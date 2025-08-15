IBM HR 利用 IBM watsonx Orchestrate 提升员工体验
随着 IBM 全球员工规模的增长，人力资源 (HR) 部门面临的复杂性日益加剧。流程割裂、跨区域政策不统一以及对人工重复性任务的严重依赖，给员工和人力资源专员都带来了负担。识别出的关键痛点还包括：导致用户满意度低下的多渠道服务体验、造成响应延迟的交接环节，以及人力资源专员疲于应对非战略性任务。
尽管部门早期已实施数字化创新，但 IBM 认识到，仅靠传统 AI 和云解决方案无法满足日益增长的对更快、更个性化人力资源支持的期望。公司此前已推行“消除、简化、自动化”原则以及“转型而非迁移”的方法论——确保不将低效流程自动化，且所有重新设计均立足于重塑员工体验。当下，亟需超越碎片化体验，构建一个统一智能的系统，以精简工作流程、提供即时准确的支持，并释放人力资源专家精力，使其专注于更高价值的战略性工作。
是时候变革人力资源运营，并借助先进的生成式 AI、自动化技术以及对持续创新和符合伦理的 AI 实践的承诺，为开创人力资源服务新时代奠定基础。
在过去的六年中，IBM 持续优化其内部虚拟助手 AskHR，已实现 80 多项人力资源任务自动化，并每年处理超过 150 万次员工对话。最近于 2025 年，该团队集成了 IBM watsonx Orchestrate，以增强 AskHR 的生成式 AI 和智能体化自动化能力。这些更新持续推进统一的对话式体验，帮助员工快速、直观地以其首选语言获取人力资源支持。
AskHR 目前采用双层支持模式：AI 处理常规咨询，人工顾问处理更复杂需求，兼顾效率与个性化服务。在后台，通过与 Workday、SAP 和 Concur 等企业系统的深度集成，复杂的人力资源流程得以精简处理。
得益于这些增强功能，员工可以询问“我在哪里可以查看工资单？”或“病假政策是什么？”等问题，并获得与薪酬和当地人力资源政策相符的个性化回复。他们可以申请工作证明信、提交休假请求，或获取旅行规划和天气提醒等智能提示，所有这些均由 AskHR 处理。管理者同样受益，自动化功能可协助他们通过 SAP SuccessFactors 发起员工调动或更新组织结构。AskHR 在管理者中的使用率已达到 98%。
通过助力人力资源专业人员转向更高价值的战略性工作，IBM 持续重新定义员工支持体验，并为大规模生成式 AI 驱动的人力资源创新树立标杆。
借助 AskHR，IBM 实现了可衡量的、覆盖全企业的影响。 该虚拟助手助力人力资源团队在 2024 年将运营成本降低了 40%，同时实现了 94% 的常见问题解决率。它使得 2016 年至 2024 年间提交的支持工单减少了 75%，并且自 2023 年起每年处理超过 1000 万次员工互动。这一转型不仅能提升员工体验，还能释放运营效率，使人力资源专业人员能够专注于战略重点。
IBM HR 记录到 2022 年至 2024 年间特定领域任务的生产力显著提升，部分领域通过 AI 驱动的自动化效率提高了 75%。如今，AskHR 可解决 94% 的简单人力资源咨询，这促使 2024 年人力资源职能的年度运营预算降低了 40%。
AskHR 还支持一系列自动化流程，包括员工信函生成、休假申请处理、薪资系统访问以及面向管理者的特定工作流（如薪酬调整与组织架构更新）。总体而言，该虚拟智能体部署了约 80 项自动化任务。
依托 watsonx Orchestrate 平台驱动，AskHR 已从虚拟助手进化为功能完备的数字智能体，其响应通过高度合规的大型语言模型 (LLM) 生成。这些 LLM 对员工的提问进行分类，将其转至相应的人力资源领域（如福利、薪酬、职业发展与技能），随后触发任务执行或提供 AI 生成的回复。
借助 AskHR，IBM 的人力资源运营模式已转向混合自动化，使数字化劳动力能够助力实现零接触支持，同时在需要时保留人性化服务体验。
通过自动化任务和标准化全球人力资源运营，实现人力资源流程转型。
