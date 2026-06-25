如何在企业内部署 AI 智能体

发布日期 2026年6月25日
By Matthew Finio and Amanda Downie

AI 智能体部署是指将人工智能 (AI) 智能体从原型或测试环境投入实际运营的流程。

构建智能体侧重打造其能力，而部署则侧重让这些能力在日常场景中稳定、实用。AI 智能体部署的目标是，让智能体在对接真实数据与系统的同时，为实际用户完成任务。

已部署的 AI 智能体通常与其他软件、数据库和 AI 驱动的业务工具协同工作。它可以从公司系统中检索信息、更新记录，或在不同应用程序间协调任务。这些连接使智能体能够开始为实际工作流创造价值。

部署还涉及监控智能体上线后的运行情况。团队追踪可靠性、准确性与用户交互情况，以识别问题，并随时间持续优化效果。这种持续管理有助于在需求变化时，保持智能体的实用性。

智能体式 AI 的兴起

Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI，而 2024 年这一占比不足 1%。1AI 智能体具备一定程度的自主运行能力，正快速改变组织收集、分析信息并基于信息采取行动的方式。它们可经过训练分析信息、开展推理，并基于上下文与目标采取行动。

智能体式 AI 系统融合大语言模型 (LLM)机器学习与其他 AI 技术，执行复杂任务。AI 智能体可对接外部工具与数据源，检索实时信息并执行操作。它们可规划多步骤工作流，适配动态变化的环境，并从历史交互中学习。

AI 智能体部署与 AI 智能体开发的对比

AI 智能体部署与 AI 智能体开发密切相关，但对应 AI 生命周期的不同阶段：

  • AI 智能体开发侧重于智能体的设计、构建和测试。团队明确智能体的目标，配置其行为，对接工具，并评估其在受控环境中的运行表现。

  • AI 智能体部署始于智能体准备好投入实际应用之时。该智能体与业务系统集成，向用户开放使用，并对其性能进行长期管理。

这一区分十分重要，因为搭建智能体仅仅是第一步。组织可投入时间与资源搭建、优化智能体，但除非将智能体集成到日常工作流中，否则这些投入很难发挥实际作用。部署让 AI 成为组织中可实际运行的组成部分。

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AI 智能体部署的工作原理

AI 智能体在测试环境中完成设计、开发与验证后，即可启动部署流程。验证工作包括：

  • 对照预定义的成功标准评估智能体
  • 测试准确性、可靠性与任务完成情况
  • 衡量不同提示与场景下的性能表现
  • 识别故障场景与异常行为
  • 验证集成与工具调用是否正常运行

组织通常会多次重复这一流程，再推进部署工作。目标是确认智能体能够在实际业务环境中稳定高效运行。

部署工作侧重搭建支撑实际运行所需的架构、基础设施与运营管控机制。尽管具体细节因组织而异，但 AI 智能体部署通常遵循分步流程，将智能体从开发阶段推进至生产就绪状态。相关步骤包括：

1. 设计部署架构

验证完成后，组织将确定部署系统的架构形式。架构决策会影响系统的可扩展性、运行可靠性与长期维护难度。架构设计的目标是打造一套系统，既能可靠支撑业务需求，又具备足够的灵活性以适配后续演进。主要决策包括：

  • Agent topology：组织必须决定是否由单个代理承担工作量，还是多个专业代理协同工作。单智能体部署通常更易于管理和维护。多智能体系统可在具备不同能力的智能体间划分职责，提升复杂工作流的运行性能。

  • 模型策略：组织需确定部署采用哪些 AI 模型提供支撑。模型是负责推理、生成响应与执行任务的底层 AI 系统。部分部署依赖单一模型，而另一些则采用多款各有所长的模型。例如，可选择一款模型兼顾速度与低成本，另一款模型处理更复杂的推理任务。这些决策会影响准确率、延迟与运营成本。

  • 回退行为：团队应明确当智能体无法完成任务、访问所需工具或获取必要信息时，系统的响应方式。部分部署会将请求升级至人工处理，另一些则切换至备用工作流或备份系统。清晰完善的回退流程有助于提升可靠性与用户体验。

  • 状态管理：团队需明确智能体如何持续管理信息。无状态智能体独立处理每次交互，可简化部署与扩展流程。有状态智能体可在对话或工作流中保留上下文，更适用于需要记忆、连续性或长时间运行的任务。

