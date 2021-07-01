Jazz Reporting Service IBM ELM 的默认报告选项。快速轻松地整合来自各种工具和项目领域的数据。它由 3 个组件组成：Report Builder、Data Collection Component 和 Lifecycle Query Engine。当您购买 IBM Engineering Lifecycle Management 时，Jazz Reporting Service 已包含在内。

工程洞察 可帮助您可视化、分析工程生命周期数据并从中获得洞察力。工程团队可以提高他们对生命周期数据关系的理解，并做出更有效、更及时的决策。Engineering Insights 从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织维护和证明对监管和行业标准的合规性。