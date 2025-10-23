IBM Engineering Rhapsody – Developer 为 C、C++、Java™ 和 Ada 语言生成应用程序代码，包括架构和行为视图（例如状态图和活动图）。它支持导入和可视化现有的 C、C++、Java、Ada 和 C# 代码以供参考，或进一步开发并同步设计或代码中的更改以保持同步。它还支持 Eclipse 平台集成，以实现集成的代码、模型和调试环境。