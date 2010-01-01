包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成

提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供）

包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring 包括 AUTOSAR System Authoring 和 AUTOSAR RTE 代码

使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM

许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户

提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成 提供 C、C++ 和 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成

包括逆向工程代码 包括逆向工程代码

提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作

包括完整的应用程序代码生成（包括状态图）以及与嵌入式 IDE 集成