IBM Engineering Rhapsody Designer

提供基于模型的协作式系统工程开发环境，以改进产品

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

概述
 

IBM Engineering Rhapsody Designer 使用系统建模语言 (SysML) 和统一建模语言 (UML) — 所有这些都在 MBSE（基于模型的系统工程）环境中进行。通过高级验证和模拟，帮助企业适应不断变化的客户需求、提高生产效率并缩短上市时间。

获得抽象功能

以图形方式表达规格和设计。通过使用行业标准和明确的符号来改善团队之间和整个供应链之间的沟通。
核实和验证

通过基于模型的仿真和分析，尽早获得持续的规范证明和设计测试。
提供可追溯性

通过“需求 > 规范 > 设计 > 代码”逐步展示如何以及为何做出某种设计决策和权衡。
上市时间加速

可执行的建模和仿真功能允许对设计进行早期验证，最大限度地减少返工并加快整个开发过程。

功能

通过仿真和模型执行验证系统行为

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers 通过使用动画功能进行设计级调试，帮助消除模型缺陷。利用动画支持在更高的抽象级别调试设计。您还可以通过注入事件、调用操作和步进模型来查看状态图中突出显示的活动状态。它使用 SysML 参数图的参数约束求解器促进权衡研究分析和架构权衡。
需求分析和可追溯性，简化设计

您可以通过 SysML 和 UML 建模将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。 通过该软件，您可以在设计元素和测试用例中存储需求，在模型中提供可追溯性信息。它支持从设计到需求的全面可追溯性，使您可以查看需求变更对设计的影响。它还包括静态模型检查分析，有助于提高模型的一致性和完整性。
团队协作，共享和审查设计

Rhapsody – Designer for Systems Engineers 允许您与扩展团队共享和审查设计，从而帮助您管理在不同环境中开发一致设计的复杂性。它将设计和开发功能集成到统一的环境中，并具有先进的模型浏览器，可快速分类、组织和编辑模型。该软件还包括图形模型比较和模型元素合并，使团队能够并行工作。
可视化开发，以图形方式捕获设计

使用该软件，您可以通过 UML、SysML AUTOSAR、实时嵌入式系统建模与分析 (MARTE) 或 DDS 将复杂的需求可视化。IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers 支持 DSL 来创建独特的图表和图表元素。它还能提高设计与静态模型检查分析的一致性。
与其他 IBM ELM 产品集成

Rhapsody – Designer for Systems Engineers 可帮助您与其他 IBM ELM 产品集成：需求管理 DOORS 系列、工作流管理和 Rhapsody – Architect for System Engineers。您可以为美国国防部架构框架（DoDAF）、英国国防部架构框架（MODAF）和 DoDAF/MODAF 统一配置文件（UPDM）创建工件。使用 Rhapsody – Tools and Utilities Add On 软件为设计的可视化模拟开发图形面板。

 
选项比较

系统工程师架构师

低成本的系统工程环境，企业可使用它来分析和详细说明需求，进行架构权衡和文档设计。

 设计师

除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。

 软件架构师

低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java 应用程序。

 开发者

实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。
包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成 包括 UML/SysML 建模、配置管理界面和 Eclipse 平台集成
提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供） 提供参数约束评估、文档生成和可定制的文档生成（通过 PUB 提供）
包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring；提供以系统工程为中心的用户界面 包括 AUTOSAR System Authoring 包括 AUTOSAR System Authoring 和 AUTOSAR RTE 代码
使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM 使用 DDS 建模、DOORS Family 集成、定制 API、DoDAF、MODAF 和 UPDM
许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户 许可选项适用于永久用户和定期用户、浮动用户和个人用户
提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作 提供 C、C++ 或 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成 提供 C、C++ 和 Java 代码框架生成或 MISRA-C 或 MISRA-C++ 代码生成
包括逆向工程代码 包括逆向工程代码
提供模拟和模型执行；图形面板用于原型设计或模型制作
包括完整的应用程序代码生成（包括状态图）以及与嵌入式 IDE 集成
使用生成构建工件、实时执行框架、Ada 开发和 Linux 支持

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
采取后续步骤

开始免费试用或预约 IBM 专家咨询，了解组织如何通过 Engineering Rhapsody 获益。

