我们如何在地球上运送人员和货物，对全球二氧化碳水平有着巨大的影响。在过去几年中，特别是自联合国可持续发展目标启动以来，欧洲运输业感受到了越来越大的压力，要求其采取更可持续的政策和运营方式。
ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE, S.A.U. (ENYSE) 是一家为铁路行业开发和分销解决方案的公司，希望尽自己的一份力量，并开始研究如何更新其日常运营和设计业务，以减少碳排放。该公司尤其希望对其生产流程进行更细致入微的控制，这项策略将使其能够跟踪和验证每个步骤的可持续发展目标。
在开始了解可行的工具时，ENYSE 还认识到，无论选择何种解决方案，都必须能够随时引入并适应主导铁路行业的国际、地方、安全、功能和开发标准的复杂网络。
经过全面搜索，ENYSE 选择了 IBM® Engineering Lifecycle Management 解决方案。 IBM 工具提供了一个端到端的控制平台，可促进各个团队和项目之间的协作。为了提高透明度，ENYSE 还利用该解决方案的可追溯性视图（或数字线程），让管理人员和利益相关者在开发流程的每个阶段都能监控和验证可持续性和设计要求。
同时，ENYSE 还部署了 IBM Engineering Publishing 模块，以实现进一步的可见性和可追溯性。 该解决方案让 ENYSE 员工可以创建自定义模板，从而简化并帮助自动生成要求定义、验证、架构和设计文档。
ENYSE 在 Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) 框架内推出了这些新工具，该策略简化了第三方整合，并创建了一个更加互联和高效的工作流程。
有了合适的工具，ENYSE 便能够履行其可持续发展义务，同时推动进一步改进。特别是客户能够将其大部分测试工作转移到虚拟策略中，转而采用数字孪生体，这一举措消除了现实世界现场测试的相应时间、制造和碳成本。
得益于该解决方案阶段性可见性和跟踪功能，该企业可以在新项目中更好地重复使用设计和单个组件，从而加快产品上市时间并进一步减少浪费。此外，IBM 软件的报告功能还为 ENYSE 提供了清晰的文档和测试数据，有助于审计员和利益相关者管理其对各种标准的遵守情况。
最后，ENYSE 的设计团队对 IBM 工程软件提供的协作功能感到十分满意。基于网络的环境允许用户从任何地方无缝获取设计和文档，当然，前提是他们拥有必要的权限。这种便利有助于促进远程办公、与外部供应商的合作以及 ENYSE 内部各个团队和地点之间的整体沟通。
ENYSE（ibm.com 外部链接）开发和分销针对铁路行业独特需求的解决方案和服务。 该公司成立于 1924 年，专门从事信号和安全系统的开发，同时还为各种类型的铁路网络（传统铁路、货运铁路、高速铁路等）提供电力和电信管理及维护服务。ENYSE 总部位于西班牙马德里，在智利、阿尔及利亚和巴西均设有办事处。
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2024 年 2 月在美国制作。
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