机器学习 (ML) 构成了各种类型 AI 智能体学习的支柱。它使智能体能够识别模式、进行预测并基于数据提升性能。



AI 智能体使用的三种主要机器学习技术是监督学习、无监督学习和强化学习。更具体地说，这些属于深度学习技术，它们利用多层复杂的神经网络来处理海量数据并学习复杂模式。

监督学习

监督学习涉及在标注的数据集上训练机器学习，其中每个输入对应一个已知的输出。智能体使用这些信息来构建预测模型。



例如，可以对人工智能聊天机器人进行客户服务对话和相应解决方案的训练，以提供预测响应。这种方法广泛应用于图像识别、语音转文本处理和医疗诊断。

迁移学习允许 AI 智能体使用从一项任务中获得的知识并将其应用到另一项任务中。例如，在通用数据集上训练的大型语言模型 (LLM) 可以针对法律或医学文本处理等特定领域进行微调。

无监督学习

相比之下，无监督学习允许人工智能智能体对未标记的数据进行数据分析，从而在没有人为监督的情况下找到模式和结构。



这种方法在以下任务中非常有用：聚类客户行为以改进营销策略、网络安全中的异常检测，以及流媒体服务所使用的推荐系统。

自监督学习使用无监督学习来完成传统上需要监督学习的任务。自监督 AI 模型不依赖于监督信号的标记数据集，而是从非结构化数据生成隐式标签。



自监督学习在计算机视觉和自然语言处理 (NLP) 等领域很有用，这些领域需要大量的带标签的训练数据。

强化学习

强化学习是一种机器学习过程，专注于自主智能体中的决策工作流。它解决不确定环境中的决策过程。

与监督学习不同，强化学习不使用正确或错误行为的标记示例。然而，强化学习也不同于无监督学习，因为强化学习是通过反复试验和奖励函数来学习，而不是通过提取隐藏模式的信息来学习。



强化学习也不同于自监督学习，因为它不会生成伪标签，也不会以“真实标签”为基准进行度量，它不是一种分类方法，而是一种动作学习方法。

使用强化学习的 AI 智能体通过反复试验的过程进行操作，它们在环境中采取行动，观察结果并相应地调整战略。学习过程包括定义一个将状态映射到动作的策略，并优化长期的累积回报，而不是追求即时的收益。



随着时间的推移，智能体通过重复的交互完善其决策能力，逐渐提高其有效执行复杂任务的能力。这种方法在动态环境中很有用，在这种环境中，预定义规则可能不足以获得最佳性能。

自动驾驶汽车使用强化学习来学习最佳驾驶行为。通过反复试验，AI 提高了其导航、避开障碍物和做出实时驾驶决策的能力。人工智能驱动聊天机器人通过学习用户交互并优化响应来提高其对话能力，从而增强参与度。

持续学习

AI 智能体的持续学习是指人工智能系统随着时间的推移不断学习和适应，结合新的数据和体验，而不会忘记以前的知识的能力。



与传统机器学习不同，后者通常需要在固定数据集上进行训练，持续学习使 AI 能够在遇到新信息或环境变化时不断更新其模型。这使得智能体能够实时提高其性能，适应新的模式、不断变化的情况和动态条件。

持续学习在现实应用中非常重要，因为数据不断变化，AI 必须及时更新新的输入才能保持有效性。它有助于防止“灾难性遗忘”，即模型在学习新信息时忘记旧知识，并有助于确保系统能够处理一系列不断变化的任务和挑战。

多智能体学习与协作

AI 智能体的优点之一是它们可以协同工作。在多智能体架构中，AI 智能体通过协作和竞争进行学习。在合作学习中，智能体分享知识以实现共同目标，就像机器人一样。



然而，当智能体通过在对抗环境中竞争来完善其战略时，就会发生竞争性学习，例如金融交易 AI。

想象一个由 AI 智能体组成的网络，它们协同工作以改善患者护理、简化工作流程、促进对伦理规范的遵循，并优化医院网络中的资源分配。



在这些多智能体框架中，有时配备生成式人工智能（生成式 AI）的更先进的学习型智能体会监督更简单的反射型或基于目标的智能体。在此用例中，每个智能体可代表医疗保健系统中的一个不同角色或一个任务，他们可协作并分享信息以改善患者预后和运营效率。