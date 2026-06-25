构建智能体侧重打造其能力，而部署则侧重让这些能力在日常场景中稳定、实用。AI 智能体部署的目标是，让智能体在对接真实数据与系统的同时，为实际用户完成任务。
已部署的 AI 智能体通常与其他软件、数据库和 AI 驱动的业务工具协同工作。它可以从公司系统中检索信息、更新记录，或在不同应用程序间协调任务。这些连接使智能体能够开始为实际工作流创造价值。
部署还涉及监控智能体上线后的运行情况。团队追踪可靠性、准确性与用户交互情况，以识别问题，并随时间持续优化效果。这种持续管理有助于在需求变化时，保持智能体的实用性。
Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含智能体式 AI，而 2024 年这一占比不足 1%。1AI 智能体具备一定程度的自主运行能力，正快速改变组织收集、分析信息并基于信息采取行动的方式。它们可经过训练分析信息、开展推理，并基于上下文与目标采取行动。
智能体式 AI 系统融合大语言模型 (LLM)、机器学习与其他 AI 技术，执行复杂任务。AI 智能体可对接外部工具与数据源，检索实时信息并执行操作。它们可规划多步骤工作流，适配动态变化的环境，并从历史交互中学习。
AI 智能体部署与 AI 智能体开发密切相关，但对应 AI 生命周期的不同阶段：
这一区分十分重要，因为搭建智能体仅仅是第一步。组织可投入时间与资源搭建、优化智能体，但除非将智能体集成到日常工作流中，否则这些投入很难发挥实际作用。部署让 AI 成为组织中可实际运行的组成部分。
AI 智能体在测试环境中完成设计、开发与验证后，即可启动部署流程。验证工作包括：
组织通常会多次重复这一流程，再推进部署工作。目标是确认智能体能够在实际业务环境中稳定高效运行。
部署工作侧重搭建支撑实际运行所需的架构、基础设施与运营管控机制。尽管具体细节因组织而异，但 AI 智能体部署通常遵循分步流程，将智能体从开发阶段推进至生产就绪状态。相关步骤包括：
验证完成后，组织将确定部署系统的架构形式。架构决策会影响系统的可扩展性、运行可靠性与长期维护难度。架构设计的目标是打造一套系统，既能可靠支撑业务需求，又具备足够的灵活性以适配后续演进。主要决策包括：
一旦架构确定后，组织将选择支撑部署的基础设施。这些决策会影响性能、可扩展性、可用性与运营复杂度。该步骤的核心决策包括：
组织还会评估部署平台与自身现有技术生态系统的适配度，以及是否具备长期运营所需的监控、安全与集成能力。
大多数 AI 智能体的价值源于其可访问信息并与其他系统交互。在部署过程中，组织会搭建连接链路，使智能体能够检索数据并执行操作。
常见集成包括数据库、知识库、文档库、客户关系管理 (CRM) 平台、企业资源规划 (ERP) 系统、客户支持工具及其他业务应用程序。这些集成的复杂度对整体部署工作量与系统长期可维护性有显著影响。重要的注意事项包括：
安全与治理相关考量几乎贯穿 AI 智能体部署的全阶段。数据访问、工具权限与系统集成相关决策，通常与前述架构及集成工作同步推进。
在智能体向用户开放前，组织需要确认所有管控措施已落地，并明确智能体的运行规则与可执行操作范围。核心安全措施包括：
一旦架构、基础设施与管控措施全部就位后，智能体即可部署至业务应用与工作流中。此部署载体可包括网站、移动应用程序、消息平台或内部业务系统。
大多数组织采用自动化部署流程与持续集成/持续交付 (CI/CD) 流水线，完成更新测试、版本发布与变更管理。这类实践有助于降低运营风险，提升跨环境运行的一致性。
部署完成后，监控将成为一项持续性工作。团队通常会跟踪以下指标：
