松操作数据源和输出格式。
选项
Jazz Reporting Service

IBM ELM 的默认报告选项。快速轻松地整合来自各种工具和项目领域的数据。它由 3 个组件组成：Report Builder、Data Collection Component 和 Lifecycle Query Engine。当您购买 IBM Engineering Lifecycle Management 时，Jazz Reporting Service 已包含在内。

 工程洞察

可帮助您可视化、分析工程生命周期数据并从中获得洞察力。工程团队可以提高他们对生命周期数据关系的理解，并做出更有效、更及时的决策。Engineering Insights 从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织维护和证明对监管和行业标准的合规性。

 发布

在您部署的 Jazz 和第三方工具中可以自动生成文档式报告，无论这些报告是用于正式审查、合同义务、监管监督还是临时使用。内置功能可从各种数据源中提取数据，帮助减少手动工作和出错风险。开箱即用的模板可帮助确保项目快速启动并运行。

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我们将帮助您找到最契合企业需求的选项和定价方案。
采取后续步骤

详细了解 IBM Engineering Lifecycle Management 如何帮助您在开发高度复杂的产品和软件时最大限度地提高开发团队的生产力。

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