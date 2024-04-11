IBM Engineering Test Management 是一个协作式质量管理解决方案，提供从需求到缺陷的端到端测试规划和测试资产管理。团队可以无缝共享信息并使用自动化来加快复杂的项目进度并实时报告指标，以做出明智的发布决策。



还可以在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案中获取测试管理。这组集成工具包括 IBM Engineering Workflow Management、IBM Engineering Test Management 和 IBM Engineering Demand Management DOORS® Next。