可视化模型驱动型环境，用于实时和嵌入式应用程序的开发、验证、测试和文档记录
IBM Engineering Rhapsody Developer 是一个模型驱动型开发 (MDD) 环境，它支持 UML、SysML 和 AUTOSAR，并且有助于灵活地使用领域特定语言 (DSL) 进行工作。
以图形方式表达规格和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和整个供应链之间的沟通。
通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明和设计测试。
通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。