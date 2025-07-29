IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

该软件提供从设计到要求的可追溯性，以符合 DO-178B、ISO-26262 或 IEC 61508 等标准。可以将需求信息插入到代码中，帮助在最终实施中实现可追溯性。它为 SysML 参数图提供参数约束求解器，有利于在研究分析和架构取舍之间保持平衡。 它还提供静态模型检查分析，以提高模型的一致性和完整性。