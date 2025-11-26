提供基于模型的协作式系统工程开发环境，以改进产品
IBM Engineering Rhapsody Designer 使用系统建模语言 (SysML) 和统一建模语言 (UML) — 所有这些都在 MBSE（基于模型的系统工程）环境中进行。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。
以图形方式表达规格和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和整个供应链之间的沟通。
通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明和设计测试。
通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。
可执行的建模和仿真功能允许对设计进行早期验证，最大限度地减少返工并加快整个开发过程。
低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。