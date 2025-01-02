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Rhapsody Systems Engineering

IBM Rhapsody Systems Engineering

通过新一代系统建模，将复杂性转化为竞争优势

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了解 IBM Engineering Rhapsody 的强大功能 – 用于模型驱动的软件开发。

 在此深入了解
具有竞争力的产品解决方案

IBM Rhapsody Systems Engineering (Rhapsody SE) 是一款基于网络的云原生解决方案，可以帮助系统工程团队开发更智能、更复杂且更具竞争力的产品。借助 Rhapsody SE，工程团队可以设计和协调技术工作，同时改善工程领域、从业人员和利益相关者之间的沟通和协调，这有助于确保解决方案满足利益相关者的期望并让客户满意。
解决方案简介
利用高级系统建模管理复杂性
工程社区
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功能

基于网络 行业标准 企业可扩展性 开发生命周期集成 可配置且可扩展
优势 精确性和表现力

SysML V2 可以提高建模表现力，允许详细捕捉系统内的需求、约束和关系，从而减少
模糊性并提高设计质量。这种自然建模方法可以提高工程过程的效率和效果。

 基于网络的协作

通过让所有利益相关者进行实时无缝协作，Rhapsody SE 可以加快决策速度，促进创新并在整个开发过程中整合所有观点。

 上市时间加速

通过将系统模型和跨领域架构定制移交给下游工程团队，减少团队根据自身领域调整模型所需的时间和精力，使他们能够专注于实施和优化。
采取下一步行动

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