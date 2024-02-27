全球汽车市场正迅速转向电动汽车的设计、开发和制造，以满足消费者对可持续交通的需求，当然也是为了满足日益严格的排放控制要求。作为大众汽车、戴姆勒-奔驰、宝马和通用汽车等行业领先品牌的主要供应商，Bury 集团面临着不断扩大的新要求。
为了适应变化的步伐，公司在保持极高质量的同时，不断寻求尽快调整和改进其制造和控制系统。BURY 遵循多种行业标准，如 IATF 16949、ISO26262 和 ASPICE，并优化整个开发生命周期，以实现最佳运营。此外，为了满足市场和 OEM 客户日益增长的期望，公司正在其产品中实施与网络安全软件和功能安全要求相关的系统。
BURY 首席信息官 Mariusz Bielawa 表示：“我们的战略是在所有开发流程中采用整体方法。我们的目标是通过减少返工、减少资源和虚拟建模来取代物理原型，从而提高我们的整体生产效率，提高我们的工程质量，并实现更大的可持续性。”
然而，随着公司的发展，BURY 现有的工程生命周期管理系统无法跟上步伐，也无法提供足够的功能。
Bielawa 解释说：“为了向要求严格的客户提供最佳的解决方案和产品，包括硬件和软件，我们希望确保复杂的流程和开发周期能够按照最高标准顺利、快速、正确地运行。”
为了帮助寻找增强的解决方案，BURY 委托 IBM 合作伙伴 SmarterProcess 协助完成这项工作。SmarterProcess 专注于咨询和技术服务，包括测试自动化、需求管理、质量管理、集成应用开发周期、DevOps 和应用部署自动化。
为 500 名工程师提供复杂的流程管理解决方案，帮助开拓新市场
有助于以 ASPICE-5 认证为目标，获得行业认可
通过与 SmarterProcess 密切合作，BURY 选择了 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 平台作为其目标解决方案。IBM 解决方案支持从规格和要求确立到设计、测试、构建、监控和优化阶段的整个产品生命周期管理，适用于物理产品和软件产品。选择过程得到了 SmarterProcess 的支持，该公司为 IBM 解决方案提供建议、服务和支持。
BURY 公司选择实施完整的平台，旨在减少后续单个组件安装可能造成的影响。SmarterProcess 负责管理部署工作，其中包括一个测试环境，用于对第一批平台用户进行所有可用产品的培训。
SmarterProcess 负责整个实施过程，包括帮助 BURY 设计出流程，帮助更好地利用 IBM ELM 提供的新功能。
经过大约三个月的部署阶段后，SmarterProcess 为平台开发提供了额外支持，包括使用 IBM Engineering Lifecycle Optimization Publishing 工具创建报告。为了管理过渡工作，目前的项目在 BURY 现有系统上完成，所有新项目都在新的 IBM 平台上启动，从而消除了项目迁移过程的需要。
BURY 系统管理员 Marcin Blacha 表示：“在实施过程中，我们解决了组织和技术方面的难题，包括引入新的流程和系统响应。我们对 SmarterProcess 提供的支持、他们的技能以及全面的培训感到非常满意。在我们工程师的充分认可下，一切都得到了正确及时的管理。”
有了 IBM ELM，所有流程的数据现在都集中在一个地方，为正在进行的项目提供了单一的真实来源，同时也为产品数据存储提供了一个中央存储空间。
Blacha 继续说道：“以前，将信息存储在不同的工具中会产生许多歧义。通过使用 IBM ELM 作为 BURY 的中央存储空间，我们解决了这些问题，并大大提高了我们的报告能力。”
他补充说：“我们使用需求管理 (DOORS Next) 和质量与测试流程管理（测试管理），以及通过 IBM Engineering Jazz Reporting Service 和 Engineering Publishing 报告数据的标准机制。此外，我们还使用 OSLC (Open Services for Lifecycle)，这是 IBM 实施的一项开放标准，是 IBM Engineering 平台的一部分。得益于这一独特功能，我们可以将该解决方案与支持我们工程流程的其他现有产品自由集成。”
要获得客户项目的批准，BURY 必须达到 ISO26262 和 ASPICE 标准的特定资质水平。随着公司取得更高的资质等级，这将为更多更复杂、价值更高的汽车项目提供机会。IBM Engineering 平台和 SmarterProcess 将使 BURY 能够实现并保持更高水平的流程成熟度，超过 ASPICE 所要求的标准。
目前，BURY 正在使用 IBM Engineering 平台进行变体管理，根据最终客户的要求定制核心产品。BURY 符合 ASPICE 2 级和 3 级标准，最终目标是达到更高的标准。SmarterProcess 正在帮助 BURY 优化流程，以增强对变体组件的支持，而 IBM ELM 将实现从设计开始的全产品生命周期管理，以适应宾利、宝马和大众等不同客户的需求。随着 BURY 在全球范围内开展营销活动，处理变体管理的全球配置功能对 BURY 越来越重要。
Blacha 继续说道：“在我们整个团队获得这些重要的 ASPICE 认证的过程中，IBM ELM 提供了极大地帮助。该解决方案帮助我们成功管理复杂的多线程、多人员项目，并使我们有能力满足 ASPICE 的要求，如果我们想以一定的质量水平向客户提供服务和解决方案，这是‘必须’的。BURY 将 SmarterProcess 视为值得信赖的顾问，它可以帮助我们从对 IBM 解决方案的投资中获得最大优势。”
在 BURY 的 2200 名员工中，有一半以上使用 IBM Engineering 平台，而且所有部门的采用率都在上升。
Bielawa 表示：“我们以前的解决方案存在可用性问题，其性能和实施无法让团队开展工作并完成日常任务。与 SmarterProcess 合作实施 IBM ELM 解决了这些问题，提供了一个可用性高、可扩展的解决方案，完全满足了 BURY 目前的需求。在 BURY，我们着眼于未来，努力预测新趋势。例如，随着电动汽车的日益普及，我们开发了一系列电动汽车充电器。得益于 IBM ELM，我们有望在短短几个月内开始扩大生产规模，从而大大缩短产品上市时间。”
传动系统电气化淘汰了一些传统部件，催生着对新解决方案和创新的需求，BURY 热忱于重塑业务，以呼应新的市场机遇。
Bielawa 总结道：“为了保持竞争力，BURY 坚持最高的质量、控制和效率标准，并定期评估生产流程，以确保公司的可持续发展。IBM ELM 使 BURY 能够实施行业标准并优化整个开发生命周期，帮助我们提高生产率、减少返工、降低资源消耗，并应对未来汽车行业的挑战。从竞争优势的角度来看，主要的优点是提高了流程的成熟度，从而使 BURY 公司在客户中获得更高的认可度。通过 IBM Engineering 解决方案实现的流程成熟度向客户证明，BURY 是一家经验丰富、遵循最高市场标准的供应商。”
BURY 是全球领先的电子元件制造商，也是全球汽车行业先进信息和通信系统的供应商。公司成立于 1987 年，现有员工 2,200 多名，其中 500 多名是工程师。BURY 在波兰的梅莱茨和热舒夫以及墨西哥的瓦曼特拉开展业务，总部位于德国北莱茵-威斯特法伦州勒讷。
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美国生产，2023 年 5 月。
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