IBM Engineering Integration Hub 通过与许多第三方工具集成来扩展 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 解决方案。客户能够在多样化的生命周期工具环境中实践 ELM，从而使他们能够利用当前的生命周期工具投资。
在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案和第三方工具之间自动同步数据和更新。
借助自动和持续的生命周期工具集成，可以实现开发运维和工程生命周期管理解决方案所需的更频繁的构建创建和版本交付频率。
借助基于模型的集成以及链接的数据规范和其他供应商中立的服务，组织能够采用来自许多提供商的新工具。
IBM Engineering Integration Hub 将 IBM ELM 功能与第三方工具连接起来。这些连接可扩展并且基于开放式标准，它们通过统一不同的生命周期工具集来帮助您从软件交付环境中获得更多价值。它使用 ELM 仪表板来收集简单的指标（例如测试需求覆盖率和解决缺陷的平均时间），同时使用异构 ELM 工具环境。
Engineering Integration Hub 可以将 IBM Engineering Test Management、Requirements Management DOORS Next、Workflow Management 和 IBM Rational ClearQuest 集成到许多第三方工具中，包括 Micro Focus ALM/Quality Center、Atlassian Jira、Broadcom Clarity and Rally、Digital.ai 和开源 Mozilla Bugzilla。它支持您跨多种来源的工具扩展 ELM 的整体管理方法，从而为您的工程团队提供更高效的开发环境。
IBM Engineering Integration Hub 连接功能支持您的开发团队选择最适合作业的工具。它提供自动和持续的生命周期工具集成。团队可以更频繁地创建构建和交付版本。支持实践开发运维和持续工程所需的持续集成模型。