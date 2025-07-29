IBM Engineering Rhapsody Architect for Software

为嵌入式软件提供 IDE，帮助用户快速从设计转向实施
Rhapsody Architect for Software 是一种用于嵌入式软件设计的模型驱动开发环境，有助于提高生产力、重用性以及软件可视化的一致性。它支持 UML、SysML、AUTOSAR 和 UPDM 等行业标准，用户能够直观地捕获应用程序，自动执行手动编码任务并传达设计理念。
可视化编程集成了设计和开发功能，有利于团队协作，能够更快获得更好的结果。
嵌入式软件工程旨在提供实时自动化，以缩短从开发到实施的周期。
协作是关键。使用基于模型的差异和合并功能，包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成。
提供跨模型、需求和测试工件的端到端可追溯性，从而促进合规性并消除缺陷。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。