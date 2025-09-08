金融领域的 AI 智能体

人工智能 (AI) 智能体正迅速成为金融行业的核心力量，正在改变组织收集、分析和处理信息的方式。
与传统的 AI 或金融自动化不同，AI 智能体具有一定程度的自主权或“智能体权”。他们可以感知数据，对数据进行推理，并根据上下文采取相应的行动。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI 功能，而在 2024 年这一比例还不到 1%。1
传统 AI 会根据过往数据响应预定义输入。生成式 AI 通过学习历史信息中的模式来创建新的内容（输出），但在每个步骤中仍然依赖人工干预，例如提示指令。
AI 智能体更进一步：它们可以独立行动，实时学习和适应，并与其他 AI 智能体协调做出决策并不断改进，就像人类一样。根据 Gartner 的数据，到 2028 年，至少 15% 的日常工作决策将通过智能体式 AI 自主做出，而 2024 年这一比例为零。1
智能体式 AI 系统结合了大语言模型 (LLM)、机器学习 和生成式 AI，以执行复杂任务。与仅基于训练数据生成回答的独立 LLM 不同，AI 智能体可以连接到外部工具和数据源，获取实时信息并执行操作。它们能够进行规划、适应并从以往的交互中学习，使其在现实世界的任务中十分有用，例如自动化 IT 流程、生成代码，或在金融领域中支持财务分析。
AI 智能体已经被部署在交易、合规、报告、风险管理和客户服务领域。它们最有影响力的用途之一是财务报告和会计，它们简化了数据收集、验证和披露。智能体可以管理从月末结账到审计准备的财务工作流程，标记差异并确保合规性。这使财务领导者和团队能够减少对人工对账的投入，更多地专注于提供洞察，同时也提升了对透明度和治理的期望。
审计是受 AI 智能体影响的另一个领域。它们可以将审计流程分解为更小的任务，自动执行并生成结构化的输出以供审查。这加快了流程并减少了错误。
客户互动是一个主要的应用领域。由 AI 驱动的助手如今能够提供个性化指导、自动化服务交互，并充当可根据用户行为调整的理财教练。随着这些系统的学习和扩展，它们可以为客户创造更加定制化、更易于访问的体验。
智能体式 AI 通过持续监控交易、合同和通信来加强风险管理。智能体能够适应不断变化的威胁和监管要求。这有助于动态响应欺诈风险或不断变化的市场条件。
作为先进的金融科技，AI 智能体正在推动行业迈向更高的自主性、效率和战略洞察力。它们支持更快速的结账、更智能的审计、主动的风险管理以及更个性化的客户互动。
与此同时，他们的自主性也带来了监督、可解释性和系统性风险方面的挑战。金融业的未来不仅取决于采用 AI 智能体，还取决于负责任地对它们进行管理，以帮助确保它们实现创新的同时保持责任和信任。
AI 智能体在金融领域的重要性在于，它们代表了行业运作方式的根本性转变，不仅体现在效率上，更体现在金融决策和问责的本质上。金融领域历来依赖人员和流程来解读数据、运用判断并执行操作。
有了 AI 智能体，许多任务不再需要人类一步步完成。AI 智能体可以在最少的人工监督下管理工作流，协调各项职能并实时提供洞察分析。这使财务职能能够将重点从主要处理交易转向推动战略和创造价值，同时仍依赖于人工判断和战略指导。
AI 智能体对财务运营非常重要的其他原因包括：
规模和范围的扩展：人类一次只能处理有限的信息。金融领域的 AI 和以金融为重点的生成式 AI 帮助 AI 智能体无间断地处理庞大而复杂的数据集。这将报告、合规和风险评估从周期性快照转变为实时的财务流程。智能体从根本上改变了风险管理、机会识别和策略执行的方式。组织可以从被动决策转向主动性和预测性的方法。
更大范围地覆盖小型市场：AI 智能体还能触达那些过去由于成本高昂或运作复杂而难以服务的客户和市场，从而使金融服务更加包容。它们有助于在服务不足的社区推动小额信贷，并大规模提供个性化的数字银行服务。这些功能重新定义了金融可以实现的目标和可以触及的人群。
信任与透明度：AI 智能体通过保持持续的审计记录、在每个环节验证数据，并为监管机构、董事会和利益相关方生成可解释的输出，从而支持一致性、可靠性和问责制。这种转变增强了金融运营的速度和完整性。
要在 AI 智能体的应用中取得成功，需要有愿意停下来审视自身技术体系的态度。您需要评估自己的技术网络在哪些方面足够强大，可以支持增长，以及在哪些方面未能为组织提供其发展所需的数据。2
AI 智能体正在重塑金融的许多领域，它们承担了过去需要大量人工完成的任务。以下用例重点介绍了这些智能体正在产生影响的领域：
