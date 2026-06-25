AI 智能体测试是对智能体式 AI 系统开展评估的流程，用于验证其能够在部署前可靠、安全地按预期运行。
严格测试自主系统尤为重要，因为 AI 智能体可独立规划多阶段任务、调用外部工具并与其他智能体交互。完善的测试流程是创建与评估持续循环的一环，该循环被称为智能体开发生命周期 (ADLC)。
智能体能够自主规划和执行任务，从而迅速改变企业使用 AI 的方式。但快速采用但快速普及可能会造成技术生态系统碎片化，并推动旧版测试流程发生重大调整。根据 IBM 商业价值研究院近期研究，80% 的受访 CIO 与 CTO 表示，企业存在 CEO 推动的 AI 转型要求。但只有 11% 的受访者表示，已为明年预期的 AI 智能体部署规模做好了充分准备。
IBM 的 CIO Matt Lyteson 表示：“对于 CIO 与 CTO 而言，当前的挑战是规模化运营持续自主运行的 AI 系统，而这类系统的治理模型与架构，原本是为节奏更慢、更具可预测性的环境设计的。”
传统软件测试聚焦静态系统；智能体式 AI 依赖大语言模型 (LLM) 的概率特性。这意味着，相似的提示在不同执行过程中可能生成不同的工具调用序列，且多步工作流前期出现的问题可能在很久之后才会显现。机器学习驱动的智能体会随时间推移发生变化，可能表现出回归或漂移迹象。
测试 AI 智能体不仅应考量最终答案是否正确，还需关注推理路径与中间输出是否合理。理想情况下，这种测试回答的问题与早期的软件验证模式存在本质区别。测试不只是让智能体匹配预期输出，更要确保输出始终合理、准确、安全，不受输入内容影响。这意味着需在传统单元测试的基础上，同步验证智能体的行为表现。
智能体测试周期同样具备连续性。测试 AI 智能体需要搭建有效的反馈循环，而非制定简单、一成不变的成功基准。制定可扩展统一测试战略的组织，能够开发出运行可靠、安全的自主系统。这类组织还可部署与 ADLC 其他环节无缝适配的测试框架，实现 AI 智能体在不同模型、平台与供应商间的可预测集成。
未经充分测试的 AI 智能体会带来重大的运营与治理风险。严格测试至关重要，其核心影响因素包括：
AI 智能体生成的部分输出无法通过简单规则评估，例如摘要或解释内容。这类内容需要一定程度的判断。响应是否准确匹配用户意图，语气是否得体？“LLM 即评判者”是使用另一款 LLM 评估智能体输出质量的做法。
通常会为一款规模、能力优于被测模型的模型提供评分标准，由其评估智能体的响应。这类评判可应用于智能体运行的多个节点，有助于排查流程中的故障与不一致问题。LLM 即评判者可与人工测试人员协同，实现持续自动化的质量评估。LLM 即评判者虽无法替代人工评估，但可实现人工团队难以达成的测试规模化扩展。
鉴于 AI 智能体的复杂性，仅靠探索性测试远远不够，智能体生态系统需要完善的评分标准与明确的成功指标。有效的智能体测试分为三个不同层级，每个层级均用于排查不同类别的故障。三者共同构成多层防御体系，从早期漏洞到真实用户体验，对智能体式 AI 进行全面评估。
企业级 AI 智能体通常部署在直接测试成本高昂或结果不可逆的环境中。例如，负责发送客户电子邮件的智能体不能向真实用户发送测试电子邮件，管理云基础设施的智能体也无法接入真实云环境开展测试。
成熟的环境模拟方案可提供可控、可复现的仿真场景，以解决这一难题。近年来，多家企业推出了模拟环境，支持开发人员创建用户场景并记录 API 响应。这类环境还支持测试人员构建生产环境中罕见或难以触发的场景。例如，数据库未返回有效结果，或是用户在长对话过程中给出相互矛盾的指令。
成功率用于衡量智能体完成指定任务的测试用例占比。它是智能体测试的基础指标。
工具准确性衡量的是，智能体是否为特定任务选择了正确的工具，以及是否在正确的参数范围内调用这些工具。例如，智能体可能准确识别出需要搜索数据库，但构建的查询语句有误。
评估智能体轨迹是指评估智能体的推理路径是否连贯恰当，即便最终答案恰好正确。通常，该指标会考察多步推理过程，确认智能体始终保持目标一致，且每一步都符合逻辑。手动测试流程会将人工定义的黄金标准轨迹与智能体的实际执行路径进行比对。开发人员也常借助 LLM 即评判者实现部分流程的自动化。
延迟与成本通常是判定系统基础可用性的硬性要求。延迟用于衡量从任务提交到生成最终输出的时长。智能体若连续调用多个工具，或是调用响应较慢的外部 API，可能产生过高延迟，影响用户实际使用。成本通常衡量智能体的令牌消耗总量，以及单任务的 API 调用次数。例如，使用高成本工具处理简单子任务的智能体，规模化应用时成本可能过高。
