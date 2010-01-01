面向系统工程师的 IBM Engineering Rhapsody Architect
提供用于分析项目需求的集成式系统工程环境
大数据服务器机房中的男士

概述

IBM Engineering Rhapsody Architect for Systems Engineers 提供用于分析项目需求的集成式系统工程环境。它使用系统建模语言 (SysML) 和统一建模语言 (UML) 来实现快速需求分析和基于模型的可视化设计。它可以帮助系统工程团队在更短的时间内设计复杂的功能。

 了解 MBSE 如何推动成功创新
保持一致性

借助 SysML 和 UML，您可以将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。
管理变更

需求可追溯性将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。
管理复杂性

团队协作功能有助于管理在不同环境中开发一致设计的复杂性。
视觉开发

使用行业标准 SysML 和 UML 或领域特定语言 (DSL) 捕获设计。
功能 使用 SysML 和 UML 的需求分析

使用 SysML/UML 分析需求，通过参数化约束求解器开展权衡研究，并设计系统结构与行为模型。将复杂系统可视化，确保设计的一致性，并应用静态模型检查来确保准确性。

 从设计到设计，需求全面可追溯

您可以将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。该解决方案支持设计的完整需求可追溯性。当需求发生变化时，您可以查看变化对设计的影响。

 跨不同环境进行设计管理

Engineering Lifecycle Management 可帮助团队管理各种环境中的复杂设计。借助 Rhapsody - Design Manager，您可以分享、评论、浏览、比较和合并模型，从而实现高效协作和并行开发。

选项比较

系统工程师架构师

低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。

 系统工程师设计师

除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。

 软件架构师

低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。

 开发者

实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成
提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供）
包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring 包括 AUTOSAR System Authoring 和 AUTOSAR RTE 代码
使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM
许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户
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 提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成 提供 C、C++ 和 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成
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 包括逆向工程代码 包括逆向工程代码
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 提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作
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 包括完整的应用程序代码生成（包括状态图）以及与嵌入式 IDE 集成
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 使用生成构建工件、实时执行框架、Ada 开发和 Linux 支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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