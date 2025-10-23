IBM Engineering Rhapsody Developer

可视化模型驱动型环境，用于实时和嵌入式应用程序的开发、验证、测试和文档记录

概述

IBM Engineering Rhapsody Developer 是一个模型驱动型开发 (MDD) 环境，它支持 UML、SysML 和 AUTOSAR，并且有助于灵活地使用领域特定语言 (DSL) 进行工作。 

 了解 MBSE 如何推动成功创新 应用程序开发服务
优势
获得抽象功能

以图形方式表达规格和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和整个供应链之间的沟通。
核实和验证

通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明和设计测试。
提供可追溯性

通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。

功能

代码生成
完整的嵌入式应用程序生成

IBM Engineering Rhapsody – Developer 为 C、C++、Java™ 和 Ada 语言生成应用程序代码，包括架构和行为视图（例如状态图和活动图）。它支持导入和可视化现有的 C、C++、Java、Ada 和 C# 代码以供参考，或进一步开发并同步设计或代码中的更改以保持同步。它还支持 Eclipse 平台集成，以实现集成的代码、模型和调试环境。
模拟和基于模型的测试
模拟和基于模型的测试

使用动画功能按需帮助进行设计级调试，以帮助及早消除缺陷。您可以使用 IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On 软件自动创建和执行测试，作为满足 ISO 26262 和 IEC 61508 标准的一部分。您还可以使用 UML、SysML 或领域特定语言 (DSL)（例如 AUTOSAR、DDS 或 MARTE）可视化和分析复杂的需求，或者创建自己的 DSL。
生命周期支持
与 IBM Engineering Lifecycle Management 集成

IBM Engineering Rhapsody – Developer 提供在 IBM Engineering Lifecycle Management 系统和软件工程平台中集成的可视化开发环境，以实现完整的产品生命周期开发。它与 ELM 产品（例如 IBM Engineering Requirements Management DOORS Next、IBM Engineering Requirements Management DOORS Family、IBM Engineering Workflow Management、IBM Rational ClearCase 等）集成，以实现完整的产品生命周期开发。
创建符合标准的工件

适用于 DoDAF、MODAF 和 UPDM 的 IBM Engineering Rhapsody 是一款附加软件，它支持创建符合美国国防部架构框架 (DODAF)、英国国防部架构框架 (MODAF) 和 DoDAF/MODAF 统一配置文件 (UPDM) 标准的工件。
需求可追溯性

该软件提供从设计到需求的可追溯性，支持通过 Rhapsody Design Manager 查看最新信息。它还将需求信息生成到代码中，以帮助提供最终实施中的可追溯性，从而符合安全标准，并为 SysML 参数图提供参数约束求解器。 它包括静态模型检查分析，有助于提高模型的一致性和完整性。
团队协作

可以对变化做出敏捷响应，同时保持不同环境的一致性。可以与扩展团队共享和审查设计。先进的模型浏览器可帮助工程师分类、组织和编辑模型。图形化模型比较和模型元素合并有助于团队并行工作。用户指南有助于缩短培训时间，并提供有关如何应用 Rhapsody 进行系统工程、嵌入式软件开发和测试的分步式说明。
选项比较

系统工程师架构师

低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。

 设计师

除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。

 软件架构师

低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。

 开发者

实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成
提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供）
包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring 包括 AUTOSAR System Authoring 和 AUTOSAR RTE 代码
使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM
许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户
提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成
包括逆向工程代码 包括逆向工程代码
提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作
包括完整的应用程序代码生成（包括状态图）以及与嵌入式 IDE 集成
使用生成构建工件、实时执行框架、Ada 开发和 Linux 支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
采取后续步骤

开始免费试用或预约 IBM 专家咨询，了解组织如何通过 Engineering Rhapsody 获益。

 开始免费试用