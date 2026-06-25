严格测试自主系统尤为重要，因为 AI 智能体可独立规划多阶段任务、调用外部工具并与其他智能体交互。完善的测试流程是创建与评估持续循环的一环，该循环被称为智能体开发生命周期 (ADLC)。

智能体能够自主规划和执行任务，从而迅速改变企业使用 AI 的方式。但快速采用但快速普及可能会造成技术生态系统碎片化，并推动旧版测试流程发生重大调整。根据 IBM 商业价值研究院近期研究，80% 的受访 CIO 与 CTO 表示，企业存在 CEO 推动的 AI 转型要求。但只有 11% 的受访者表示，已为明年预期的 AI 智能体部署规模做好了充分准备。

IBM 的 CIO Matt Lyteson 表示：“对于 CIO 与 CTO 而言，当前的挑战是规模化运营持续自主运行的 AI 系统，而这类系统的治理模型与架构，原本是为节奏更慢、更具可预测性的环境设计的。”