    该决策与智能体的触发方式相互独立。部分部署为请求驱动型，即智能体直接响应用户输入。另一些为事件驱动型，智能体自动响应对接系统或工作流的变化。单个智能体可同时具备有状态与事件驱动两种属性。例如，支持类智能体可在自动回复新建工单的同时，记住历史交互内容。

  • 编排策略：AI 智能体通常需要执行多项操作才能生成结果。智能体可在单个工作流中完成检索信息、评估选项、调用外部工具与生成响应等操作。编排定义了这些活动的协同方式，以及信息在不同步骤间的流转规则。LangGraph、LangChain 等框架通常用于支撑编排与工作流管理。

  • 路由逻辑：分部署会使用多个模型、工具或智能体。路由决定由哪项资源处理特定请求。例如，一款模型负责回答通用问题，另一款则专门处理特定任务。合理的路由可提升性能，助力控制成本。

  • 检索架构：组织必须明确智能体访问信息的方式。部分部署依赖内部知识库，另一些则对接数据库、文档库或外部服务。这些决策会影响智能体可获取信息的质量、准确性与时效性。

2. 选择基础设施与运行时环境

一旦架构确定后，组织将选择支撑部署的基础设施。这些决策会影响性能、可扩展性、可用性与运营复杂度。该步骤的核心决策包括：

  • 部署环境：组织通常在云环境、私有环境或混合环境中选择。每种方案都涉及利弊权衡。云部署具备可扩展性，可降低基础设施管理要求。私有环境可实现对数据与系统的更强管控。混合方案结合两者优势，适用于有特定安全或合规需求的组织。

  • 部署模型：团队必须确定应用程序的打包与运行方式。容器化可让应用程序及其依赖项，在不同环境中实现一致部署。无服务器部署降低了底层基础设施的管理需求，可简化特定工作负载的扩展流程。

  • 可扩展性要求：基础设施应支撑预期工作负载，同时预留未来增长空间。组织应在部署启动前，针对需求波动、高可用性要求与系统恢复场景做好规划。

  • 运行时编排：规模较大的部署通常采用 Kubernetes 及同类编排平台，管理计算资源、分配工作负载、保障系统可用性。这类平台可自动执行大量原本需要人工介入的运营任务。

  • 环境管理：开发、测试与生产环境应保持一致，以减少部署问题。高效的环境管理可帮助团队更早发现问题，降低上线后出现异常行为的风险。

组织还会评估部署平台与自身现有技术生态系统的适配度，以及是否具备长期运营所需的监控、安全与集成能力。

3. 连接数据源和业务系统

大多数 AI 智能体的价值源于其可访问信息并与其他系统交互。在部署过程中，组织会搭建连接链路，使智能体能够检索数据并执行操作。

常见集成包括数据库、知识库、文档库、客户关系管理 (CRM) 平台、企业资源规划 (ERP) 系统、客户支持工具及其他业务应用程序。这些集成的复杂度对整体部署工作量与系统长期可维护性有显著影响。重要的注意事项包括：

  • 集成方式：连接通常通过应用程序编程接口 (API)软件开发工具包 (SDK) 与软件连接器建立。这些接口支持智能体与其他应用程序和服务交换信息。

  • 工具使用：许多 AI 智能体依靠工具调用来完成任务。客户服务智能体可创建支持工单，销售智能体可更新 CRM 记录。组织必须明确智能体可执行的操作及适用条件。

  • 依赖关系：AI 智能体可能依赖多个外部系统。如果其中一个系统不可用，智能体的运行性能可能受到影响。梳理并管理依赖关系有助于提升运行可靠性。

  • 数据访问：检索架构决定智能体获取信息的来源。在部署过程中，组织必须明确每个对接系统向智能体开放的信息范围，以及对应的限制规则。这些决策将架构方案转化为运营管控规则，助力平衡易用性、安全性与合规性要求。

