构建智能体侧重打造其能力，而部署则侧重让这些能力在日常场景中稳定、实用。AI 智能体部署的目标是，让智能体在对接真实数据与系统的同时，为实际用户完成任务。

已部署的 AI 智能体通常与其他软件、数据库和 AI 驱动的业务工具协同工作。它可以从公司系统中检索信息、更新记录，或在不同应用程序间协调任务。这些连接使智能体能够开始为实际工作流创造价值。

部署还涉及监控智能体上线后的运行情况。团队追踪可靠性、准确性与用户交互情况，以识别问题，并随时间持续优化效果。这种持续管理有助于在需求变化时，保持智能体的实用性。