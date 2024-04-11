IBM Engineering Requirements Management DOORS® 系列产品包括原始 DOORS 产品以及 DOORS Next。

我们的解决方案利用 AI 的力量来提高您编写工程需求的质量，并帮助优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高生产力和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。借助 IBM 的需求解决方案，您可以改进整个组织和供应链中项目范围和成本的管理。