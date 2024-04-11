IBM Engineering Test Management 是一个协作式质量管理解决方案，提供从需求到缺陷的端到端测试规划和测试资产管理。团队可以无缝共享信息并使用自动化来加快复杂的项目进度并实时报告指标，以做出明智的发布决策。
还可以在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案中获取测试管理。这组集成工具包括 IBM Engineering Workflow Management、IBM Engineering Test Management 和 IBM Engineering Demand Management DOORS® Next。
利用可实现质量目标的测试计划，跟踪优先项目并管理责任。
帮助您管理法规要求并为合规审计做好准备。
无需询问每位团队成员，即可随时查看准确的实时状态。
利用丰富的文本、内嵌图像和辅助数据录入与验证，加快测试，实现精确的测试定义和执行。
利用云技术更快地启动和运行，并将注意力集中在技术创新上。
在一个位置跟踪所有实验室资源，无论是测试实验室还是虚拟机。确保执行测试计划所需的资源可用。
确保测试计划清楚地描述项目质量目标和退出标准，同时跟踪责任和优先事项以进行验证和确认。
与 IBM Engineering Requirements Management DOORS® 配合使用，实现将测试用例与需求联系起来的数字线索，这有助于确保整个开发过程的完全透明。
通过 OSLC 等标准行业接口与测试自动化工具集成。使用多种工具执行测试并收集测试结果 – 全部集中管理。
支持通过事件订阅源、集成聊天、审核、批准和自动追踪，与分散在不同地理位置的团队进行沟通。
通过使用高级报告功能，满足质量经理、业务分析师和发布管理层的需求和疑虑，从而更轻松地评估交付准备情况。