在交易世界中，AI 智能体观察市场动向并自动执行交易。与遵循固定规则的旧交易程序不同，新智能体可以根据条件的变化调整其战略。
例如，如果有影响油价的新闻出现，AI 智能体可以在人工交易员有时间做出反应之前，迅速调整投资组合中的能源持仓。这种灵活适应性使机构能够更快地做出响应，并在快速发展的市场中保持竞争力。
在审计中，AI 智能体通过将大型重复性任务分解为较小的自动化步骤来提供帮助。它们可以审查成千上万的交易，突出异常模式，甚至为人工复核起草部分审计文档。
想象一个智能体可以全年持续跟踪交易并保持潜在风险最新记录。当正式审计开始时，大部分基础工作已经完成。审计人员可以专注于判断和分析，而不是数据核对。
传统的信用审核可能速度较慢，且依赖的数据有限。AI 智能体通过分析更广泛的输入来改善这一过程，从支付记录和财务报表，到诸如水电费账单或交易模式等数据。它们可以快速评估风险、推荐信用条款，甚至解释其决策背后的原因。这使得承保过程更快、更一致，也更具包容性，尤其是对于那些信用记录较少、可能被忽视的人或企业。
在一项针对财务经理的调查中，他们认为生成式 AI 影响最大的领域是开展财务分析和制定预测。2AI 智能体正在增强财务团队预测市场趋势和规划未来的能力。通过整合来自内部系统、市场来源和经济新闻的数据显示，它们可以构建随环境变化自动更新的预测。
例如，如果原材料成本上升或关键市场的需求发生变化，智能体就可以调整财务模型，突出对收入和利润率的影响。这使得财务主管能够测试“假设”情景并更快速地应对变化，从而让规划更加灵活，而不再依赖静态的、某一时点的假设。
AI 智能体正在改变财务团队处理报告的方式。智能体无需等到月末才进行账户对账和信息汇总，它们可以持续从多个系统收集数据，例如企业资源规划 (ERP) 平台、计费工具以及通过应用程序接口 (API) 连接的外部数据源，并实时进行分析。他们还可以在日记账分录生成时实时审阅，并能即时发现遗漏条目、异常交易或账目不匹配的情况。
例如，如果某份合同的收入被记录错误，AI 智能体可以追溯该日记账分录到合同条款，检查是否符合会计准则，并提出正确的处理建议。通过自动收集和验证财务数据，与传统的“关键时刻”结算相比，AI 智能体可以使报告更加准确、准备更快、压力更小。
几年前，IBM 财务团队开始解决传统的手动、重复且耗时的日记账分录流程。该公司于 2024 年推出了 Jobotx 计划，利用 IBM watsonx Orchestrate 和 IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM) 扩展了 RPA 自动化功能。这些工具解决了数据校验不一致、处理周期延迟及扩展性等长期痛点。
通过融合 AI、RPA 与基于成本的自动化优先级排序，IBM 开始以更智能灵活的方式推进跨区域账务处理的标准化与加速进程。通过端到端的流程自动化，财务结账和对账的周期预计可缩短超过 90%。此外，公司还可能实现约 60 万美元的年度成本节约。52025 年，IBM 被评为 Gartner Magic Quadrant 财务和会计业务流程外包领导者。6
58% 的顶尖企业首席执行官预计，人工智能将在强化安全与风险管理方面产生变革性影响。3金融机构使用 AI 智能体实时监控风险。例如，智能体能够扫描数千份信贷申请，并借助财务数据及新闻、市场状况等外部信息，即时评估出哪些申请可能存在较高的违约风险。同样，在欺诈检测中，智能体可以注意到异常的交易行为（例如休眠账户上的突然大额转账）并立即标记它们。这样就更容易及早解决问题，而不是事后才作出反应。
巴基斯坦的 Aksari Bank 与 IBM 开展合作，以帮助满足其政府的全新网络安全法规。此新政策要求银行保持基线安全功能，其中包括安全运营中心 (SOC) 和全天候工作的自动响应工具。由此产生的新 SOC 可将安全事件数量从每天约 700 起减少为不到 20 起。它还将平均修复时间从 30 分钟缩短至 5 分钟。7
在一项关于生成式 AI 应用的研究中，53% 的企业高管对法规与合规要求带来的限制表示担忧。2AI 智能体正在帮助金融机构在这些复杂且快速变化的法规中保持领先地位。与其依赖定期审查，智能体可以持续监控交易、通信和文档，以确保符合监管要求。
例如，AI 智能体可以检查贷款协议是否符合信息披露规定，或者客户沟通是否符合公平贷款标准。这些系统还可以分析大量监管更新，突出显示相关变化，甚至建议对内部政策进行调整。通过实时自动执行这些检查，AI 智能体可以降低不合规的风险，最大限度地减少昂贵的罚款，并让合规团队能够专注于其他问题。
跨账户、跨货币及跨子公司的流动性管理具有挑战性。AI 智能体可以实时监控现金流，预测短期资金需求，并建议最有效的资本分配方案。
例如，如果预计某子公司将出现资金短缺，智能体可以提前发出警示，提出资金重新分配的建议或触发预先批准的操作。这种主动监管有助于企业在优化营运资金使用的同时保持稳定。
