IBM Engineering Rhapsody Architect for Systems Engineers 提供用于分析项目需求的集成式系统工程环境。它使用系统建模语言 (SysML) 和统一建模语言 (UML) 来实现快速需求分析和基于模型的可视化设计。它可以帮助系统工程团队在更短的时间内设计复杂的功能。
借助 SysML 和 UML，您可以将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。
需求可追溯性将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。
团队协作功能有助于管理在不同环境中开发一致设计的复杂性。
使用行业标准 SysML 和 UML 或领域特定语言 (DSL) 捕获设计。
使用 SysML/UML 分析需求，通过参数化约束求解器开展权衡研究，并设计系统结构与行为模型。将复杂系统可视化，确保设计的一致性，并应用静态模型检查来确保准确性。
您可以将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。该解决方案支持设计的完整需求可追溯性。当需求发生变化时，您可以查看变化对设计的影响。
Engineering Lifecycle Management 可帮助团队管理各种环境中的复杂设计。借助 Rhapsody - Design Manager，您可以分享、评论、浏览、比较和合并模型，从而实现高效协作和并行开发。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。