4. 实施安全和治理控制

安全与治理相关考量几乎贯穿 AI 智能体部署的全阶段。数据访问、工具权限与系统集成相关决策，通常与前述架构及集成工作同步推进。

在智能体向用户开放前，组织需要确认所有管控措施已落地，并明确智能体的运行规则与可执行操作范围。核心安全措施包括：

  • 身份验证和授权：这类管控措施用于验证身份，明确用户与应用程序的可访问范围。在多数部署场景中，智能体本身也会被分配独立的身份与权限。这种模式支持智能体的操作独立于所服务的用户，单独完成身份验证、审计与管理。这种权责分离模式，可提升业务系统访问行为的可视性与管控力度。

  • 访问管理：基于角色的权限配置，有助于限制对敏感信息与任务关键型系统的访问。

  • 防护规则：组织会设置限制条件，防止智能体执行违禁操作、访问未授权数据或生成不当输出。

  • 人工监督：针对高风险操作、敏感决策或监管要求，通常采用人在回路审核流程。这类管控机制支持在相关操作完成前，由人工进行审核或审批。

  • 威胁防护：AI 智能体面临传统软件系统不存在的特殊风险。提示注入攻击试图通过恶意指令操控智能体行为。组织还会监控可能引发安全风险的漏洞、滥用行为与异常表现。

5. 部署、监控和持续改进

一旦架构、基础设施与管控措施全部就位后，智能体即可部署至业务应用与工作流中。此部署载体可包括网站、移动应用程序、消息平台或内部业务系统。

大多数组织采用自动化部署流程与持续集成/持续交付 (CI/CD) 流水线，完成更新测试、版本发布与变更管理。这类实践有助于降低运营风险，提升跨环境运行的一致性。

部署完成后，监控将成为一项持续性工作。团队通常会跟踪以下指标：

  • 延迟：智能体处理请求并生成响应所需的时长。高延迟会对用户体验产生负面影响。

  • 可用性：智能体及其支撑系统在需要时是否可正常访问。

  • 任务完成率：智能体完成指定操作与工作流的成功比例。

  • 工具性能：智能体访问外部工具的频率，以及这类交互是否产生预期结果。

  • 重试与失败：任务执行的重复尝试，可能反映出工作流故障、系统错误或集成问题。

组织还会借助可观测性工具更深入地掌握智能体的运行行为。这类系统会记录工作流执行路径、决策节点与系统交互过程，提升调试与故障排查的效率。

6. 持续管理

AI 智能体部署是一个持续迭代的过程。它并非广义 AI 开发生命周期 (ADLC) 的最终阶段，而是在实际环境中运营、优化与治理 AI 系统的长期流程。随着业务需求变化，团队会定期优化提示、扩展集成、调整工作流并重估性能。

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AI 智能体部署的组成部分

已部署的 AI 智能体通常由多个相互关联的组件构成。这些组件协同工作，支持智能体理解请求、获取信息、对接外部系统，支撑实际业务运营。

  • AI 模型多数 AI 智能体部署的核心是大语言模型 (LLM)。模型是智能体的推理引擎，负责解读自然语言指令、生成响应，并规划任务执行路径。多数部署会采用 OpenAI、Anthropic、Google、Meta 等厂商的基础模型。部分组织还会部署针对特定行业或工作流训练、微调的专用模型。

  • AI 智能体编排AI 智能体通常需要完成多轮提示-响应交互，而非单次交互。它们可能需要收集信息、评估选项、调用工具，完成多个步骤后才能输出结果。部分部署采用单智能体模式，另一部分则使用多智能体系统协同完成复杂任务。

    编排系统负责协调这类多步操作。它们管理任务执行流程、确定调用工具、执行工具调用，并管控信息在智能体工作流各环节间的流转。在多数部署中，编排还负责工具、处理节点与多智能体系统之间的任务路由。LangGraph 与 LangChain 是主流编排框架，可提供工作流管理、智能体交互与工具调用相关能力。

  • 检索系统：许多 AI 智能体需要获取模型训练范围之外的信息。为满足这一需求，部署时通常会将智能体对接内部数据库、文档库、知识库与业务应用程序。

    检索系统决定了智能体交互过程中，信息的存储、组织与访问规则。智能体无需完全依赖模型内置知识，可在需要时实时检索最新信息或组织专属信息。这种方式有助于提升准确率，支持智能体处理动态变化的信息。

