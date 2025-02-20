IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 隶属 IBM Engineering 产品系列，为系统工程师提供协作式设计开发和测试环境，支持 UML、SysML、UAF 以及 AUTOSAR 导入和导出功能。该解决方案还支持控制防御框架（DoDAF、MODAF 和 UPDM），有助于加快 DO-178、DO-178B/C 和 ISO 26262 等行业标准的推出。