简洁性用于衡量智能体的输出是否包含必要信息，且信息传达高效。连贯性用于衡量输出是否逻辑一致、结构清晰、不存在内部矛盾。无论准确性如何，这两个指标都十分重要。输出可能内容准确，但过于冗长，用户难以快速提取关键信息。也可能内容简洁但逻辑混乱，出现主题跳转与内容重复的问题。
测试自动化是指执行自动化评估，而非人工测试智能体。对于组件相互依赖且迭代频繁的智能体系统，自动化可支撑测试的规模化可持续开展。
智能体系统的测试自动化基础设施，所采用的 CI/CD 流水线与其他软件工程领域的同类设施类似。随着软件变更在流水线中推进，自动化测试会排查问题，智能体可推送代码变更，形成持续反馈循环。
评估框架提供基础支撑能力，用于执行测试、记录智能体运行轨迹、为输出打分，并持续跟踪各项指标。这类框架是系统化测试实践的基础，可看作 AI 智能体的教练。
多数评估框架支持企业定义一组参考示例，用以明确理想的智能体表现标准。随后，平台会将智能体的模拟轨迹与这些示例比对，从多个维度对性能进行评分。例如，模拟大量由生成式 AI 驱动的“用户”对话，随后生成报告，从工具调用准确率与智能体路由准确率两个维度为智能体评级。
这可帮助组织快速了解智能体的待改进之处与优势表现。评估框架可帮助团队在开发初期明确成功标准，并为回归测试提供清晰的评分依据。
可观测性平台提供智能体行为的实时与历史可视数据。这类平台有时会与评估框架集成在同一体系中，持续监控智能体网络，在异常与回归问题出现时及时预警。AI 可观测性平台追踪智能体交互行为，汇总各项指标，并在出现异常时向团队成员发出告警。这类平台对于监控复杂多智能体系统的工程师尤为实用，可呈现智能体的推理过程，助力定位问题根本原因。
智能体控制平面是部署在单个智能体之上的管理层，可集中管控智能体在整个组织内的部署与治理情况。评估框架与可观测性平台侧重衡量智能体的实际行为，控制平面则侧重管控智能体的可执行范围。它们还能确保管控智能体行为的规则得到统一执行，且具备可实施性。
在测试场景下，智能体控制平面会记录每个智能体的配置信息，支持精准复现测试条件。多数控制平面支持智能体的版本管理、测试与受控部署，支撑多智能体生态系统的迭代优化。
目前，多家主流 AI 平台为基于其基础设施搭建的智能体提供了内置测试与评估功能。这类平台内置工具的优势在于，可与部署环境深度集成，且配置流程简便。但是，对于有复杂评估需求的团队来说，这类工具的灵活性通常不如独立框架。
测试 AI 智能体是一个持续的过程。从开发初期就启动测试，并在部署后持续测试优化智能体，有助于保障长期质量。
修改提示或新增工具时，应部署完善的高质量自动化测试流程，同时这类测试也应纳入组织的日常智能体监控规范。这需要投入基础设施建设，实现测试的高效低成本。规整的测试数据集与指标仪表板，有助于将测试流程融入日常工作。
尽早开展测试也意味着，在搭建智能体前先明确成功标准。若团队在开发启动时未明确目标，便很容易陷入被动调试模式，只关注智能体的表面表现，而非实际性能。
不均衡的测试集得出的指标看似良好，却无法准确预判实际场景下的性能表现。例如，若测试以简单案例或少量任务为主，就无法全面反映智能体式系统的所有行为模式。
均衡的测试集会同时覆盖轨迹应出现与不应出现的两类场景。测试集应同时包含单步查询与多步交互场景，输入格式需覆盖真实用户表达需求的多种表述方式。测试集中需明确纳入边缘场景，以防范对抗性提示或空输入带来的问题。
随着用户使用模式的演变，还应定期补充真实场景示例，更新测试集。部分企业采用自动化测试用例生成方式，减轻开发人员的工作负担，即借助 AI 分析智能体需求，生成全面的测试集。
标注质量不佳的数据，例如模糊的测试集或不完善的评分标准，会产生含干扰、易误导的指标结果。测试数据应进行版本管理与审计，以便追踪评估集的变更，并可与测试结果做对标分析。对于多步骤的智能体任务，高质量数据还意味着拥有可靠的黄金标准参考轨迹，用于对标评估测试用例。
尽管在整个软件开发生命周期中，AI 越来越多地用于生成测试脚本与执行测试，但仅靠自动化不足以搭建完善的智能体生态系统。部分判断环节仍需人工参与。例如，人类需要评估智能体的响应是否适配敏感场景。人类团队还可判定测试中发现的边缘案例，是源于合理推理还是偶然结果。
企业在测试流程中纳入结构性人工审核至关重要。在主动测试阶段，需在测试流程的多个层级，对智能体输出的结构化样本开展人工审核。
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