AI 智能体是先进的 AI 解决方案，可承担重复性、数据密集型工作并提供实时洞察分析。它们有助于简化运营并提高关键流程的速度、准确性和可扩展性。优点还包括：
更好的客户体验：在面向客户的角色中，AI 智能体提供更快的响应、个性化财务建议和随时支持。这提高了满意度，同时减轻了服务团队的压力。
降低成本：AI 智能体通过减少手动工作和错误来降低运营成本。例如，常规报告所需的人力时间减少，并且通过早期发现可防止欺诈损失。
强化风险管理：智能体能持续监控各类风险，从信贷风险敞口到欺诈检测全覆盖。它们适应新模式的能力，使其能有效捕捉到可能绕过传统规则型系统的潜在威胁。
普惠金融：智能体式 AI 通过自动化信用评估、实现小额贷款投放及提供规模化定制数字银行服务，将金融服务延伸至传统覆盖不足的市场。
更高的效率：AI 智能体可以自动执行对账、日记账分录或交易审查以及费用检查等重复性高、耗时长的任务。这使财务团队从日常任务中解放出来，使他们能够专注于更高价值的分析和战略。例如，首席财务官可以花更少的时间进行人工监督，而将更多时间用于推动整个企业的战略决策。
提高准确性：AI 智能体通过持续验证数据和发现异常，降低财务报告、审计和合规方面出现人为错误的风险。由此可提升财务数据的可靠性，并减少代价高昂的差错。
实时洞察分析：财务团队无需等待期末报告，即可获得实时数据分析。AI 智能体可以突出显示出现的问题或机会，帮助组织做出更快、更明智的决策。
可扩展性：随着组织的发展，AI 智能体可以处理更大量的数据和更复杂的流程，而无需按比例增加员工人数。这使得增长更加可持续。
合规性更强：AI 智能体通过自动检查交易、合同和报告标准，满足复杂的监管要求。他们还保持透明的审计跟踪，从而更容易向监管机构和审计师证明合规性。
尽管 AI 智能体在金融领域潜力巨大，但其应用也带来了新的复杂性与风险。尽管如此，仍有 60% 的银行首席执行官表示，为获取自动化优势并提升竞争力，他们必须承担显著风险。4
自主决策引发了有关治理、透明度和问责制的重要问题，尤其是在这个受到高度监管的行业。必须审慎管理数据隐私、系统性风险和道德考量等问题，以确保 AI 智能体在提升金融服务的同时，不损害金融体系的稳定性与公平性。以下将对这些挑战及其他相关问题进行深入探讨：
偏见和公平：如果 AI 智能体基于存在偏见或不完整的数据进行训练，那么其决策（例如贷款审批或信用评分）可能会不公正地损害特定群体的权益。这引发了道德问题和潜在的监管挑战。
数据隐私与安全：AI 智能体依赖大量敏感数据。若管理不当，将会引发隐私泄露、数据安全漏洞及客户信息滥用的风险。他们的自主性也带来了新的网络安全漏洞。
伦理应用与信任构建：即便 AI 智能体运行无误，过度依赖仍会引发客户与利益相关方的担忧。确保符合道德规范的部署（即让人工智能辅助而非取代人类判断），对于维持信任至关重要。
缺乏可解释性：许多 AI 智能体都像“黑匣”一样运行，因此很难理解它们是如何得出某些结论的。在金融领域，监管机构、审计师和董事会要求透明度，这种缺乏可解释性可能会破坏信任和合规性。
监管不确定性：AI 的全球法规仍在制定中。金融机构在面对如何按照未来法律和标准（尤其是在多司法管辖区）部署 AI 智能体这一问题时充满不确定性。
可靠性和稳健性：AI 智能体的强大程度取决于支持它们的数据和模型。低质量的数据、错误的假设或技术故障，可能导致决策输出失准或引发严重失误。
根据世界经济论坛的说法：“智能体式 AI 有望提升生产力、精确度和决策水平，推动金融服务向更深层次的流程自动化发展。”8AI 智能体仍处于应用的早期阶段，但它们对金融领域的影响将迅速扩大。
很快，我们可以预期这些系统将从支持角色转变为金融运营的核心基础设施。他们将越来越多地管理端到端流程，从日常对账到复杂的情景规划，而不再需要直接的人工监督。这种转变有可能使财务工作更加敏捷，使机构能够实时适应市场变化、监管更新或客户需求。
从长远来看，AI 智能体可以改变金融生态系统的运作方式。相比于用于报告、合规或客户服务的孤立工具，互操作的智能体网络可以跨部门、跨公司，甚至跨行业进行协作。
例如，监控监管变化的智能体可以直接与监督信用风险的另一个智能体交互，确保在合规和贷款实践中无缝地进行调整。随着智能体的变得更加可解释和值得信赖，它们还可能在战略决策中发挥更大的作用，充当高管和董事会的顾问。
这一演进过程并非没有挑战。64% 的 CEO 表示，落后的风险促使他们在尚未清楚了解这些技术能为组织带来何种价值之前，就先行投资。3随着智能体拥有更多的自主权，治理、问责制和风险问题将会越来越大。但是，如果金融机构、监管机构和科技提供商为负责任的 AI 建立强大的框架，智能体系统可以实现更加透明、包容和富有弹性的金融行业。
