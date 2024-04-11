主页 业务自动化 ELM Test Management IBM Engineering Test Management
通过测试规划、工作流程控制、跟踪和指标报告，提高系统和软件交付的效率和质量。本地和云端皆可用。
选择 ELM 的理由 预约实时演示
测试管理仪表板和图表
富有洞察力的测试规划和测试资产管理

IBM Engineering Test Management 是一个协作式质量管理解决方案，提供从需求到缺陷的端到端测试规划和测试资产管理。团队可以无缝共享信息并使用自动化来加快复杂的项目进度并实时报告指标，以做出明智的发布决策。

还可以在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案中获取测试管理。这组集成工具包括 IBM Engineering Workflow Management、IBM Engineering Test Management 和 IBM Engineering Demand Management DOORS® Next。
了解如何通过测试管理最大限度地降低风险
优势
使用全面的测试计划

利用可实现质量目标的测试计划，跟踪优先项目并管理责任。

 满足法规要求

帮助您管理法规要求并为合规审计做好准备。

 获取有针对性的报告

无需询问每位团队成员，即可随时查看准确的实时状态。

 优化测试机会

利用丰富的文本、内嵌图像和辅助数据录入与验证，加快测试，实现精确的测试定义和执行。

 加速实现价值

利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。

 更好地管理您的机器设备

在一个位置跟踪所有实验室资源，无论是测试实验室还是虚拟机。确保执行测试计划所需的资源可用。
功能 测试计划

确保测试计划清楚地描述项目质量目标和退出标准，同时跟踪责任和优先事项以进行验证和确认。

 测试构造

与 IBM Engineering Requirements Management DOORS® 配合使用，实现将测试用例与需求联系起来的数字线索，这有助于确保整个开发过程的完全透明。

 测试执行

通过 OSLC 等标准行业接口与测试自动化工具集成。使用多种工具执行测试并收集测试结果 – 全部集中管理。

 团队协作

支持通过事件订阅源、集成聊天、审核、批准和自动追踪，与分散在不同地理位置的团队进行沟通。

 报告和仪表板

通过使用高级报告功能，满足质量经理、业务分析师和发布管理层的需求和疑虑，从而更轻松地评估交付准备情况。
采取下一步行动

通过测试规划、工作流程控制、跟踪和指标报告，提高系统和软件交付的效率和质量。本地和云端皆可用。

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