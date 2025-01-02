IBM Rhapsody Systems Engineering (Rhapsody SE) 是一款基于网络的云原生解决方案，可以帮助系统工程团队开发更智能、更复杂且更具竞争力的产品。借助 Rhapsody SE，工程团队可以设计和协调技术工作，同时改善工程领域、从业人员和利益相关者之间的沟通和协调，这有助于确保解决方案满足利益相关者的期望并让客户满意。