我们如何在地球上运送人员和货物，对全球二氧化碳 水平有着巨大的影响。在过去几年中，特别是自联合国可持续发展目标启动以来，欧洲运输业感受到了越来越大的压力，要求其采取更可持续的政策和运营方式。

ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE, S.A.U. (ENYSE) 是一家为铁路行业开发和分销解决方案的公司，希望尽自己的一份力量，并开始研究如何更新其日常运营和设计业务，以减少碳排放。该公司尤其希望对其生产流程进行更细致入微的控制，这项策略将使其能够跟踪和验证每个步骤的可持续发展目标。

在开始了解可行的工具时，ENYSE 还认识到，无论选择何种解决方案，都必须能够随时引入并适应主导铁路行业的国际、地方、安全、功能和开发标准的复杂网络。