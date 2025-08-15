随着 IBM 全球员工规模的增长，人力资源 (HR) 部门面临的复杂性日益加剧。流程割裂、跨区域政策不统一以及对人工重复性任务的严重依赖，给员工和人力资源专员都带来了负担。识别出的关键痛点还包括：导致用户满意度低下的多渠道服务体验、造成响应延迟的交接环节，以及人力资源专员疲于应对非战略性任务。

尽管部门早期已实施数字化创新，但 IBM 认识到，仅靠传统 AI 和云解决方案无法满足日益增长的对更快、更个性化人力资源支持的期望。公司此前已推行“消除、简化、自动化”原则以及“转型而非迁移”的方法论——确保不将低效流程自动化，且所有重新设计均立足于重塑员工体验。当下，亟需超越碎片化体验，构建一个统一智能的系统，以精简工作流程、提供即时准确的支持，并释放人力资源专家精力，使其专注于更高价值的战略性工作。

是时候变革人力资源运营，并借助先进的生成式 AI、自动化技术以及对持续创新和符合伦理的 AI 实践的承诺，为开创人力资源服务新时代奠定基础。