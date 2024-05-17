主页 Case Studies Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS) 航空航天业借助 IBM Engineering Lifecycle Management 在东南亚实现“腾飞”
了解 Turkish Aerospace Malaysia 在“万米高空”的开创性工程合作
Anka 无人机在天空中的特写镜头，背景是公司标志
缩小航空航天工程领域的差距

在马来西亚充满活力的科技中心 Cyberjaya 的核心地带，著名的土耳其航空航天工业公司的子公司 Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS Malaysia) 开始了一项开创性的努力：建立一个工程和设计中心，为公司到 2030 年成为全球前十航空航天组织的雄心壮志做出贡献。

TUSAS Malaysia 成立之初，只有几名专职工程师，他们不懈努力地交付先进的航空电子系统和软件解决方案。

马来西亚设计中心面临着严格的交期挑战，必须在期限内交付先进安全的航空电子系统和软件解决方案。在众多挑战中，遵守行业标准是实施 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 平台的主要驱动因素。机载系统和设备认证 DO-178 和机载电子硬件设计保证指南 DO-254 等标准需要具备端到端可追溯性和高质量开发流程，而如果没有诸如 IBM ELM 的工程平台，这几乎是无法实现的。
变革的催化剂：拥抱数字化转型

变革的催化剂出现在 2022 年，为了借助强大的集成数字工程平台来转变工程开发流程，TUSAS Malaysia 选择了 IBM ELM。

做出这一决定的原因是：

  • 需要一个强大的集成平台：TUSAS Malaysia 公司所处的行业受到高度监管，截止日期要求严格，因此该公司必须拥有一个强大的集成数字工程平台，以优化流程并符合行业标准。IBM ELM 的综合功能与 TUSAS Malaysia 的需求完美契合。
  • 对协作平台的需求：TUSAS Malaysia 认识到不同团队的工程师之间开展协作的重要性。IBM ELM 的协作功能有助于消除孤立情形，营造更具凝聚力和生产力的工作环境。
  • 对可扩展平台的需求：TUSAS Malaysia 发展迅速，需要一个可随业务扩展的平台。IBM ELM 是一个可扩展的平台，可以满足 TUSAS Malaysia 不断增长的需求。

IBM ELM 平台为 TUSAS Malaysia 提供了强大的集成解决方案，支持其优化工程开发流程。

该平台拥有强大且市场领先的需求管理能力，可精确定义、跟踪和管理需求，帮助 TUSAS Malaysia 管理有关 DO-178 和 DO-254 指南的合规事宜。借助敏捷规划功能开展工作流程管理有助于促进各团队之间的协作。在基于模型的设计和开发方面，ELM 促进系统与软件工程师之间的无缝协作，简化了从模型到代码的转换流程。此外，解决方案的测试管理功能还可加速测试自动化并改进缺陷跟踪。

IBM ELM 完善了我们的航空航天和国防工程流程。其强大的需求管理和协作工作流程工具有助于提高我们的生产力，确保一流的设计和开发成果。这是行业规则的变革者。 Muzaffar Bin Tajuddin 工程总监 Turkish Aerospace Malaysia
转变航空航天态势

IBM ELM 的实施增强了 TUSAS Malaysia 的工程流程，使其能够：

  • 加快和优化软件开发流程：ELM 简化的工作流和自动化流程使 TUSAS Malaysia 能够显著加快软件开发速度，缩短上市时间并提高项目效率。
  • 改善团队协作：ELM 的协作功能促进了工程师之间的无缝协作，促进了知识共享，减少了返工，提高了整个项目的生产率。
  • 管理 DO-178 和 DO-254 的合规性：ELM 的全面可追溯性功能帮助 TUSAS Malaysia 管理其工程流程，使其符合严格的行业标准，最大限度地降低风险并简化认证流程。
  • 实现端到端的可追溯性：ELM 的集成平台为所有工程工件提供了一个单一可信信息源，使 TUSAS Malaysia 能够在整个开发生命周期内跟踪变更并保持完整的可追溯性。

Tusas Malaysia 从一个简陋的办公室发展到一幢拥有 110 多名工程师的设备齐全的大楼，证明了其对创新和卓越的承诺。在 IBM ELM 的支持下，TUSAS Malaysia 有望成为航空航天业的主导力量，为马来西亚作为先进技术开发中心的声誉不断提升做出贡献。该公司的成功故事体现了数字化转型在提高效率、协作和合规性，以及为航空航天领域的光明未来铺平道路方面的力量。
Turkish Aerospace Malaysia 徽标
关于 Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS)

TUSAS Malaysia（ibm.com 外部链接）是 Turkish Aerospace 新设立的分支机构，也是其在东南亚的首个工程和设计办事处。该公司主营业务涵盖无人驾驶飞行器、喷气式教练机、战斗机、直升机项目以及全球航空生态系统现代化改造项目。
解决方案组件 IBM Engineering Lifecycle Management
了解 IBM Engineering Lifecycle Management 的实际应用

探索在受到严格监管的行业中高效准时地设计复杂产品的更多方法。

预约实时演示 查看更多案例研究
法律

© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

2024 年 3 月制作于美国。

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 ibm.com/legal/copyright-trademark

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。

本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。

客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。