组织还会借助可观测性工具更深入地掌握智能体的运行行为。这类系统会记录工作流执行路径、决策节点与系统交互过程，提升调试与故障排查的效率。
AI 智能体部署是一个持续迭代的过程。它并非广义 AI 开发生命周期 (ADLC) 的最终阶段，而是在实际环境中运营、优化与治理 AI 系统的长期流程。随着业务需求变化，团队会定期优化提示、扩展集成、调整工作流并重估性能。
已部署的 AI 智能体通常由多个相互关联的组件构成。这些组件协同工作，支持智能体理解请求、获取信息、对接外部系统，支撑实际业务运营。
部署策略因组织与行业而异，但多个业务职能领域已成为 AI 智能体的常见应用场景。以下部署场景聚焦于信息收集、日常操作执行或员工决策支持类任务。
深入了解上述及更多 AI 智能体用例。
银行、金融机构与企业财务团队正越来越多地部署 AI 智能体，支撑分析、报告与面向客户的服务。智能体可以帮助收集财务信息、汇总报告并协助员工完成日常研究任务。
部分部署还可支撑客户服务、欺诈检测与风险评估工作。由于这类场景涉及敏感数据与监管要求，相较于其他多数业务职能，AI 智能体的部署通常配备更严格的监督与治理管控措施。
客户服务是最常见的 AI 智能体部署领域之一。组织借助智能体解答客户问题、提供产品信息，协助处理账户相关请求。许多智能体部署集成在网站、移动应用程序与消息平台中，客户可随时获取支持服务。
更高级的智能体可以连接到知识库、客户记录和支持系统。这类对接能力支持智能体检索信息、创建工单、处理日常服务任务，再将复杂问题升级至人工客服。
人力资源团队使用 AI 智能体支撑员工入职、政策指引与招聘工作。员工可以与这类智能体交互，查询福利、职场政策与内部流程相关信息，无需翻阅大量文档。
招聘是常见的智能体部署场景。智能体可协助筛选求职申请、解答候选人疑问、协调面试排期，让人力资源团队有更多时间评估候选人。
营销部门使用 AI 智能体支撑内容创作、活动策划与受众分析。智能体可协助调研主题、产出内容创意、梳理市场趋势，帮助团队制作多渠道营销物料。
部分组织还部署智能体监控营销活动效果、分析客户反馈、挖掘新兴机会。营销人员仍负责策略与品牌决策，但 AI 智能体可助力提速多项研究与制作工作。
运营团队部署 AI 智能体，支撑工作流管理、资源协调、流程监控与业务自动化。在制造业、物流与配送场景中，智能体可跟踪多系统运行动态，在潜在瓶颈影响性能前提前识别。
供应链运营是 AI 智能体部署增长较快的领域。智能体可协助端到端流程，包括库存管理、物流追踪、供应商协调与需求预测。它们通过聚合多源信息，以更具可执行性的形式呈现内容，实现上述能力。
销售团队在全销售流程中部署 AI 智能体，覆盖从开发潜在客户到交易支持的各环节。AI 智能体可以挖掘潜在客户、调研企业情况、汇总账户信息，协助划分机会优先级。这类能力可让销售代表有更多时间与客户互动。
部分部署还可支撑销售周期的后期阶段。智能体可筹备会议简报、草拟后续沟通内容，解答产品、定价或客户账户相关问题。这类能力可帮助销售团队管理更庞大的销售管线，更快响应业务机会。
软件开发团队正越来越多地部署 AI 智能体，支撑编码、测试与软件维护工作。智能体可协助生成代码、审查拉取请求、识别漏洞并完成文档相关工作。它们还可从代码仓库、开发平台与内部知识库检索信息，支撑工程工作流。
更进阶的部署可助力质量保障、代码分析与开发规划工作。AI 智能体可为使用 Python 等通用编程语言的开发人员提供协助，让团队有更多时间投入架构设计、问题解决与产品开发工作。
组织部署 AI 智能体的出发点各有不同，但核心优势可归为几大类。
尽管 AI 智能体可创造显著价值，但规模化运营会带来各类技术与运营层面的挑战。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。