AI 智能体（使用大语言模型 (LLM) 作为决策引擎，自主规划和执行实现预定目标所需任务的软件系统）的强大功能和普及，已经引发了企业工作流程的快速转型。这种转型的速度已经超过了许多组织调整传统 IT 结构以反映智能体式 AI 整合独特需求的能力，从而造成一个碎片化的生态系统。ADLC 引入了通用规范和共享实践，以促进跨不同工具、平台、供应商和企业环境的可靠智能体系统。

当今许多标准的 IT 流程都是在传统软件开发的背景下发展起来的，是基于静态、确定性系统的假设量身定制的。此类过程通常不适合驱动智能体行为的 LLM 的动态、概率性的本质：它们被称为“AI 智能体”，因为它们确实拥有自主权来决定如何执行任务。能够考虑这一转变的共同准则和规范，可以显著降低相关风险，加快负责任的智能体式 AI 的采用。

为了实现智能体式 AI 可持续且有效的扩展，AI 智能体必须跨不同模型、平台、供应商和行业生态系统之间可预测地集成。目前，几乎所有构建 AI 智能体的平台都有自己的智能体定义格式、工具和函数调用模式、内存和状态管理模型、测试套件、部署协议和版本控制系统。这种碎片化会阻碍互操作性，增加转换成本并导致供应商锁定。最近的研究发现，这是业务和技术领导者在探索 AI 智能体供应商生态系统时仅次于安全性的主要问题。1 在操作方面，这种碎片化也降低了技能和工作流的可转移性。

虽然标准化的规范和实践可以缓解这些低效率问题，但对于组织来说，重要的是要接受并执行与开发人员既定的倾向和偏好相配合（而不是相悖）的结构性协定。因此，ADLC 旨在将新兴开发者实践转化为一流的智能体体验。

ADLC 整合了 DevSecOps 的核心原则，将 AI 智能体开发映射到一系列相互关联且在很大程度上相互依赖的阶段。本文稍后将深入探讨每个阶段的目的和实践以及它们之间的关系。完整的细节、建议和规范载于官方的 IBM ADLC 指南中。