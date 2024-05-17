在马来西亚充满活力的科技中心 Cyberjaya 的核心地带，著名的土耳其航空航天工业公司的子公司 Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS Malaysia) 开始了一项开创性的努力：建立一个工程和设计中心，为公司到 2030 年成为全球前十航空航天组织的雄心壮志做出贡献。
TUSAS Malaysia 成立之初，只有几名专职工程师，他们不懈努力地交付先进的航空电子系统和软件解决方案。
马来西亚设计中心面临着严格的交期挑战，必须在期限内交付先进安全的航空电子系统和软件解决方案。在众多挑战中，遵守行业标准是实施 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 平台的主要驱动因素。机载系统和设备认证 DO-178 和机载电子硬件设计保证指南 DO-254 等标准需要具备端到端可追溯性和高质量开发流程，而如果没有诸如 IBM ELM 的工程平台，这几乎是无法实现的。
变革的催化剂出现在 2022 年，为了借助强大的集成数字工程平台来转变工程开发流程，TUSAS Malaysia 选择了 IBM ELM。
做出这一决定的原因是：
IBM ELM 平台为 TUSAS Malaysia 提供了强大的集成解决方案，支持其优化工程开发流程。
该平台拥有强大且市场领先的需求管理能力，可精确定义、跟踪和管理需求，帮助 TUSAS Malaysia 管理有关 DO-178 和 DO-254 指南的合规事宜。借助敏捷规划功能开展工作流程管理有助于促进各团队之间的协作。在基于模型的设计和开发方面，ELM 促进系统与软件工程师之间的无缝协作，简化了从模型到代码的转换流程。此外，解决方案的测试管理功能还可加速测试自动化并改进缺陷跟踪。
IBM ELM 的实施增强了 TUSAS Malaysia 的工程流程，使其能够：
Tusas Malaysia 从一个简陋的办公室发展到一幢拥有 110 多名工程师的设备齐全的大楼，证明了其对创新和卓越的承诺。在 IBM ELM 的支持下，TUSAS Malaysia 有望成为航空航天业的主导力量，为马来西亚作为先进技术开发中心的声誉不断提升做出贡献。该公司的成功故事体现了数字化转型在提高效率、协作和合规性，以及为航空航天领域的光明未来铺平道路方面的力量。
TUSAS Malaysia（ibm.com 外部链接）是 Turkish Aerospace 新设立的分支机构，也是其在东南亚的首个工程和设计办事处。该公司主营业务涵盖无人驾驶飞行器、喷气式教练机、战斗机、直升机项目以及全球航空生态系统现代化改造项目。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2024 年 3 月制作于美国。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。 其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 ibm.com/legal/copyright-trademark。
Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。