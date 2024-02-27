全球汽车市场正迅速转向电动汽车的设计、开发和制造，以满足消费者对可持续交通的需求，当然也是为了满足日益严格的排放控制要求。作为大众汽车、戴姆勒-奔驰、宝马和通用汽车等行业领先品牌的主要供应商，Bury 集团面临着不断扩大的新要求。

为了适应变化的步伐，公司在保持极高质量的同时，不断寻求尽快调整和改进其制造和控制系统。BURY 遵循多种行业标准，如 IATF 16949、ISO26262 和 ASPICE，并优化整个开发生命周期，以实现最佳运营。此外，为了满足市场和 OEM 客户日益增长的期望，公司正在其产品中实施与网络安全软件和功能安全要求相关的系统。

BURY 首席信息官 Mariusz Bielawa 表示：“我们的战略是在所有开发流程中采用整体方法。我们的目标是通过减少返工、减少资源和虚拟建模来取代物理原型，从而提高我们的整体生产效率，提高我们的工程质量，并实现更大的可持续性。”

然而，随着公司的发展，BURY 现有的工程生命周期管理系统无法跟上步伐，也无法提供足够的功能。

Bielawa 解释说：“为了向要求严格的客户提供最佳的解决方案和产品，包括硬件和软件，我们希望确保复杂的流程和开发周期能够按照最高标准顺利、快速、正确地运行。”

为了帮助寻找增强的解决方案，BURY 委托 IBM 合作伙伴 SmarterProcess 协助完成这项工作。SmarterProcess 专注于咨询和技术服务，包括测试自动化、需求管理、质量管理、集成应用开发周期、DevOps 和应用部署自动化。