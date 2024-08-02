发布日期：2024 年 8 月 2 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
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人工智能驱动的客户体验系统具有几个主要优势：
AI 工具的主要优势之一是，它们使用机器学习算法获得对客户行为的宝贵洞察。使用这种技术，各个公司可以跟踪客户的兴趣和偏好，然后量身定制推荐。这种个性化方法可以提高客户忠诚度和销售转化率。
随着技术的进步，人工智能驱动的聊天机器人越来越受欢迎。AI 路由现在可以预测特定的客户为何寻求帮助。聊天机器人将会话式 AI 用作客户的客服中心，以使他们能够在一天中的任意时刻为查询快速获得答案并找到解决简单问题的方法。
AI 的优势之一是，它能够整合来自多个来源的数据，包括在线数据、店内数据、移动数据和社交媒体数据。这样，客户就可以选择在闲暇时不间断地切换渠道，而且更有可能让他们与企业保持互动。
客户通过多种不同的方式和渠道提供反馈。AI 可以分析这些反馈中的文本，并通过情感分析确定情感。这一操作可以帮助企业更深入地了解他们的客户，并真正了解客户对产品的感受。
如今，客户期望实时执行操作，而借助 AI，企业可以立即改造客户的体验之旅。AI 工具可以调整网站的内容，以突出显示与客户当时搜索的内容更一致的产品。
通过将 AI 添加到客户体验中，可以改进客户关系管理 (CRM) 系统。人工智能驱动的 CRM 可以自动执行数据输入和潜在客户评分等任务，并帮助销售代表预测可能转化哪些潜在客户。这样可以帮助销售团队改进他们的决策过程。
将 AI 应用于企业的客户体验领域虽令人兴奋，但也带来了一些挑战。
人际交互减少：尽管 AI 是一种高效、突破性的技术，但它或许缺乏客户可能期待的人性化。客户可能仍然期望某种程度的人际互动和共情。过度使用 AI 可能会导致与客户之间产生隔阂。
系统集成变得越发复杂：将人工智能驱动的系统集成到现有的客户服务系统中可能具有挑战性和复杂性。集成需要完美契合，以免对客户体验产生负面影响。
缺乏客户信任：AI 系统固然令人振奋，但建立客户信任仍然是一个症结。一些客户对人工智能驱动的交互和解决方案的准确性表示怀疑。
各大企业已经着手在客户体验中利用 AI 的力量，并开始看到 AI 带来投资回报。下面这些示例展示了客户体验中的 AI 如何改变企业与客户互动的方式，并改变业务模式以便更加一致地满足消费者的需求。
作为世界上最著名的网球锦标赛之一，温布尔登网球锦标赛与 IBM® Consulting 合作，以打造由 AI 生成的洞察和世界一流的数字体验。
企业级生成式 AI 平台提供赛前综述和赛后分析。此外，利用在 IBM® watsonx.ai 中训练和调整的模型，生成式 AI 应用程序可以提取和汇总相关数据，并使用自然语言生成报导。
https://www.ibm.com/cn-zh/blog/how-ibm-helps-wimbledon-use-generative-ai-to-drive-personalised-fan-engagement/
这家保健和美容零售商兼连锁药店需要升级基础设施，以满足电子商务领域不断变化的需求。Boots 与 IBM 合作，以便将传统程序转移到 IBM® Cloud，并使用 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 容器平台共同构建、复制和测试数字环境。
使用现代化的基础设施，Boots 能够轻松处理大型销售活动（例如黑色星期五）和重大产品发布活动。此外，这一转型还改进了网站的搜索功能和用来展示产品的个性化功能。
随着更多的进步问世，AI 有望在客户体验中发挥更大的作用。下面是对今年的剩余时间乃至将来的一些预测。
增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等其他相关技术的进步可能会更加引人注目。例如，顾客可创建自己的数字版本，以便在购买之前在 VR 环境中先试穿衣物。此类进步可能会改变客户与企业的互动与联动方式。
AI 目前的作用是提高流程的速度和效率，但随着时间的推移，它可能在管理客户体验方面发挥更自主的作用。未来的 AI 集成有可能成为企业生态系统本身的一部分，包括自助服务工具，这些工具也可能会变得更加普遍。
由于企业的在线渠道和电话渠道仍然是通向客户体验之旅的必由之路，会话智能在将来可能会越来越受欢迎。实施适当的工具之后，会话智能能够让企业更深入地了解客户互动并增强员工体验。
技术的进步令人震惊，尤其是在 AI 驱动的工具方面。但是，随着这些新技术的出现，风险也随之增加，我们需要关注 AI 的道德规范和透明度。客户希望了解企业如何使用数据，尤其是 AI 流程。客户信任是 AI 不断提升客户体验的关键。
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生成式 AI 正在彻底改变体验设计，但必须通过适当的愿景、策略和护栏付诸应用。了解生成式 AI 如何影响组织为他们的用户设计和实施体验的方式。
客户服务是生成式 AI 的试验场，并已迅速成为高级管理层最希望采用的服务。探索如何增强您的 AI 以获得竞争优势。
当生成式 AI 能够满足用户的体验时，组织价值将会迎来爆炸式增长。了解如何重塑和重构客户和员工的体验，以充分满足所有用户的需求。
三十多年来，IBM 和温布尔登网球锦标赛一直在打造世界一流的数字体验。
AI 学院整理了一段视频，向客户展示了生成式 AI 能够为传统客服中心提供哪些帮助。
watsonx Assistant 正在 Lendyr Bank 的虚构网站上展示它的功能。
IBM 商业价值研究院确定了每个领导者在 AI 和客户服务方面需要了解的三件事。
Camping World 与 IBM 合作开发了一款认知 AI 工具，以便将他们的客服中心现代化。
客户体验正处于企业处理客户之旅的方式发生重大转变的风口浪尖。
1 面向人性化的 AI（IBM.com 外部链接），星巴克故事和新闻，2020 年 1 月 10 日
2 亚马逊推荐系统的工作原理（IBM.com 外部链接），Baeldung，2024 年 3 月 18 日