您可以通过 SysML 和 UML 建模将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。 通过该软件，您可以在设计元素和测试用例中存储需求，在模型中提供可追溯性信息。它支持从设计到需求的全面可追溯性，使您可以查看需求变更对设计的影响。它还包括静态模型检查分析，有助于提高模型的一致性和完整性。