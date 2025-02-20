通过可信的建模、无缝模拟、生产代码生成和跨域的数字线程，更快地交付更高质量的系统和软件。
IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 隶属 IBM Engineering 产品系列，为系统工程师提供协作式设计开发和测试环境，支持 UML、SysML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能。该解决方案还支持控制防御框架（DoDAF、MODAF 和 UPDM），有助于加快 DO-178、DO-178B/C 和 ISO 26262 等行业标准的推出。
通过快速模拟、原型设计和执行，在修复成本尚低时及早清除错误，实现持续验证。
与已扩充的工程团队共享、协作和审核使用 Engineering Rhapsody 或设计工具（如 Mathworks Simulink）创建的工程生命周期工件。
通过现代用户体验简化设计体验，使您能够根据特定需求和偏好定制工具界面，从而更轻松地实现模型可视化。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 图形化设计 C++、C 或 Java 应用程序。
面向系统工程团队并基于 Web 的云原生解决方案，基于 SysML V2 构建。
低成本的系统工程环境，赋能企业分析和详细说明需求，进行体系结构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。