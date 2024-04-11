主页 业务自动化 ELM DOORS Family IBM 工程需求管理
高效管理需求，降低开发成本，加快上市时间
深入了解需求为何如此重要 预约实时演示
需求管理产品屏幕
利用可扩展的解决方案改进需求管理

IBM Engineering Requirements Management DOORS® 系列产品包括原始 DOORS 产品以及 DOORS Next。

我们的解决方案利用 AI 的力量来提高您编写工程需求的质量，并帮助优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高生产力和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。借助 IBM 的需求解决方案，您可以改进整个组织和供应链中项目范围和成本的管理。

 提高工程效率
提高透明度，减少返工，提高可重用性。
丢掉文件

通过更好的需求管理提供更优质的产品
优势
提高产品质量

获取、跟踪和分析复杂产品和系统的需求。通过直接内置于需求工具中的变更和配置管理，控制项目成本。

 合规管理

管理整个产品开发生命周期中从需求到测试的可追溯性，包括工程工件和软件。

 降低成本

最大限度地降低风险并提高性能，帮助您的团队降低开发成本、加快产品上市时间并降低质量成本。

 通过重复利用缩短上市时间

通过有效管理产品版本和变体，重复利用有价值的工程工作。创建基线，实现跨工程学科的数据一致发展。在各种变体和计划中使用基线，最大限度地提高生产力和质量。

 通过并行编辑提高项目敏捷性

通过并行编辑、自动版本控制和有效的优先级排序，提高协作性和项目敏捷性。多个用户实时访问需求数据库，不会发生冲突或中断。

 支持需求开发

通过在各种形式的工程领域（包括系统工程、敏捷、精益、SAFe®、持续工程和开发运维）管理需求，推动软件和系统工程。
功能 定义和组织
  • 指定数据模型/类型和属性
  • 文件夹、模块和层次结构
  • 筛选、视图、标签
 文本和图形
  • 格式文本
  • 术语表
  • 图形草图，如使用案例、业务流程
 可跟踪性
  • 工件之间的链接
  • 图形链接浏览器
 协作、质量和审查
  • 评论
  • 审查和批准
  • 利用 AI 改进需求
  • 任务管理
  • 团队成员快速上线
 配置和变量管理
  • 全局配置管理和重复使用
  • 基线、变更历史记录
  • 变更管理
  • 多数据流管理
 报告和仪表板
  • 状态和进度跟踪
  • 可定制的实时仪表板
  • 实时指标和报告
  • 合规和质量审计
这是一个奇妙且强大的工具，使我们能够与负责项目要求和验收标准的人员进行流畅且明晰的合作。 Jaroslaw Sulkowsky C4ISR 系统集成主管 波兰空军技术研究所 (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) 刚开始的时候，我们可能有几百个需求。我们现在的需求接近 10,000 个。如果不切换到 DOORS Next，我们就不可能做到这一点。 David Eliott 系统架构师 Lumen Freedom
哪个选项适合您？
DOORS Next

这是一种基于网络的可扩展解决方案，可优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高生产力和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。借助 DOORS Next，您可以改进整个组织和供应链中项目范围和成本的管理。
DOORS

DOORS 是一种经过验证的需求管理解决方案。几十年来，所有工业领域的复杂、高合规性系统工程项目团队成功已成功进行使用。它提供成熟的功能，例如结构化需求规范模块、往返数据导入和导出、电子签名、基线以及具有多级可追溯性的可定制需求视图。

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开始有效管理您的需求，降低开发成本。

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