    检索系统的设计会对运行性能与响应质量产生显著影响。组织需要明确可访问的信息范围、数据更新频率，以及多来源并存时的信息优先级。

  • 外部集成与传统聊天机器人不同，AI 智能体可与外部系统交互。通过 API、软件集成与 SDK 等工具，智能体可检索信息、更新记录、生成报告或触发流程。

    例如，智能体可访问 CRM 平台、创建支持工单、安排会议或查询库存系统。这类集成就支持智能体在现有工作流内正常运行。

  • 记忆系统许多部署会配备记忆系统，帮助智能体在多轮交互中保留上下文。记忆的范围既包括短期对话上下文，也包括用户偏好、项目信息、任务历史等长期存储内容。

    上下文管理可帮助智能体输出更贴合需求的响应，保障复杂工作流的连贯性。如果缺乏有效的上下文处理能力，交互复杂度提升后，智能体可能丢失关键信息。

  • 部署框架：许多组织采用软件框架，简化 AI 智能体的开发、部署与管理工作。这类框架提供工作流编排、记忆管理、工具集成、状态跟踪等通用能力。

    通过提供可复用组件与模板，部署框架可减少开发工作量，让 AI 智能体部署更易维护、更易扩展。

  • 运行时基础设施已部署的智能体运行在底层基础设施之上，由其提供计算资源、网络支持与系统可用性保障。根据组织需求，智能体可运行在云环境、私有环境或混合基础设施中。许多组织使用 AWS、Microsoft Azure 等厂商的云服务部署 AI 智能体。

    运行时基础设施决定了智能体应用的运行方式、扩展能力与故障恢复机制。它还提供相应资源，支撑请求处理、外部系统交互与稳定性能运行。部分组织采用 Kubernetes 等开源技术，管理并扩展已部署的 AI 智能体。

  • 访问管理：由于 AI 智能体可能对接敏感信息与业务系统，组织需要配套机制管控智能体的访问范围与操作权限。访问管理可明确用户、应用程序与对接系统的权限配置。

    这类管控措施可以包括身份验证、授权与基于角色的访问策略。组织还会设置运营防护规则，限制智能体的操作范围与系统交互方式。合理的访问管理有助于降低安全风险，同时保障智能体在获批范围内高效运行。

  • 监控系统监控系统可直观呈现已部署智能体在实际环境中的运行状态。组织借助这类系统跟踪响应质量、任务完成率、延迟、系统可用性等指标。

    可观测性工具通过记录决策路径、工具使用情况与工作流执行过程，提供对智能体行为的深度洞察分析。这类系统还可通过跟踪故障、重试与瓶颈问题，帮助团队定位性能隐患。

组织部署 AI 智能体的场景

部署策略因组织与行业而异，但多个业务职能领域已成为 AI 智能体的常见应用场景。以下部署场景聚焦于信息收集、日常操作执行或员工决策支持类任务。

深入了解上述及更多 AI 智能体用例。

银行和金融

银行、金融机构与企业财务团队正越来越多地部署 AI 智能体，支撑分析、报告与面向客户的服务。智能体可以帮助收集财务信息、汇总报告并协助员工完成日常研究任务。

部分部署还可支撑客户服务、欺诈检测与风险评估工作。由于这类场景涉及敏感数据与监管要求，相较于其他多数业务职能，AI 智能体的部署通常配备更严格的监督与治理管控措施。

客户服务

客户服务是最常见的 AI 智能体部署领域之一。组织借助智能体解答客户问题、提供产品信息，协助处理账户相关请求。许多智能体部署集成在网站、移动应用程序与消息平台中，客户可随时获取支持服务。

更高级的智能体可以连接到知识库、客户记录和支持系统。这类对接能力支持智能体检索信息、创建工单、处理日常服务任务，再将复杂问题升级至人工客服。

人力资源

人力资源团队使用 AI 智能体支撑员工入职、政策指引与招聘工作。员工可以与这类智能体交互，查询福利、职场政策与内部流程相关信息，无需翻阅大量文档。

招聘是常见的智能体部署场景。智能体可协助筛选求职申请、解答候选人疑问、协调面试排期，让人力资源团队有更多时间评估候选人。

市场营销

营销部门使用 AI 智能体支撑内容创作、活动策划与受众分析。智能体可协助调研主题、产出内容创意、梳理市场趋势，帮助团队制作多渠道营销物料。

部分组织还部署智能体监控营销活动效果、分析客户反馈、挖掘新兴机会。营销人员仍负责策略与品牌决策，但 AI 智能体可助力提速多项研究与制作工作。

运营与供应链

运营团队部署 AI 智能体，支撑工作流管理、资源协调、流程监控与业务自动化。在制造业、物流与配送场景中，智能体可跟踪多系统运行动态，在潜在瓶颈影响性能前提前识别。

