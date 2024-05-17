在马来西亚充满活力的科技中心 Cyberjaya 的核心地带，著名的土耳其航空航天工业公司的子公司 Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS Malaysia) 开始了一项开创性的努力：建立一个工程和设计中心，为公司到 2030 年成为全球前十航空航天组织的雄心壮志做出贡献。

TUSAS Malaysia 成立之初，只有几名专职工程师，他们不懈努力地交付先进的航空电子系统和软件解决方案。

马来西亚设计中心面临着严格的交期挑战，必须在期限内交付先进安全的航空电子系统和软件解决方案。在众多挑战中，遵守行业标准是实施 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 平台的主要驱动因素。机载系统和设备认证 DO-178 和机载电子硬件设计保证指南 DO-254 等标准需要具备端到端可追溯性和高质量开发流程，而如果没有诸如 IBM ELM 的工程平台，这几乎是无法实现的。