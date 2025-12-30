什么是 AI 可观测性？

传统的可观测性工具借助可观测性的三大支柱（即日志、跟踪和指标）来了解复杂系统的内部状态或状况。AI 应用程序和 AI 智能体则引入了更高层次的复杂性，因此需要部署专用的可观测性工具。这些工具可以通过监控 AI 特定的输出和生成（通常由 AI 生成）可视化元素来优化模型性能。

与传统软件不同，大语言模型 (LLM) 和其他生成式人工智能应用程序的输出结果基于概率产生。相同的输入可能会产生不同回应，导致输入对输出的影响难以追溯，而传统的可观测性工具无法解决这一问题。因此，生成式 AI 系统中的故障排除、调试和性能监控流程更为复杂。

此外，AI 的可解释性是一个不断发展的领域，旨在减少众多 AI 模型的“黑匣”特性，但目前还无法完全解释模型如何与更广泛的 IT 系统和工作流交互。AI 可观测性解决方案必须优先处理能够有效衡量和分析的内容。在使用 OpenAI 或 Google 等第三方私有部署与管理的模型时，这一优先策略尤为重要。

AI 智能体（在整个 IT 生态系统中自主设计并执行工作流的系统）对可观测性提出了独特的挑战，因此需要采取同样独特的数据收集方法。IBM 商业价值研究院曾在 2025 年开展一项调研，其中近半数的受访高管表示，“智能体决策过程缺乏可见性是 智能体式 AI 部署的主要障碍”。这些系统的可观测性对于应用至关重要。