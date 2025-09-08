金融领域的 AI 智能体

与传统的 AI 或金融自动化不同，AI 智能体具有一定程度的自主权或“智能体权”。他们可以感知数据，对数据进行推理，并根据上下文采取相应的行动。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI 功能，而在 2024 年这一比例还不到 1%。1

传统 AI 会根据过往数据响应预定义输入。生成式 AI 通过学习历史信息中的模式来创建新的内容（输出），但在每个步骤中仍然依赖人工干预，例如提示指令。

AI 智能体更进一步：它们可以独立行动，实时学习和适应，并与其他 AI 智能体协调做出决策并不断改进，就像人类一样。根据 Gartner 的数据，到 2028 年，至少 15% 的日常工作决策将通过智能体式 AI 自主做出，而 2024 年这一比例为零。1

智能体式 AI 系统结合了大语言模型 (LLM)、机器学习 和生成式 AI，以执行复杂任务。与仅基于训练数据生成回答的独立 LLM 不同，AI 智能体可以连接到外部工具和数据源，获取实时信息并执行操作。它们能够进行规划、适应并从以往的交互中学习，使其在现实世界的任务中十分有用，例如自动化 IT 流程、生成代码，或在金融领域中支持财务分析。