供应链运营是 AI 智能体部署增长较快的领域。智能体可协助端到端流程，包括库存管理、物流追踪、供应商协调与需求预测。它们通过聚合多源信息，以更具可执行性的形式呈现内容，实现上述能力。

销售

销售团队在全销售流程中部署 AI 智能体，覆盖从开发潜在客户到交易支持的各环节。AI 智能体可以挖掘潜在客户、调研企业情况、汇总账户信息，协助划分机会优先级。这类能力可让销售代表有更多时间与客户互动。

部分部署还可支撑销售周期的后期阶段。智能体可筹备会议简报、草拟后续沟通内容，解答产品、定价或客户账户相关问题。这类能力可帮助销售团队管理更庞大的销售管线，更快响应业务机会。

软件开发

软件开发团队正越来越多地部署 AI 智能体，支撑编码、测试与软件维护工作。智能体可协助生成代码、审查拉取请求、识别漏洞并完成文档相关工作。它们还可从代码仓库、开发平台与内部知识库检索信息，支撑工程工作流。

更进阶的部署可助力质量保障、代码分析与开发规划工作。AI 智能体可为使用 Python 等通用编程语言的开发人员提供协助，让团队有更多时间投入架构设计、问题解决与产品开发工作。

AI 智能体部署的优势

组织部署 AI 智能体的出发点各有不同，但核心优势可归为几大类。

  • 增强决策支持：AI 智能体可通过收集、汇总、梳理信息，帮助员工更快速、更科学地制定决策。

  • 更短响应时长：智能体解答问题、提供协助、完成任务的速度优于传统流程，可提升客户与员工双方的响应效率。

  • 更强可扩展性：完成部署后，AI 智能体可支撑持续增长的工作负载，无需组织按同等比例扩充人员。

  • 更便捷的信息获取：智能体可对接多个系统与知识源。这类对接能力让用户可在需要时更便捷地获取相关信息。

  • 效率提升：相较于人工流程，AI 智能体处理日常任务、检索信息、完成多步工作流的速度更快。

  • 生产力提升：AI 智能体可减少重复性任务耗时，让员工专注于需要人工判断或专业能力的高价值工作。

  • 结果更稳定：AI 智能体遵循既定指令与工作流，有助于减少常规任务执行的差异性。

  • 降低运营成本：组织可通过自动化日常工作、提升工作流效率，降低部分流程的成本。

AI 智能体部署的挑战

尽管 AI 智能体可创造显著价值，但规模化运营会带来各类技术与运营层面的挑战。

  • 合规要求：受监管行业的组织在数据隐私、安全与记录留存方面，面临更严格的要求。在部署初期制定治理政策，有助于满足这类合规要求。

  • 数据质量：AI 智能体依赖准确且可获取的信息。不完整、过时或不一致的数据会降低运行性能，导致输出结果不可靠。定期的数据审核与清晰的数据管理规范，有助于优化运行效果。

  • 监控和维护：部署并非一次性工作。AI 智能体需要持续的监控、更新与优化，匹配不断变化的业务需求。专人监督与定期审核，有助于保障长期运行效果。

  • 可扩展性：测试阶段运行良好的 AI 智能体，可能会随着使用量增长面临挑战。基础设施规划、测试与可扩展部署架构，可支撑长期的业务增长。

  • 安全风险：由于 AI 智能体常与敏感信息、业务系统交互，可能会引发新的安全隐患。组织可通过落实严格的访问控制、监控智能体运行、防范安全威胁，降低相关风险。

  • 系统集成：许多组织依赖的多款应用程序、数据库与旧版系统，原本并未设计为可与 AI 智能体协同运行。集成这类系统的过程复杂且耗时。从明确的工作流切入，优先推进高价值集成，有助于简化部署流程。

  • 用户采用率：员工与客户可能对依赖 AI 驱动的系统存有顾虑，尤其是在工作流调整阶段。清晰的沟通、上手指引、培训教程与分阶段推行，有助于建立信任、提升接受度。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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