IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

为嵌入式软件提供 IDE，帮助用户快速从设计转向实施

两位男士在服务器机房交谈，带有数据流动的视觉特效。

提高设计的一致性

Rhapsody Architect for Software 是一种用于嵌入式软件设计的模型驱动开发环境，有助于提高生产力、重用性以及软件可视化的一致性。它支持 UML、SysML、AUTOSAR 和 UPDM 等行业标准，用户能够直观地捕获应用程序，自动执行手动编码任务并传达设计理念。

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实现可视化，更快获得结果

可视化编程集成了设计和开发功能，有利于团队协作，能够更快获得更好的结果。
加速实施

嵌入式软件工程旨在提供实时自动化，以缩短从开发到实施的周期。
提高生产力和一致性

协作是关键。使用基于模型的差异和合并功能，包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成。
提高可追溯性

提供跨模型、需求和测试工件的端到端可追溯性，从而促进合规性并消除缺陷。

功能

两位开发工程师正在运用 3D 建模技术并佩戴 VR 头显设备。
支持行业标准的可视化软件开发

使用可视化软件开发功能，将能够利用 UML 图或传统代码编辑器生成代码来开发嵌入式软件。可以将现有代码导入建模环境，以便进一步开发。IBM Engineering Rhapsody – Architect for Software 可帮助自动维护架构、设计、代码和文档的一致性。
硬件逻辑设计工程师
嵌入式软件工程

您可以通过近乎实时的自动化、嵌入式软件工程，从设计推进到实施。Rhapsody – Architect for Software 可生成 C、C++、Java 和 C# 代码框架，用于策划您设计的结构和体系架构。利用代码框架，您可以为模型或代码添加详细编码。IBM ELM 应用程序将同步更改以获得一致的数据。MARTE 配置文件可帮助您对近乎实时的性能进行建模并分析设计瓶颈。
俯视图：一位商务人士在会议室把 Scrum 看板放在桌子上。
支持 AUTOSAR 创作和 DDS 建模

使用基于模型的差异（AUTOSAR 和 DDS）和合并功能（包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成）与团队成员进行协作。使用 Design Manager 共享和审核设计，并使用 OSLC 跟踪生命周期工件。该软件与 Workflow Management 和其他基于 Eclipse 平台的 IDE 相集成。在 IBM Engineering Rhapsody – Architect for Software 中开发的模型可以导入到 Rhapsody Developer 版本中以进行设计测试。
IT 工程师向手持平板电脑的一位女性总工程师展示运行中的数据中心。
符合安全和功能标准

该软件提供从设计到要求的可追溯性，以符合 DO-178B、ISO-26262 或 IEC 61508 等标准。可以将需求信息插入到代码中，帮助在最终实施中实现可追溯性。它为 SysML 参数图提供参数约束求解器，有利于在研究分析和架构取舍之间保持平衡。 它还提供静态模型检查分析，以提高模型的一致性和完整性。
非裔女性 IT 管理员巡视服务器通道，进行硬件系统性能诊断。
利用实时数据优化产品性能

Rhapsody – Architect for Software 提供生命周期支持和附加软件，支持与其他 IBM ELM 产品集成来进行完整的产品生命周期开发。例如，IBM Engineering Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的、基于模板的文档。IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可跨用户部署的 IBM© Jazz 和第三方工具可以自动生成文档样式的报告。
两位开发工程师正在运用 3D 建模技术并佩戴 VR 头显设备。
支持行业标准的可视化软件开发

使用可视化软件开发功能，将能够利用 UML 图或传统代码编辑器生成代码来开发嵌入式软件。可以将现有代码导入建模环境，以便进一步开发。IBM Engineering Rhapsody – Architect for Software 可帮助自动维护架构、设计、代码和文档的一致性。
硬件逻辑设计工程师
嵌入式软件工程

您可以通过近乎实时的自动化、嵌入式软件工程，从设计推进到实施。Rhapsody – Architect for Software 可生成 C、C++、Java 和 C# 代码框架，用于策划您设计的结构和体系架构。利用代码框架，您可以为模型或代码添加详细编码。IBM ELM 应用程序将同步更改以获得一致的数据。MARTE 配置文件可帮助您对近乎实时的性能进行建模并分析设计瓶颈。
俯视图：一位商务人士在会议室把 Scrum 看板放在桌子上。
支持 AUTOSAR 创作和 DDS 建模

使用基于模型的差异（AUTOSAR 和 DDS）和合并功能（包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成）与团队成员进行协作。使用 Design Manager 共享和审核设计，并使用 OSLC 跟踪生命周期工件。该软件与 Workflow Management 和其他基于 Eclipse 平台的 IDE 相集成。在 IBM Engineering Rhapsody – Architect for Software 中开发的模型可以导入到 Rhapsody Developer 版本中以进行设计测试。
IT 工程师向手持平板电脑的一位女性总工程师展示运行中的数据中心。
符合安全和功能标准

该软件提供从设计到要求的可追溯性，以符合 DO-178B、ISO-26262 或 IEC 61508 等标准。可以将需求信息插入到代码中，帮助在最终实施中实现可追溯性。它为 SysML 参数图提供参数约束求解器，有利于在研究分析和架构取舍之间保持平衡。 它还提供静态模型检查分析，以提高模型的一致性和完整性。
非裔女性 IT 管理员巡视服务器通道，进行硬件系统性能诊断。
利用实时数据优化产品性能

Rhapsody – Architect for Software 提供生命周期支持和附加软件，支持与其他 IBM ELM 产品集成来进行完整的产品生命周期开发。例如，IBM Engineering Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的、基于模板的文档。IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可跨用户部署的 IBM© Jazz 和第三方工具可以自动生成文档样式的报告。

选项比较

系统工程师架构师

低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。

 系统工程师设计师

除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。

 软件架构师

低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。

 开发者

实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成
提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供）
包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring 包括 AUTOSAR System Authoring 和 AUTOSAR RTE 代码
使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM
许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户
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 提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成 提供 C、C++ 和 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成
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 包括逆向工程代码 包括逆向工程代码
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 提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作
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 包括完整的应用程序代码生成（包括状态图）以及与嵌入式 IDE 集成
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 使用生成构建工件、实时执行框架、Ada 开发和 Linux 支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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