IBM Engineering Requirements Management DOORS® 系列产品包括原始 DOORS 产品以及 DOORS Next。
我们的解决方案利用 AI 的力量来提高您编写工程需求的质量，并帮助优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高生产力和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。借助 IBM 的需求解决方案，您可以改进整个组织和供应链中项目范围和成本的管理。
通过更好的需求管理提供更优质的产品
获取、跟踪和分析复杂产品和系统的需求。通过直接内置于需求工具中的变更和配置管理，控制项目成本。
管理整个产品开发生命周期中从需求到测试的可追溯性，包括工程工件和软件。
最大限度地降低风险并提高性能，帮助您的团队降低开发成本、加快产品上市时间并降低质量成本。
通过有效管理产品版本和变体，重复利用有价值的工程工作。创建基线，实现跨工程学科的数据一致发展。在各种变体和计划中使用基线，最大限度地提高生产力和质量。
通过并行编辑、自动版本控制和有效的优先级排序，提高协作性和项目敏捷性。多个用户实时访问需求数据库，不会发生冲突或中断。
通过在各种形式的工程领域（包括系统工程、敏捷、精益、SAFe®、持续工程和开发运维）管理需求，推动软件和系统工程。
这是一种基于网络的可扩展解决方案，可优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高生产力和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。借助 DOORS Next，您可以改进整个组织和供应链中项目范围和成本的管理。
DOORS 是一种经过验证的需求管理解决方案。几十年来，所有工业领域的复杂、高合规性系统工程项目团队成功已成功进行使用。它提供成熟的功能，例如结构化需求规范模块、往返数据导入和导出、电子签名、基线以及具有多级可追溯性的可定制需求视图。
立即请求定价。
我们将帮助您找到最契合企业需求的版本和定价方案。