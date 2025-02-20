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Rhapsody

IBM Engineering Rhapsody

通过可信的建模、无缝模拟、生产代码生成和跨域的数字线程，更快地交付更高质量的系统和软件。

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了解为支持 SysML V2 而构建的全新 Rhapsody Systems Engineering！

 在此深入了解
成熟的建模解决方案

IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 隶属 IBM Engineering 产品系列，为系统工程师提供协作式设计开发和测试环境，支持 UML、SysML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能。该解决方案还支持控制防御框架（DoDAF、MODAF 和 UPDM），有助于加快 DO-178、DO-178B/C 和 ISO 26262 等行业标准的推出。
视频
IBM Engineering MBSE 产品演示视频
网络研讨会
在产品开发中释放系统设计的力量

功能

分析项目 加快从设计到实施的过程 自动审查和记录 原型设计和早期验证 敏捷实时工程 集成 AUTOSAR 标准
优势
提供持续验证

通过快速模拟、原型设计和执行，在修复成本尚低时及早清除错误，实现持续验证。

 
与工程团队协作

与已扩充的工程团队共享、协作和审核使用 Engineering Rhapsody 或设计工具（如 Mathworks Simulink）创建的工程生命周期工件。
使用便捷

通过现代用户体验简化设计体验，使您能够根据特定需求和偏好定制工具界面，从而更轻松地实现模型可视化。

 

选项

软件设计 系统设计

成功案例

ASTRI 将开发成本降低 30％
采取后续步骤

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