如果没有合适的资源管理工具，监控资源调度和计算利用率会浪费宝贵的时间。当尝试手动优化环境并获取多个资源的指标时，这一点尤其如此。

随着 IT 基础设施环境复杂性的增加，传统的资源利用方式也随之发生了变化。金融服务、保险和医疗保健等行业加速实现人工智能驱动的自动化，再加上混合云环境的复杂性不断提高，催生了复杂且分布式的应用程序，这些应用程序现在已经超出了传统人工管理的规模。

IT 运维团队不能浪费宝贵的时间，去追踪由于决策孤岛和过度分配应用资源而产生的问题。正在进行数字化转型的 IT 组织等，能够从智能应用资源管理软件工具中受益，该工具提供实时利用率报告和项目管理指标，超越了单纯依靠人工所能实现的规模。