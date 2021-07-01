利用报告解决方案，汇集整个工程生命周期的数据，为改进决策提供洞察力。
IBM ELM 的洞察分析和报告功能可帮助您整合、发布、分析和可视化软件和系统工程数据。
通过链接数据方法，ELM 报告解决方案有助于无缝整合来自不同来源的数据，可视化工程生命周期洞察，并自动生成精确的文档式报告。通过我们的集成解决方案简化运营、增强合规性并推动项目取得成功。
如何根据需求选择合适的报告选项并探索其他可能性。
减少查找、查询和分析工程数据及其关系所花费的时间。
专注于提供新想法和实现新改进，而不是试图查找信息和报告进度。
在合规性标准的背景下访问跨工具和跨域数据的视图。
利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。
借助仪表板和分析收集有意义的数据，帮助企业快速响应项目中的积极和消极指标。
数字线程中的双向数据将为功能、软件、机械和电气工程领域提供单一可信信息源。
IBM ELM 的默认报告选项。快速轻松地整合来自各种工具和项目领域的数据。它由 3 个组件组成：Report Builder、Data Collection Component 和 Lifecycle Query Engine。当您购买 IBM Engineering Lifecycle Management 时，Jazz Reporting Service 已包含在内。
可帮助您可视化、分析工程生命周期数据并从中获得洞察力。工程团队可以提高他们对生命周期数据关系的理解，并做出更有效、更及时的决策。Engineering Insights 从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织维护和证明对监管和行业标准的合规性。
在您部署的 Jazz 和第三方工具中可以自动生成文档式报告，无论这些报告是用于正式审查、合同义务、监管监督还是临时使用。内置功能可从各种数据源中提取数据，帮助减少手动工作和出错风险。开箱即用的模板可帮助确保项目快速启动并运行。